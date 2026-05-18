Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Эти оттенки работают как бьюти-фильтр: стилисты раскрыли главные цвета жаркого сезона
Госуслуги для самокатов: к чему приведёт новая система авторизации и кого накажут первым
Смертельный разряд: как поездка на электровелосипеде обернулась трагедией
Жара выключает мозг: генетик объяснил, почему летом люди теряют силы и хотят спать
Пришлось унять аппетиты: Дима Билан наконец пристроил свои элитные квадраты
Доллар может рухнуть до 70 рублей: эксперты предупредили о резком развороте летом
Белгородский парадокс: как местная природа тайно высасывает из людей все силы
Битва за Гамлета: молодой актёр МХТ иронично ответил на резкий отзыв Олега Меньшикова

Россиян предупредили о скрытой ловушке работодателей: тысячи вакансий оказались фикцией

Экономика

Российский рынок труда столкнулся с феноменом вакансий-"пустышек", которые создают иллюзию активного найма.

Молодая доставщица
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая доставщица

HR-эксперт Елена Булкина объяснила, что подобные объявления часто используются компаниями для мониторинга кадрового резерва или поиска "идеального" сотрудника на позиции с невысокой оплатой.

Соискателям со стандартным набором компетенций такие предложения лишь приносят потерю времени, поскольку реальной потребности в срочном заполнении штатной единицы у организации может не быть.

Чаще всего формальные объявления встречаются в сферах ритейла, страхования и недвижимости, где дефицит кадров заставляет работодателей держать публикации открытыми месяцами.

Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Булкину, работодатели не спешат удалять позиции менеджеров по продажам или агентов, надеясь на случайный отклик уникального специалиста. По словам эксперта, если описание функционала выглядит размытым и состоит из общих фраз без конкретики, это повод для осторожности.

Индикатором фиктивного предложения служит и поведение рекрутеров: отсутствие оперативной обратной связи, спокойный тон при обсуждении дедлайнов и затягивание этапов собеседований указывают на отсутствие спешки в найме.

Булкина подчеркнула, что иногда активный рынок труда заставляет компании страховаться: вакансия висит открытой, пока новый сотрудник не пройдет испытательный срок. В такой ситуации честный работодатель сразу предупреждает претендента, что его резюме рассматривается лишь в качестве кадрового задела на будущее.

"Соискателям важно понимать, что вакансия-пустышка — это не всегда обман, иногда это маркетинговый инструмент HR-бренда, однако юридически обязать компанию принять человека на работу невозможно, даже если он идеально подходит под описание. Если вы видите, что требования к позиции в объявлении не меняются годами, скорее всего, работодатель просто собирает базу персональных данных или прощупывает финансовые ожидания кандидатов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о вакансиях-пустышках

Зачем компаниям тратить деньги на размещение неактивных объявлений?

Это позволяет HR-отделам постоянно иметь под рукой актуальную базу потенциальных кандидатов, чтобы в случае внезапного увольнения сотрудника быстро найти ему замену, не запуская процесс поиска с нуля.

Как быстро определить фиктивное объявление о работе?

Обращайте внимание на дату первой публикации и отсутствие специфических деталей в описании обязанностей; "вечные" вакансии с универсальными требованиями чаще всего являются номинальными.

Может ли "пустышка" стать реальной работой?

Да, если кандидат обладает исключительными компетенциями или готов работать на условиях значительно ниже рыночных, работодатель может принять решение о расширении штата или замене текущего сотрудника.

Является ли размещение таких объявлений нарушением закона?

Прямого запрета в законодательстве нет, так как работодатель свободен в управлении своими кадровыми ресурсами и имеет право искать специалистов неограниченное время, пока не найдет подходящего.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Последние материалы
Иллюзия выбора: почему тысячи открытых вакансий на сайтах по поиску работы — это просто пустышки
Раньше спокойно получала выплаты, теперь боюсь открыть почтовый ящик — и вот почему
Инерция не пощадит: 6 опасных ошибок родителей при перевозке детей в машине
Доллар может рухнуть до 70 рублей: эксперты предупредили о резком развороте летом
Белгородский парадокс: как местная природа тайно высасывает из людей все силы
Адские стоны из подземной бездны взорвали тишину: миф о Кольской скважине манит людей
Битва за Гамлета: молодой актёр МХТ иронично ответил на резкий отзыв Олега Меньшикова
Семейная идиллия с пробелом: Виктория Бекхэм отметила 80-летие отца без старшего сына
Сдал квартиру — ушел в минус: коммуналка и ремонт съели всю аренду до копейки
Золото под ногами: как приготовить эффективный стимулятор роста для жимолости из обычного сорняка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.