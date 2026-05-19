Ноутбуки не пропадут, но кошельки почувствуют удар: что будет с ценами после 27 мая

Ограничения на ввоз техники ряда брендов через механизм параллельного импорта неизбежно отразятся на розничном рынке, однако ждать тотального дефицита электроники россиянам не стоит. Сергей Вакулин, специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности, в комментарии Pravda.Ru пояснил, что главные трансформации затронут не доступность, а итоговую стоимость гаджетов для конечного потребителя.

Ранее сообщалось о решении Минпромторга, согласно которому с 27 мая текущего года в Россию запрещено ввозить ноутбуки и другую технику таких производителей, как Samsung, Asus, Acer, Hewlett Packard, Intel, IBM, Toshiba и ряда других. Данная мера направлена на изменение структуры импорта и стимулирование внутреннего рынка, что заставляет аналитиков оценивать возможные риски для населения. При этом в текущей экономической ситуации важно понимать, как ценовой шторм влияет на привычные услуги и товары.

"Техника никуда не денется — она как продавалась на маркетплейсах и в магазинах, так и будет продаваться дальше. Вопрос лишь в цене. Самого товара меньше не станет, продавцы продолжат завозить технику для перепродажи. Однако на фоне таких новостей они начинают массово закупаться заранее, чтобы создать запасы, а потом закладывают эти расходы в стоимость. Бизнесу нужно окупаться", — отметил Вакулин.

По словам эксперта, покупателям не стоит опасаться пустых полок, так как логистические цепочки продолжат функционировать, адаптируясь к новым условиям. Участники рынка, реагируя на налоги и пошлины, радикально меняющие ценники на маркетплейсах, стремятся сформировать товарные запасы. Это косвенно и напрямую влияет на динамику потребительских расходов, которые также испытывают давление из-за того, что ожидается новая волна инфляции.

"Ждать, что полки опустеют, не стоит. Люди просто увидят, что техника стала дороже. Но катастрофического роста цен я бы не ожидал — он будет в пределах допустимого для обычного покупателя. Если говорить о цифрах, цены могут вырасти максимум в полтора-два раза, но это уже верхний предел", — пояснил специалист.

В условиях неопределенности покупатели все чаще переходят к более обдуманной стратегии трат. Экономисты подчеркивают, что прагматизм стал главным трендом в текущих условиях, когда владение стоимостными вещами требует более тщательного финансового планирования. Кроме того, динамика курсовых разниц и внешнеторговые ограничения заставляют учитывать, что сильный рубль может стать как подарком, так и угрозой для импортных поставок.

