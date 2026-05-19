Холодное лето для деликатесов: спрос на черную икру в России рухнул

Экономика

Российский рынок премиальных продуктов фиксирует охлаждение интереса. В первые четыре месяца 2026 года продажи черной икры просели на 22% в натуральном выражении. Статистика отражает изменение логики семейного потребления. Люди пересматривают свои финансовые привычки, отказываясь от избыточных трат ради накопления ликвидности.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Икра

"Снижение спроса на категории товаров с высокой добавочной стоимостью — это естественная реакция на макроэкономическое сжатие. Покупатель переходит от модели демонстративного потребления к прагматичному планированию бюджета", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему меняется потребительское поведение

Экономика требует дисциплины. Граждане всё чаще направляют свободные средства на погашение обязательств или долгосрочные сбережения вместо покупки деликатесов. Инвестиционная активность домохозяйств растет, тогда как сегмент роскоши теряет привычную аудиторию.

Период Динамика спроса
Январь — Апрель 2025 Базовый уровень
Январь — Апрель 2026 -22% в натуральном выражении

Коррекция цен на продукты также играет роль. Пока экономика России демонстрирует устойчивость к внешнему давлению, потребители предпочитают видеть деньги на счету, а не на праздничном столе. Финансовая рациональность становится новым трендом.

"Тенденция к сокращению покупок деликатесов коррелирует с ростом интереса к инструментам защиты капитала. Даже состоятельный покупатель сейчас задается вопросом целесообразности трат, выбирая между эмоциональным удовлетворением и финансовой устойчивостью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о рынке деликатесов

Почему падение продаж составило именно 22%?

Этот показатель отражает агрегированную динамику розничного оборота, где покупательская способность перераспределяется в сторону базовых категорий товаров.

Вернется ли спрос на икру к уровню прошлого года?

Восстановление сегмента зависит от общего уровня реальных доходов и уверенности граждан в завтрашнем дне.

Влияет ли импортозамещение на цены?

Развитие внутренних мощностей позволяет удерживать стоимость продукта, однако рыночный баланс определяется общим спросом, а не только производством.

Как эксперты оценивают развитие премиум-рынка в 2026 году?

Ожидается стагнация в сегменте скоропортящихся дорогих продуктов при сохранении спроса на товары длительного хранения.

"Снижение потребления премиальных продуктов не означает падение уровня жизни. Это свидетельствует о перераспределении финансов в пользу долгосрочных активов, что является признаком зрелой финансовой модели поведения домохозяйства", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru экономист Ирина Костина.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист Ирина Костина
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
