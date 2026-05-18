Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиян предупредили о скрытой ловушке работодателей: тысячи вакансий оказались фикцией
Госуслуги для самокатов: к чему приведёт новая система авторизации и кого накажут первым
Смертельный разряд: как поездка на электровелосипеде обернулась трагедией
Жара выключает мозг: генетик объяснил, почему летом люди теряют силы и хотят спать
Пришлось унять аппетиты: Дима Билан наконец пристроил свои элитные квадраты
Белгородский парадокс: как местная природа тайно высасывает из людей все силы
Битва за Гамлета: молодой актёр МХТ иронично ответил на резкий отзыв Олега Меньшикова
Семейная идиллия с пробелом: Виктория Бекхэм отметила 80-летие отца без старшего сына
Невидимая угроза в ясный день: как защитить кожу и сердце, когда столбики термометров растут

Доллар может рухнуть до 70 рублей: эксперты предупредили о резком развороте летом

Экономика

В текущем году российская валюта демонстрирует нетипичную устойчивость, провоцируя дискуссии о пределах её укрепления.

Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой
Фото: https://pixabay.com by frycyk01 is licensed under Free
Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой

Доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов полагает, что американская валюта может кратковременно протестировать уровни в районе 70 рублей.

Однако возвращение к отметке в 60 рублей представляется маловероятным. Несмотря на локальные успехи рубля, эксперты призывают реалистично оценивать макроэкономические вводные, влияющие на курс доллара в долгосрочной перспективе.

Основным драйвером весеннего усиления нацвалюты стала благоприятная конъюнктура на энергорынке. Как сообщает издание MoneyTimes со ссылкой на Исмаила Исмаилова, значительная нефтяная подпитка, обусловленная ростом цен на сырье из-за геополитической напряженности, купировала риски просадки рубля после возобновления операций Минфина.

"Причин на то много. Это нефтяная подпитка за счет очень повысившейся цены на нефть из-за внешнеполитической обстановки. Многие ожидали, что рубль может сильно просесть после того, как Минфин возобновит свои операции на открытом рынке. Можно с уверенностью сказать, что в мае рубль продолжит динамику к укреплению", — пояснил Исмаилов.

Специалист уточнил, что майский тренд на укрепление имеет под собой фундаментальные основания, и даже подготовка к сильному ходу рубля ниже привычных уровней не кажется чем-то невозможным в моменте.

"Хотя майское укрепление выглядит впечатляюще, нужно понимать, что чрезмерно сильный рубль не выгоден бюджету, баланс которого завязан на экспортной выручке. Подобный "валютный аттракцион" зачастую носит временный характер, и осенью мы можем увидеть обратную коррекцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Летний период может внести свои коррективы в валютную ралли. По мнению Исмаилова, которого цитирует MoneyTimes, после возможного достижения отметки в 72 рубля рынок может развернуться. Этому поспособствует традиционный рост спроса на валюту в сезон отпусков и потребность государства в дополнительных доходах.

Аналитик допускает, что уже летом котировки могут вновь приблизиться к 80 рублям, что завершит период массовой переориентации на альтернативные активы.

Ответы на популярные вопросы о курсе рубля

Может ли доллар упасть до 60 рублей в 2026 году?

Большинство экспертов считают этот сценарий нереалистичным из-за бюджетного правила и необходимости наполнения казны, для которой оптимален более высокий курс.

Какие факторы поддерживают рубль сейчас?

Ключевую роль играют высокие мировые цены на нефть, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа валютной выручки экспортерами.

Почему летом ожидается ослабление нацвалюты?

Традиционно летом растет импорт и увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны населения, отправляющегося в зарубежные поездки.

Стоит ли сейчас переводить сбережения в валюту?

Текущее окно укрепления рубля рассматривается некоторыми специалистами как техническая возможность для диверсификации портфеля перед сезонным разворотом тренда.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Новости Владивостока сегодня
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Иллюзия выбора: почему тысячи открытых вакансий на сайтах по поиску работы — это просто пустышки
Раньше спокойно получала выплаты, теперь боюсь открыть почтовый ящик — и вот почему
Инерция не пощадит: 6 опасных ошибок родителей при перевозке детей в машине
Доллар может рухнуть до 70 рублей: эксперты предупредили о резком развороте летом
Белгородский парадокс: как местная природа тайно высасывает из людей все силы
Адские стоны из подземной бездны взорвали тишину: миф о Кольской скважине манит людей
Битва за Гамлета: молодой актёр МХТ иронично ответил на резкий отзыв Олега Меньшикова
Семейная идиллия с пробелом: Виктория Бекхэм отметила 80-летие отца без старшего сына
Сдал квартиру — ушел в минус: коммуналка и ремонт съели всю аренду до копейки
Золото под ногами: как приготовить эффективный стимулятор роста для жимолости из обычного сорняка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.