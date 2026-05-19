Российская авиационная отрасль переходит к стратегии интенсивного промышленного обновления. Модернизация более 16 профильных предприятий позволит кардинально изменить показатели качества и нарастить выпуск высокотехнологичной техники для гражданской авиации. Замглавы Минпромторга Михаил Юрин подчеркнул необходимость внедрения автоматизированных систем как базового условия для развития сектора.
Роботизация производственных линий становится ответом на вызовы глобального рынка. Примером эффективности служит комплекс для выкладки углеродной ленты, внедряемый на мощностях по созданию МС-21. Это решение сокращает технологический цикл выпуска крыла ровно в два раза. Экономия человеко-часов достигает четырехкратного показателя, что снижает себестоимость изделия при росте его эксплуатационных характеристик.
"Внедрение автоматики — единственный способ достичь сопоставимой с мировыми лидерами рентабельности. Прямое влияние на защиту капитала через оптимизацию издержек очевидно", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
|Параметр
|Результат модернизации
|Производственный цикл крыла
|Снижение времени на 50%
|Трудозатраты (человеко-часы)
|Сокращение в 4 раза
Рост выпуска авиатехники требует не только оборудования, но и грамотной системы администрирования бизнес-процессов, чтобы исключить потери на этапе проектирования и сборки.
"Ошибки при масштабировании процессов стоят дорого. Важно синхронизировать поставки комплектующих и график модернизации, чтобы избежать простоев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аудитор Павел Никитин.
Данный подход формирует основу для устойчивости всей производственной цепочки, включая смежные отрасли, обеспечивающие поставки материалов и программного обеспечения.
"Инвестиции в такие проекты сейчас выгоднее, чем удержание старых фондов. Эффект масштаба сглаживает инфляционное давление на себестоимость авиапродукции", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Главная цель — повышение производительности труда и обеспечение стандартов качества, соответствующих мировым требованиям безопасности.
Автоматизация выкладки углепластика позволяет достичь идеальной геометрической точности крыла, исключая человеческий фактор и дефекты композитов.
Снижение себестоимости единицы техники естественным образом уменьшает капитальные затраты авиакомпаний на парк, что в долгосрочной перспективе сдерживает рост цен для пассажиров.
Внутренняя кооперация и наличие альтернативных поставщиков минимизируют риски разрыва производственных цепочек в текущих экономических условиях.
