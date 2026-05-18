Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возраст против позвоночника: почему почти каждому человеку грозит диагноз межпозвоночной грыжи
На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма
Сладкая ловушка: почему низкокалорийные продукты могут быть коварнее, чем кажутся
Тень на стенках сосудов: враг, который годами ждет удобного момента для удара и крадет энергию
Непредсказуемый вечер: Бритни Спирс посетила алкомаркет и ресторан после приговора суда
ИНН привяжут к банковскому счету: переводы россиян окажутся под новым контролем
Без права на авторство: Сет Роген жёстко ответил сторонникам ИИ в киноиндустрии
Личные данные – это валюта: почему утечки данных неизбежны и как к этому подготовиться
Рыба гниет с головы: учительница из Кемерова назвала истинного убийцу современных школ

Стабилизация или спад: что стоит за коррекцией банковских ставок

Экономика

Банковский сектор России демонстрирует охлаждение доходности по вкладам. В первой декаде мая 2026 года средняя максимальная ставка в топ-10 кредитных организаций опустилась до 13,04% годовых. Регулятор фиксирует снижение второй период подряд, сигнализируя о прохождении пика доходности для частных инвесторов.

Проценты
Фото: www.freepik.com by d3images is licensed under Free More info
Проценты

Траектория депозитных ставок

Статистика Банка России подтверждает плавный отход от экстремальных уровней. Еще в конце апреля базовая доходность удерживалась на отметке 13,06%, тогда как середина апреля показывала 13,39% годовых. Масштаб валютного и денежного рынка заставляет банки корректировать свои предложения, опираясь на текущие макроэкономические показатели.

"Снижение ставок — это не признак слабости, а отражение стабилизации фондирования. Банки плавно абсорбируют излишки ликвидности, переставая гнаться за рекордными показателями доходности любой ценой", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Фильтр чистого дохода

Методика мониторинга ЦБ остается жесткой. В расчет попадают только «чистые» продукты — вклады, доступные любому гражданину без дополнительных условий. Регулятор принципиально отсекает сложные финансовые конструкции, такие как программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) или покупку инвестиционных паев. Также исключены вклады с многоступенчатыми процентными периодами, которые часто маскируют реальную выгоду под маркетинговыми уловками. Подобный подход позволяет оценивать стратегии сбережений максимально объективно.

Период Средняя макс. ставка
Вторая декада апреля 13,39%
Первая декада мая 13,04%

 

"Двухстороннее движение ставок — верный сигнал того, что перегрев ликвидности купируется. Вклады перестают быть инструментом борьбы за капитал, переходя в русло спокойного консервативного приумножения", — предположила в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы

Почему ЦБ не учитывает вклады с капитализацией процентов?

Капитализация создает иллюзию более высокой доходности, затрудняя прямое сравнение предложений между банками с разными условиями начисления процентов.

Влияют ли праздничные дни на расчеты ставок?

Регулятор берет усредненные максимальные значения за десятидневный период, что нивелирует кратковременные колебания, вызванные праздниками.

Нужно ли срочно открывать вклад при снижении ставок?

Фиксация доходности на долгий срок актуальна, если ожидается дальнейшее смягчение монетарной политики, но выбор инструмента всегда зависит от личных целей.

Являются ли текущие ставки историческим минимумом?

Текущий уровень в 13% значительно выше показателей прошлых лет, отражая необходимость премирования сберегателей за отложенное потребление.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов,  финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Последние материалы
На пороге вымирания: какие угрозы несет России затянувшаяся демографическая яма
Сладкая ловушка: почему низкокалорийные продукты могут быть коварнее, чем кажутся
В закромах МФЦ откопали секретный приговор: документ уничтожит вторую дачу на участке
Фантомы на дороге: почему ваш навигатор пугает штрафами в пустых местах
Тень на стенках сосудов: враг, который годами ждет удобного момента для удара и крадет энергию
Непредсказуемый вечер: Бритни Спирс посетила алкомаркет и ресторан после приговора суда
В шаге от рекорда СССР: что нашли на глубине 10 км и почему Сила Сибири — 2 под угрозой
ИНН привяжут к банковскому счету: переводы россиян окажутся под новым контролем
Без права на авторство: Сет Роген жёстко ответил сторонникам ИИ в киноиндустрии
Отели обрушили цены до 70%: куда в мае запустили новые прямые рейсы без виз
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.