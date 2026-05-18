Доллар может рухнуть до 70 рублей: эксперты предупредили о резком развороте летом

В текущем году российская валюта демонстрирует нетипичную устойчивость, провоцируя дискуссии о пределах её укрепления.

Пачка купюр (доллары) перевязана банковской резинкой

Доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов полагает, что американская валюта может кратковременно протестировать уровни в районе 70 рублей.

Однако возвращение к отметке в 60 рублей представляется маловероятным. Несмотря на локальные успехи рубля, эксперты призывают реалистично оценивать макроэкономические вводные, влияющие на курс доллара в долгосрочной перспективе.

Основным драйвером весеннего усиления нацвалюты стала благоприятная конъюнктура на энергорынке. Как сообщает издание MoneyTimes со ссылкой на Исмаила Исмаилова, значительная нефтяная подпитка, обусловленная ростом цен на сырье из-за геополитической напряженности, купировала риски просадки рубля после возобновления операций Минфина.

"Причин на то много. Это нефтяная подпитка за счет очень повысившейся цены на нефть из-за внешнеполитической обстановки. Многие ожидали, что рубль может сильно просесть после того, как Минфин возобновит свои операции на открытом рынке. Можно с уверенностью сказать, что в мае рубль продолжит динамику к укреплению", — пояснил Исмаилов.

Специалист уточнил, что майский тренд на укрепление имеет под собой фундаментальные основания, и даже подготовка к сильному ходу рубля ниже привычных уровней не кажется чем-то невозможным в моменте.

"Хотя майское укрепление выглядит впечатляюще, нужно понимать, что чрезмерно сильный рубль не выгоден бюджету, баланс которого завязан на экспортной выручке. Подобный "валютный аттракцион" зачастую носит временный характер, и осенью мы можем увидеть обратную коррекцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Летний период может внести свои коррективы в валютную ралли. По мнению Исмаилова, которого цитирует MoneyTimes, после возможного достижения отметки в 72 рубля рынок может развернуться. Этому поспособствует традиционный рост спроса на валюту в сезон отпусков и потребность государства в дополнительных доходах.

Аналитик допускает, что уже летом котировки могут вновь приблизиться к 80 рублям, что завершит период массовой переориентации на альтернативные активы.

Ответы на популярные вопросы о курсе рубля

Может ли доллар упасть до 60 рублей в 2026 году?

Большинство экспертов считают этот сценарий нереалистичным из-за бюджетного правила и необходимости наполнения казны, для которой оптимален более высокий курс.

Какие факторы поддерживают рубль сейчас?

Ключевую роль играют высокие мировые цены на нефть, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа валютной выручки экспортерами.

Почему летом ожидается ослабление нацвалюты?

Традиционно летом растет импорт и увеличивается спрос на иностранную валюту со стороны населения, отправляющегося в зарубежные поездки.

Стоит ли сейчас переводить сбережения в валюту?

Текущее окно укрепления рубля рассматривается некоторыми специалистами как техническая возможность для диверсификации портфеля перед сезонным разворотом тренда.

