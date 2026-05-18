Осенний скачок цен уже близко: эксперты предупредили о новой волне инфляции в России

Стабильность потребительских цен в России сохранится как минимум до конца лета благодаря сдержанному спросу со стороны населения и текущим позициям национальной валюты.

Инфляция

Прогноз об отсутствии резких ценовых колебаний в ближайшие месяцы озвучил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Эксперт полагает, что укрепление рубля эффективно минимизирует давление на стоимость зарубежной продукции, предотвращая преждевременный рост цен на импорт.

В правительстве также не ожидают инфляционных шоков в условиях текущего промышленного подъема. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее подчеркивал, что экономический рост в стране синхронизирован с мерами по сдерживанию инфляции.

Подобная траектория развития позволяет сохранять баланс между производственной активностью и покупательской способностью граждан, для которых индексация пенсий и социальных пособий остается важным индикатором финансовой стабильности.

Однако к середине осени ситуация может измениться из-за планового пересмотра коммунальных тарифов и специфики бюджетных циклов. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, именно этот фактор спровоцирует вторую волну подорожания товаров и услуг.

"До осени, в моем представлении, ускорения инфляции не будет. Осенью, в связи с тем, что предусмотрен пересмотр тарифов по коммунальным платежам, я думаю, очередной всплеск инфляции мы увидим в конце года", — пояснил Владимир Косой.

"Реальные риски для капитала возникают тогда, когда темпы роста цен начинают системно обгонять доходность консервативных инструментов. Важно понимать, что инфляция накоплений способна обесценить пассивный доход, если инвестор не учитывает предстоящий осенний всплеск тарифов и налоговые изменения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

По мнению экспертов, ключевая ставка ЦБ сегодня выступает скорее индикатором, чем реальным стимулом для частных инвестиций. Инвестиционный климат страдает не только от дорогих кредитов, но и от общей неопределенности, что ведет к ловушке ликвидности на банковских счетах.

Владимир Косой отметил, что снижение предпринимательской активности напрямую коррелирует с жестким регулированием рынка и структурой государственных расходов.

Ответы на популярные вопросы о инфляции и экономике

Почему цены не растут летом?

Основными факторами выступают сезонное удешевление плодоовощной продукции, стабильный курс рубля и временное снижение потребительской активности граждан.

Когда ожидать следующего подорожания?

Эксперты прогнозируют всплеск инфляции в осенний период, что связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ и традиционным оживлением рынка в конце года.

Как ставка ЦБ влияет на обычного потребителя?

Высокая ставка делает кредиты менее доступными, ограничивая спрос, что помогает сдерживать рост цен, но одновременно замедляет развитие бизнеса.

Какие риски существуют для сбережений?

Главной угрозой остается эрозия капитала, при которой инфляция превышает реальную доходность по вкладам или другим финансовым инструментам.

