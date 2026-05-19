Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японские учёные обнаружили живой организм там, где давление сплющивает всё в блин — и он процветает
Подавленность начинает сдавать, когда тело входит в движение: важно не испортить эффект
Урок физкультуры станет предсказуемым: в школах введут единый учебник
Гуманитарная маска Токио: почему Япония внезапно вспомнила о поездках граждан к могилам предков
На обратной стороне Солнца произошло то, что заставило ученых срочно следить за поворотом звезды
Байкал не прощает беспечности — катер опрокинулся у скалы Черепаха, четверо до сих пор под водой
Старый Ан-2 напомнил, что небо над Якутией не прощает ошибок — но на этот раз обошлось без жертв
Одно неверное движение в аэропорту Бангкока — и вас внесут в чёрный список с пожизненным баном
Когда в каждой крошке ищут подвох: как забота о фигуре незаметно ломает психику

Ноутбуки не пропадут, но кошельки почувствуют удар: что будет с ценами после 27 мая

Экономика

Ограничения на ввоз техники ряда брендов через механизм параллельного импорта неизбежно отразятся на розничном рынке, однако ждать тотального дефицита электроники россиянам не стоит. Сергей Вакулин, специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности, в комментарии Pravda.Ru пояснил, что главные трансформации затронут не доступность, а итоговую стоимость гаджетов для конечного потребителя.

Фрилансер
Фото: www.pexels.com by Arina Krasnikova is licensed under Бесплатное использование
Фрилансер

Ранее сообщалось о решении Минпромторга, согласно которому с 27 мая текущего года в Россию запрещено ввозить ноутбуки и другую технику таких производителей, как Samsung, Asus, Acer, Hewlett Packard, Intel, IBM, Toshiba и ряда других. Данная мера направлена на изменение структуры импорта и стимулирование внутреннего рынка, что заставляет аналитиков оценивать возможные риски для населения. При этом в текущей экономической ситуации важно понимать, как ценовой шторм влияет на привычные услуги и товары.

"Техника никуда не денется — она как продавалась на маркетплейсах и в магазинах, так и будет продаваться дальше. Вопрос лишь в цене. Самого товара меньше не станет, продавцы продолжат завозить технику для перепродажи. Однако на фоне таких новостей они начинают массово закупаться заранее, чтобы создать запасы, а потом закладывают эти расходы в стоимость. Бизнесу нужно окупаться", — отметил Вакулин.

По словам эксперта, покупателям не стоит опасаться пустых полок, так как логистические цепочки продолжат функционировать, адаптируясь к новым условиям. Участники рынка, реагируя на налоги и пошлины, радикально меняющие ценники на маркетплейсах, стремятся сформировать товарные запасы. Это косвенно и напрямую влияет на динамику потребительских расходов, которые также испытывают давление из-за того, что ожидается новая волна инфляции.

"Ждать, что полки опустеют, не стоит. Люди просто увидят, что техника стала дороже. Но катастрофического роста цен я бы не ожидал — он будет в пределах допустимого для обычного покупателя. Если говорить о цифрах, цены могут вырасти максимум в полтора-два раза, но это уже верхний предел", — пояснил специалист.

В условиях неопределенности покупатели все чаще переходят к более обдуманной стратегии трат. Экономисты подчеркивают, что прагматизм стал главным трендом в текущих условиях, когда владение стоимостными вещами требует более тщательного финансового планирования. Кроме того, динамика курсовых разниц и внешнеторговые ограничения заставляют учитывать, что сильный рубль может стать как подарком, так и угрозой для импортных поставок.

Читайте также

Экспертная проверка: Юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Фёдорова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Секрет стойкости: что нужно добавить в воду, чтобы цветы в вазе превратились в долгожителей
Ветка с ягодами засохнет: скрытый вредитель прямо сейчас пожирает куст смородины изнутри
Ноутбуки не пропадут, но кошельки почувствуют удар: что будет с ценами после 27 мая
После 60 работать на даче нужно иначе: ошибки, которые приводят к хронической боли
Байкал не прощает беспечности — катер опрокинулся у скалы Черепаха, четверо до сих пор под водой
Старый Ан-2 напомнил, что небо над Якутией не прощает ошибок — но на этот раз обошлось без жертв
Цена скрытой подработки: новый ИИ от налоговой блокирует карты за переводы
Одно неверное движение в аэропорту Бангкока — и вас внесут в чёрный список с пожизненным баном
Когда в каждой крошке ищут подвох: как забота о фигуре незаметно ломает психику
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.