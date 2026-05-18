Внешний резерв или утечка идей: где заканчивается подбор и начинается эксплуатация соискателей

Экономика

Поиск работы нередко превращается в игру с неизвестными правилами, где соискатель рискует потратить время на вакансии, не предполагающие реального найма. Ирина Смирнова, партнер в executive search агентстве Hunting Partners, рассказала Pravda.Ru, почему компании публикуют "вакансии-пустышки".

молодежь
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
молодежь

Эксперты отмечают, что современный рынок труда постоянно трансформируется, однако базовые механизмы манипуляций остаются неизменными. По словам Смирновой, такие позиции создаются для формирования внешнего кадрового резерва, когда компании нужно оценить потенциальных кандидатов "на перспективу" при текущих ограничениях в найме.

"Действительно, такое явление существует. Подобные вакансии размещают для формирования так называемого внешнего кадрового резерва. Компания понимает, что такие специалисты могут потребоваться в будущем, но не прямо сейчас. При этом текущий найм может быть приостановлен или замедлен, а внутренние ресурсы нужно занять полезной работой. Тогда и ставятся такие задачи", — пояснила Смирнова.

Второе направление подобных действий — банальный анализ конкурентной среды. Организации стремятся понять, какие специалисты свободны, каков их уровень компетенций и зарплатные ожидания. В условиях, когда дефицит кадров вынуждает бизнес менять стратегии, интерес к "мониторингу рынка" через фиктивные заявки возрастает.

"Иногда такие вакансии появляются, если компания хочет изучить рынок: понять, какие специалисты есть, чем они занимаются и сколько стоят. И третий вариант — когда компания пытается собрать информацию другого рода. Делать это очень плохо, но людям такое приходит в голову, и они этим пользуются", — отметила эксперт.

Распознать "вакансию-пустышку" практически невозможно, так как работодатели искусно создают иллюзию процесса подбора. Как отмечают аналитики, правильное оформление документов и резюме важно, но это не защитит от недобросовестности нанимателя. Единственный верный способ — иметь инсайдеров внутри компании, которые подтвердят отсутствие реальной потребности в сотрудниках. Тем не менее, эксперты советуют не отказываться от перспективных предложений, соблюдая осторожность при выполнении тестовых заданий.

Особую тревогу вызывают требования выполнить серьезную работу под видом "проверки навыков". Часто операционная эффективность бизнеса может повышаться за счет бесплатного привлечения соискателей к решению реальных бизнес-задач. Если вместо классического портфолио кандидата просят разработать полноценную стратегию, это прямой повод задуматься.

"Одним из таких косвенных признаков может быть то, что люди просят выполнить тестовое задание. И это тестовое задание – прям полноценная работа. Когда тебя в рамках тестового задания просят разработать стратегию выхода на рынок, что-то создать, какой-то серьезный интеллектуальный труд, вот это звоночек. Кстати, вакансия может и существовать, и они даже ее закроют, но параллельно ставят в свои задачи еще и попользоваться результатами интеллектуального труда остальных соискателей", — добавила эксперт.

Следует учитывать и риск несанкционированного использования результатов работы, поэтому соискателям рекомендуется избегать чрезмерно глубокой проработки тестовых кейсов. Стоит помнить, что даже в условиях автоматизации рабочих мест, человеческий интеллект остается наиболее ценным и уязвимым ресурсом.

Экспертная проверка: Экономист по рынку труда (зарплаты, безработица) Ирина Костина, Юрист по трудовому праву (увольнения, споры, охрана труда) Максим Ковалёв
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
