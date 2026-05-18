Экономика » Сырье » Газ

Геополитические маневры Вашингтона спровоцировали тектонический сдвиг в экономике Персидского залива. Катар — газовое сердце планеты — оказался в заложниках у чужих амбиций. Закрытие Ормузского пролива, вызванное эскалацией конфликта с Ираном, не просто замедлило экспорт СПГ. Оно обнулило три десятилетия инвестиционной идиллии, превратив сверкающую витрину арабского мира в осажденную крепость.

Вест-Бэй, Катар
Фото: www.asergeev.com by Alex Sergeev (www.asergeev.com), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Газовая блокада: почему Катар не может обойти Иран

Природа сыграла с Дохой злую шутку. Если Саудовская Аравия и ОАЭ выстроили систему трубопроводов для выхода в открытый океан, то Катар географически заперт в тупике Персидского залива. Ормузский пролив — единственная артерия, через которую газ с Северного месторождения уходит в Европу и Азию. Когда Иран перекрыл этот вентиль, экономическая модель Катара, ориентированная на рыночные механизмы экспансии, рухнула за 24 часа. Экспорт парализован. Огромные танкеры-газовозы стоят на приколе, а QatarEnergy признает бессилие перед форс-мажором.

"Катарская модель — это триумф логистики в мирное время и катастрофа в военное. Без свободного судоходства в проливе огромные мощности по сжижению газа превращаются в груду дорогого металлолома, а бюджет теряет сотни миллионов ежедневно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация усугубилась прямыми ударами. Иранские ракеты повредили инфраструктуру в Рас-Лаффане — промышленном сердце эмирата. Это "черная метка" инвесторам. Катар больше не является безопасной гаванью. Ставка на переохлаждение газа до минус 162 градусов — технологическое чудо, которое позволило стране стать сверхдержавой, — теперь превратилась в её главную уязвимость.

Удар по капиталу: миллиарды тают в тумане войны

МВФ уже выносит приговор: падение ВВП Катара составит минимум 8,6% в ближайший год. Речь идет о системном перегреве, который сменился резким ледяным душем. Долгие годы страна жила в режиме бесконечного праздника, вкладывая газодоллары в недвижимость и ИИ-технологии. Теперь сверкающие небоскребы Дохи рискуют опустеть. Туризм, который эмираты пытались сделать второй опорой экономики, обнулился. Западные корпорации эвакуируют персонал, опасаясь нестабильности.

Показатель Последствия войны
Экспорт газа Падение на 85% из-за блокады Ормузского пролива
ВВП (прогноз) Сокращение на 8,6% в текущем финансовом году
Логистика еды Переход с морских путей на дорогой авиафрахт

"Инвесторы не любят запах пороха. Мы видим массовый пересмотр стратегий: те, кто планировал использовать счета в Катаре как тихую гавань, теперь смотрят, как банки режут доходность и вводят ограничения. Стабильность была главным товаром Дохи, и этот товар испорчен", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Постуглеводородный шок и риски миграции

Катар на 90% состоит из экспатов. Это наемная армия менеджеров и строителей, которая держится за страну только до тех пор, пока капает зарплата. Блокада разрушила привычный комфорт. Авокадо и зерно теперь доставляют самолетами, что взвинчивает издержки. Правительство заливает пожар инфляции субсидиями, но золотой запас не бесконечен. Если пролив не откроется в ближайшие месяцы, начнется исход талантов, который окончательно похоронит амбиции Катара на лидерство в регионе.

"Для Катара критично удержать людей. Если квалифицированные кадры уедут, экономика не просто замедлится — она деградирует до уровня тридцатилетней давности. Без прозрачного администрирования и безопасности любой отель превратится в памятник несбывшимся надеждам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по тарифам и структуре платежей Рабов Артём.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Катаре

Почему Катар пострадал больше других стран Залива?

В отличие от соседей, у Катара нет альтернативных путей экспорта углеводородов в обход Ормузского пролива. География превратила страну в заложника иранского контроля над логистикой.

Насколько пострадает добыча газа в долгосрочной перспективе?

Эксперты прогнозируют, что повреждения в Рас-Лаффане сократили мощности на 17%. На восстановление довоенного ритма уйдут годы, даже если боевые действия прекратятся завтра.

Как ситуация отразится на обычных жителях?

Наблюдается рост цен на импорт и отток иностранного капитала. Несмотря на госсубсидии, инфляция в потребительском секторе начинает ускоряться из-за перехода на авиаперевозки продуктов.

Может ли Катар объявить дефолт?

Это маловероятно благодаря огромному суверенному фонду ($600 млрд). Однако стратегические проекты развития до 2030 года будут заморожены или существенно сокращены.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по тарифам Рабов Артём
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
