Стабилизация или спад: что стоит за коррекцией банковских ставок

Банковский сектор России демонстрирует охлаждение доходности по вкладам. В первой декаде мая 2026 года средняя максимальная ставка в топ-10 кредитных организаций опустилась до 13,04% годовых. Регулятор фиксирует снижение второй период подряд, сигнализируя о прохождении пика доходности для частных инвесторов.

Траектория депозитных ставок

Статистика Банка России подтверждает плавный отход от экстремальных уровней. Еще в конце апреля базовая доходность удерживалась на отметке 13,06%, тогда как середина апреля показывала 13,39% годовых. Масштаб валютного и денежного рынка заставляет банки корректировать свои предложения, опираясь на текущие макроэкономические показатели.

"Снижение ставок — это не признак слабости, а отражение стабилизации фондирования. Банки плавно абсорбируют излишки ликвидности, переставая гнаться за рекордными показателями доходности любой ценой", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Фильтр чистого дохода

Методика мониторинга ЦБ остается жесткой. В расчет попадают только «чистые» продукты — вклады, доступные любому гражданину без дополнительных условий. Регулятор принципиально отсекает сложные финансовые конструкции, такие как программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или покупку инвестиционных паев. Также исключены вклады с многоступенчатыми процентными периодами, которые часто маскируют реальную выгоду под маркетинговыми уловками. Подобный подход позволяет оценивать стратегии сбережений максимально объективно.

Период Средняя макс. ставка Вторая декада апреля 13,39% Первая декада мая 13,04%

"Двухстороннее движение ставок — верный сигнал того, что перегрев ликвидности купируется. Вклады перестают быть инструментом борьбы за капитал, переходя в русло спокойного консервативного приумножения", — предположила в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы

Почему ЦБ не учитывает вклады с капитализацией процентов?

Капитализация создает иллюзию более высокой доходности, затрудняя прямое сравнение предложений между банками с разными условиями начисления процентов.

Влияют ли праздничные дни на расчеты ставок?

Регулятор берет усредненные максимальные значения за десятидневный период, что нивелирует кратковременные колебания, вызванные праздниками.

Нужно ли срочно открывать вклад при снижении ставок?

Фиксация доходности на долгий срок актуальна, если ожидается дальнейшее смягчение монетарной политики, но выбор инструмента всегда зависит от личных целей.

Являются ли текущие ставки историческим минимумом?

Текущий уровень в 13% значительно выше показателей прошлых лет, отражая необходимость премирования сберегателей за отложенное потребление.

