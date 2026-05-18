Россиян предупредили о скрытой ловушке работодателей: тысячи вакансий оказались фикцией

Российский рынок труда столкнулся с феноменом вакансий-"пустышек", которые создают иллюзию активного найма.

HR-эксперт Елена Булкина объяснила, что подобные объявления часто используются компаниями для мониторинга кадрового резерва или поиска "идеального" сотрудника на позиции с невысокой оплатой.

Соискателям со стандартным набором компетенций такие предложения лишь приносят потерю времени, поскольку реальной потребности в срочном заполнении штатной единицы у организации может не быть.

Чаще всего формальные объявления встречаются в сферах ритейла, страхования и недвижимости, где дефицит кадров заставляет работодателей держать публикации открытыми месяцами.

Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на Булкину, работодатели не спешат удалять позиции менеджеров по продажам или агентов, надеясь на случайный отклик уникального специалиста. По словам эксперта, если описание функционала выглядит размытым и состоит из общих фраз без конкретики, это повод для осторожности.

Индикатором фиктивного предложения служит и поведение рекрутеров: отсутствие оперативной обратной связи, спокойный тон при обсуждении дедлайнов и затягивание этапов собеседований указывают на отсутствие спешки в найме.

Булкина подчеркнула, что иногда активный рынок труда заставляет компании страховаться: вакансия висит открытой, пока новый сотрудник не пройдет испытательный срок. В такой ситуации честный работодатель сразу предупреждает претендента, что его резюме рассматривается лишь в качестве кадрового задела на будущее.

"Соискателям важно понимать, что вакансия-пустышка — это не всегда обман, иногда это маркетинговый инструмент HR-бренда, однако юридически обязать компанию принять человека на работу невозможно, даже если он идеально подходит под описание. Если вы видите, что требования к позиции в объявлении не меняются годами, скорее всего, работодатель просто собирает базу персональных данных или прощупывает финансовые ожидания кандидатов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о вакансиях-пустышках

Зачем компаниям тратить деньги на размещение неактивных объявлений?

Это позволяет HR-отделам постоянно иметь под рукой актуальную базу потенциальных кандидатов, чтобы в случае внезапного увольнения сотрудника быстро найти ему замену, не запуская процесс поиска с нуля.

Как быстро определить фиктивное объявление о работе?

Обращайте внимание на дату первой публикации и отсутствие специфических деталей в описании обязанностей; "вечные" вакансии с универсальными требованиями чаще всего являются номинальными.

Может ли "пустышка" стать реальной работой?

Да, если кандидат обладает исключительными компетенциями или готов работать на условиях значительно ниже рыночных, работодатель может принять решение о расширении штата или замене текущего сотрудника.

Является ли размещение таких объявлений нарушением закона?

Прямого запрета в законодательстве нет, так как работодатель свободен в управлении своими кадровыми ресурсами и имеет право искать специалистов неограниченное время, пока не найдет подходящего.

