Сильный рубль — подарок или угроза? Мнение экспертов

Экономика

Чрезмерное укрепление национальной валюты превращается в системный риск. Курс рубля ниже отметки 50 за доллар — это не достижение, а деструктивный фактор для экономики. Экспорт теряет рентабельность, когда затраты растут в рублях, а валютная выручка обесценивается. Приостановка транзита энергоресурсов лишь усугубляет разрыв между реальностью и курсовыми ожиданиями.

Курс рубля
Курс рубля

"Слишком сильный рубль при текущей структуре издержек — это прямой путь к угасанию производства. Экспортёры сталкиваются с маржинальной петлей, выбраться из которой без девальвации невозможно", — предположил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Макроэкономические последствия ревальвации

Низкий курс доллара стимулирует импортный спрос. Отечественный производитель проигрывает ценовую гонку заграничным товарам. Бюджетный дефицит расширяется, так как налоговая база сырьевого сектора сужается. История 1998 года показывает, к каким сбоям ведет игнорирование рыночных законов в пользу искусственного поддержания курса.

"Мы наблюдаем риск перекоса, когда внутренняя стабильность начинает угрожать промышленному развитию. Денежно-кредитная политика должна купировать эти перегревы, не допуская критической просадки экспортных доходов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Параметр Последствие при курсе 50₽
Внешняя торговля Снижение экспортной конкурентоспособности
Потребительский сектор Вытеснение отечественных товаров импортом

Даже стратегии сбережений населения меняются, когда волатильность курса достигает экстремальных значений. Попытки удержать валюту на аномально низком уровне ведут к истощению государственных резервов.

"Экономика — это зеркало баланса. Если мы принудительно ломаем этот баланс, рынок начинает искать выход через теневые схемы и отток капитала", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru аналитик долгового рынка Мария Бубцева.

Ответы на популярные вопросы о курсовой политике

Почему курс ниже 50 рублей — это опасно?

Это делает отечественную продукцию дорогой для внешних рынков и неконкурентной по сравнению с импортом внутри страны.

Вернется ли кризис уровня 1998 года?

Риск системного дисбаланса существует, если структура экономики не подстраивается под новые валютные реалии.

Как это отразится на бюджете?

Бюджет лишается значительной части валютных доходов, что неизбежно ведет к необходимости секвестра расходов или поиска новых налоговых инструментов.

Может ли ЦБ искусственно удерживать высокий курс?

Удержание требует огромных интервенций, которые при текущих условиях быстро истощают финансовую подушку безопасности.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик долгового рынка Мария Бубцева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
