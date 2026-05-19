Российская авиация на взлете: как роботы меняют производство и снижают цены на билеты

Российская авиационная отрасль переходит к стратегии интенсивного промышленного обновления. Модернизация более 16 профильных предприятий позволит кардинально изменить показатели качества и нарастить выпуск высокотехнологичной техники для гражданской авиации. Замглавы Минпромторга Михаил Юрин подчеркнул необходимость внедрения автоматизированных систем как базового условия для развития сектора.

Самолёт в небе

Роботизация производственных линий становится ответом на вызовы глобального рынка. Примером эффективности служит комплекс для выкладки углеродной ленты, внедряемый на мощностях по созданию МС-21. Это решение сокращает технологический цикл выпуска крыла ровно в два раза. Экономия человеко-часов достигает четырехкратного показателя, что снижает себестоимость изделия при росте его эксплуатационных характеристик.

"Внедрение автоматики — единственный способ достичь сопоставимой с мировыми лидерами рентабельности. Прямое влияние на защиту капитала через оптимизацию издержек очевидно", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Параметр Результат модернизации Производственный цикл крыла Снижение времени на 50% Трудозатраты (человеко-часы) Сокращение в 4 раза

Мнение экспертов о производительности

Рост выпуска авиатехники требует не только оборудования, но и грамотной системы администрирования бизнес-процессов, чтобы исключить потери на этапе проектирования и сборки.

"Ошибки при масштабировании процессов стоят дорого. Важно синхронизировать поставки комплектующих и график модернизации, чтобы избежать простоев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аудитор Павел Никитин.

Данный подход формирует основу для устойчивости всей производственной цепочки, включая смежные отрасли, обеспечивающие поставки материалов и программного обеспечения.

"Инвестиции в такие проекты сейчас выгоднее, чем удержание старых фондов. Эффект масштаба сглаживает инфляционное давление на себестоимость авиапродукции", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о модернизации

Каковы основные цели обновления 16 предприятий?

Главная цель — повышение производительности труда и обеспечение стандартов качества, соответствующих мировым требованиям безопасности.

Почему роботизация критически важна для МС-21?

Автоматизация выкладки углепластика позволяет достичь идеальной геометрической точности крыла, исключая человеческий фактор и дефекты композитов.

Как модернизация повлияет на стоимость авиабилетов?

Снижение себестоимости единицы техники естественным образом уменьшает капитальные затраты авиакомпаний на парк, что в долгосрочной перспективе сдерживает рост цен для пассажиров.

Существуют ли риски задержки поставок оборудования?

Внутренняя кооперация и наличие альтернативных поставщиков минимизируют риски разрыва производственных цепочек в текущих экономических условиях.

