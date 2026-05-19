Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сцена снова подвела звезду: Анна Плетнёва рассказала о последствиях падения на концерте
Уроки уверенности: Анфиса Чехова сравнила самооценку российских женщин и американок
Космический корабль Илона Маска пристыковался к станции — внутри есть то, что поможет людям на Земле
Россияне нашли замену Турции — эти три направления дают качественный отдых без визы и переплат
Хабаровский край стряхивает оцепенение — две эко-тропы станут новыми точками притяжения в этом сезоне
Мистический проводник: как котёнок спас заблудившегося в пирамиде Сафронова
В Хабаровске показали, кто в доме хозяин — железобетонный гараж пойдёт под снос, а сосед заплатит
Ветер с залива пахнет переменами — Приморье завязывает воздушные узлы там, где раньше их не было
Неудачный массаж закончился операцией: как чувствует себя сейчас жена Александра Цекало

Пока США и Китай возятся с разрешениями, Россия уже продаёт энергию, которая плывёт к берегу

Экономика » Сырье

Мировая энергетика перегрета дефицитом гибких решений. Традиционные АЭС — это долгострой и миллиардные вложения в сетевую инфраструктуру. Россия предложила рынку "энергетический десант": плавучие атомные теплоэлектростанции (ПАТЭС). Это не просто технологический прорыв, а новый инструмент макроэкономической стабильности для удаленных регионов. Пока США завязли в лицензировании, а Китай наращивает мощности верфей, Москва уже эксплуатирует серийные решения. Это горькое лекарство для тех, кто привык к дорогому мазуту, но альтернативы в виде стабильного и дешевого киловатта просто не существует.

Плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов"
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Дидер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов"

Емкость рынка и глобальный спрос

Атомофобия уступает место прагматизму. Регионы-архипелаги вроде Индонезии или Филиппин не могут позволить себе подводные кабели на тысячи километров. Для них плавучий энергоблок мощностью до 100 МВт — это вопрос выживания промышленности. Макроэкономическая логика проста: мобильность установки снижает инвестиционные риски. Если месторождение исчерпано, станция просто уходит к другому заказчику. Это превращает атомную генерацию из капитального строения в ликвидный актив.

"Рынок малых модульных реакторов к 2040 году достигнет 200 миллиардов долларов. Инвесторы выбирают предсказуемость тарифа на десятилетия вперед, что невозможно при волатильности цен на нефть или газ", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Спрос подстегивает и дефицит пресной воды. На Ближнем Востоке ПАТЭС становятся ядром опреснительных комплексов. Постоянная базовая нагрузка, которую не могут дать "зеленые" источники, критически важна для технологических процессов. Россия здесь играет на опережение, используя изменения цен на энергоресурсы как рычаг для продвижения своих без углеродных решений.

Гонка регуляторов: кто лидирует в атомном флоте

Технологический суверенитет в этом секторе — узкий клуб. США обладают ядерным флотом, но их гражданские проекты вроде NuScale тонут в бюрократии. Китай агрессивно демпингует за счет скорости строительства на верфях. Однако только у "Росатома" есть референтный объект — "Академик Ломоносов". Администрирование таких проектов требует не только физики, но и жестких стандартов безопасности, которые в РФ уже прошли боевое крещение в арктических широтах.

Страна / Игрок Статус технологии
Россия (Росатом) Серийное производство, действующая ПАТЭС в Певеке
Китай (CNNC/CGN) Этап финализации прототипов, упор на скорость верфей
США (NuScale) Затяжное лицензирование, отсутствие морских референций
Южная Корея / Дания Разработка реакторов на расплавах солей

Для бизнеса прозрачность затрат является ключевым фактором. Внедрение цифровых платформ управления жизненным циклом реактора позволяет сократить сроки строительства с десятилетия до 4-5 лет. Это повышает устойчивость экономики России, создавая высокотехнологичный экспортный продукт с огромной добавленной стоимостью.

Арктический кейс: от прототипа к серийному бизнесу

Чукотка стала полигоном для новой экономической модели. Энергоснабжение Баимского ГОКа через модернизированные плавучие энергоблоки (МПЭБ) — это интеграция крупного бизнеса и госкорпорации. Стоимость серии в 190 млрд рублей оправдана отсутствием альтернатив. В условиях вечной мерзлоты строить капитальные объекты — значит закапывать деньги в лед. ПАТЭС — это мобильный хедж против инфраструктурных тупиков.

"При долгосрочном планировании бизнеса на удаленных территориях стоимость киловатт-часа от ПАТЭС фиксируется на десятилетия. Это защищает инвестора от инфляционных шоков и перегрева рынка ископаемого топлива", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Развертывание таких станций требует квалифицированных кадров, что позитивно влияет на рынок труда в России, создавая спрос на инженеров-ядерщиков и судостроителей. Это не фиктивные вакансии, а реальный сектор с высокой производительностью труда.

Геополитическая экспансия и экспортные кредиты

Россия использует ПАТЭС как инструмент "мягкой силы". Вместо навязывания политических условий Москва предлагает энергетическую независимость. Индонезия, Вьетнам, Бразилия — это страны, где дефицит генерации тормозит ВВП. Механизмы государственных экспортных кредитов объемом до 10 млрд долларов под конкретный проект делают российское предложение безальтернативным.

"Юридическая обвязка таких сделок крайне сложна: это симбиоз морского и атомного права. Но именно наличие готовых правовых стандартов в РФ дает нам преимущество перед конкурентами", — объяснил Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

В условиях санкционного давления экспорт технологий ПАТЭС обеспечивает приток валюты и загрузку российских верфей. Это ответ на вызовы времени: когда старые правила игры ломаются, лидерство захватывает тот, кто контролирует базовую инфраструктуру — энергию. Россия закрепила за собой роль главного регулятора в этой новой нише. Источник издание Известия.

Ответы на популярные вопросы о ПАТЭС

Насколько безопасна плавучая АЭС при цунами или шторме?

Конструкция ПАТЭС рассчитана на экстремальные нагрузки. Система безопасности включает двойной корпус и защиту реактора от внешних воздействий, включая падение самолета или ударную волну. Природные катаклизмы учитываются еще на стадии проектирования швартовых сооружений.

Почему плавучая станция выгоднее наземной АЭС малой мощности?

Главный плюс — мобильность и заводская готовность. Станция собирается на верфи в идеальных условиях, а не на стройплощадке в глуши. Это исключает логистический хаос и ошибки при монтаже в труднодоступных районах.

Каков срок службы такой электростанции?

Современные блоки проекта РИТМ-200 рассчитаны на 40-60 лет эксплуатации. Каждые 10-12 лет станция может возвращаться на специализированное предприятие для планового техобслуживания и перезарядки топлива.

Может ли ПАТЭС использоваться только для электричества?

Нет, это комбинированное решение. Станция эффективно выдает как электроэнергию, так и тепло. Кроме того, она идеально подходит для работы в связке с опреснительными установками, превращая морскую воду в питьевую.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист Роман Лаврентьев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Садоводство, цветоводство
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Последние материалы
Без монолитной плиты и сложных схем: как собрать уютную садовую постройку своими руками за выходные
Природные блокаторы: 5 овощей, которые расширяют сосуды и снижают давление без аптечной химии
Уроки уверенности: Анфиса Чехова сравнила самооценку российских женщин и американок
Ее никогда не мяли руками: как на самом деле готовили знаменитый капустный салат в столовых СССР
Космический корабль Илона Маска пристыковался к станции — внутри есть то, что поможет людям на Земле
Россияне нашли замену Турции — эти три направления дают качественный отдых без визы и переплат
Слишком скользкие и не держат форму: на каких волосах красивая укладка превратится в пакли за час
Обруч на голове затянется намертво: роковая ошибка при мигрени, которая запускает ад
Вскрыли все могилы и унесли тела: жуткая тайна канадской деревни, исчезнувшей за одну ночь
Гормоны радости в действии: почему после хорошей тренировки нам хочется делать добро
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.