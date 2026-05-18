Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не верьте цифрам в рекламе: раскрыта главная ошибка при покупке первого электромобиля
Райан Гослинг съел свою роль: роковая ошибка, из-за которой актёра выгнали из фильма
Смена приоритетов: Гоблин объяснил пользу отказа от вещания Евровидения
Гипертонию лечат вслепую, но скоро врачам поможет компьютер — достаточно сдать анализ крови
Новый поворот в жизни Дианы Шурыгиной: бывший возлюбленный заподозрил её в крупном хищении
Конец эпохи анонимности: как Госуслуги навсегда изменят правила аренды самокатов
Погоня за Оппенгеймером: фильм о Джексоне может стать самым кассовым в истории
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ

Осенний скачок цен уже близко: эксперты предупредили о новой волне инфляции в России

Экономика

Стабильность потребительских цен в России сохранится как минимум до конца лета благодаря сдержанному спросу со стороны населения и текущим позициям национальной валюты.

Инфляция
Фото: Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Инфляция

Прогноз об отсутствии резких ценовых колебаний в ближайшие месяцы озвучил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Эксперт полагает, что укрепление рубля эффективно минимизирует давление на стоимость зарубежной продукции, предотвращая преждевременный рост цен на импорт.

В правительстве также не ожидают инфляционных шоков в условиях текущего промышленного подъема. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее подчеркивал, что экономический рост в стране синхронизирован с мерами по сдерживанию инфляции.

Подобная траектория развития позволяет сохранять баланс между производственной активностью и покупательской способностью граждан, для которых индексация пенсий и социальных пособий остается важным индикатором финансовой стабильности.

Однако к середине осени ситуация может измениться из-за планового пересмотра коммунальных тарифов и специфики бюджетных циклов. Как сообщается на сайте MoneyTimes.Ru, именно этот фактор спровоцирует вторую волну подорожания товаров и услуг.

"До осени, в моем представлении, ускорения инфляции не будет. Осенью, в связи с тем, что предусмотрен пересмотр тарифов по коммунальным платежам, я думаю, очередной всплеск инфляции мы увидим в конце года", — пояснил Владимир Косой.

"Реальные риски для капитала возникают тогда, когда темпы роста цен начинают системно обгонять доходность консервативных инструментов. Важно понимать, что инфляция накоплений способна обесценить пассивный доход, если инвестор не учитывает предстоящий осенний всплеск тарифов и налоговые изменения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

По мнению экспертов, ключевая ставка ЦБ сегодня выступает скорее индикатором, чем реальным стимулом для частных инвестиций. Инвестиционный климат страдает не только от дорогих кредитов, но и от общей неопределенности, что ведет к ловушке ликвидности на банковских счетах.

Владимир Косой отметил, что снижение предпринимательской активности напрямую коррелирует с жестким регулированием рынка и структурой государственных расходов.

Ответы на популярные вопросы о инфляции и экономике

Почему цены не растут летом?

Основными факторами выступают сезонное удешевление плодоовощной продукции, стабильный курс рубля и временное снижение потребительской активности граждан.

Когда ожидать следующего подорожания?

Эксперты прогнозируют всплеск инфляции в осенний период, что связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ и традиционным оживлением рынка в конце года.

Как ставка ЦБ влияет на обычного потребителя?

Высокая ставка делает кредиты менее доступными, ограничивая спрос, что помогает сдерживать рост цен, но одновременно замедляет развитие бизнеса.

Какие риски существуют для сбережений?

Главной угрозой остается эрозия капитала, при которой инфляция превышает реальную доходность по вкладам или другим финансовым инструментам.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Последние материалы
Дороже не значит лучше: почему премиальное топливо может тайно разрушать обычный мотор
Большая двуногая мама: 3 признака, что кошка считает вас своим родителем
Оголенный скелет из дерева захватил гостиные: параметрическая мебель меняет интерьер
Гипертонию лечат вслепую, но скоро врачам поможет компьютер — достаточно сдать анализ крови
Ошибка в одном слове: почему налоговая откажет вам в вычете за ремонт квартиры
Новый поворот в жизни Дианы Шурыгиной: бывший возлюбленный заподозрил её в крупном хищении
Дорогие масла и сыворотки не помогут: простое 30-секундное действие вернет сияние тусклым волосам
Конец эпохи анонимности: как Госуслуги навсегда изменят правила аренды самокатов
Погоня за Оппенгеймером: фильм о Джексоне может стать самым кассовым в истории
Врач полез не в диагноз, а в лицо пациентки: после таких слов люди боятся идти в больницу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.