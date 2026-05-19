Считаем деньги, а не вещи: почему прагматизм стал главным трендом

Фото: Pixabay by Sächsisch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

Вторичные маркетплейсы поглотили объем розничных продаж масс-маркета. Экономика владения вещами уступает место экономике функционального доступа. Потребитель перестает видеть в вещах символ социального статуса, переходя к расчету эффективности использования капитала.

Трансформация циклической модели потребления

Рынок товаров для ремонта ежегодно прирастает на 14–16%. Параллельно доля б/у электроники на специализированных площадках подскочила на 22%. Снижение интереса к покупке новых, узкоспециализированных позиций говорит о смене приоритетов домохозяйств. Граждане предпочитают краткосрочную аренду владению активом с высокой стоимостью владения.

"Переход к циклической модели генерирует добавленную стоимость прямо внутри бюджета семьи. Восстановление техники вместо покупки новой позволяет гражданам удерживать капитал, не прибегая к дорогому банковскому кредитованию", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему бережливость стала нормой

Прагматизм вытеснил моду на накопление. Доля тех, кто делает выбор в пользу восстановленных товаров, зафиксировалась на отметке 38%. Постоянное изменение ключевой ставки лишь ускоряет поиск инструментов для снижения издержек. Стратегия управления капиталом теперь включает формулу «стоимость использования», где учитывается ликвидность актива после завершения задачи.

Параметр Модель владения Экономика доступа Затраты Единовременный капитал Операционные платежи Ответственность Полная (хранение/сервис) Делегирована платформе

"Потребители окончательно перестали искать статус в упаковке. Математика эффективности всегда побеждает импульсивные траты при расчете срока службы изделия", — отметила в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка труда Ирина Костина.

Шеринг как финансовый инструмент

Технологические платформы снизили барьеры для входа в модель совместного пользования. Алгоритмы рейтинга и безопасность транзакций делают аренду предсказуемой. Фиксация состояния техники при приемке и цифровые гарантии минимизируют риски для арендаторов.

"Для работы со сложным оборудованием достаточно соблюдать базовые протоколы проверки. Шеринг превращается в управляемый финансовый риск, когда инвентарь фиксируется на этапе передачи через защищенные сервисы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о циклическом потреблении

Почему вторичные товары стали массовым трендом?

Это следствие оптимизации семейных бюджетов. Граждане предпочитают высокую функциональность при низких затратах.

Безопасно ли арендовать технику у незнакомцев?

Современные платформы используют системы скоринга, позволяющие отсеивать неблагонадежных участников сделок.

Выгодна ли долгосрочная аренда по сравнению с покупкой?

Выгода зависит от формулы «стоимость использования». Для инструмента, занятого два дня в году, аренда всегда рентабельнее.

Как отличить ответственного продавца на площадке?

Смотрите на рейтинг и наличие истории транзакций внутри самой системы, используйте только официальные способы оплаты.

