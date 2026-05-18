Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стабилизация или спад: что стоит за коррекцией банковских ставок
Кризис выбора: почему дочь Ольги Орловой до сих пор не посещает дошкольное учреждение
Кристен Стюарт отвергла Голливуд ради YouTube: что она планирует снимать
Пока столичные жители спорят о дизайне метро, в Якутии реконструируют 11 аэропортов — и это не предел
Минтруд подтвердил право отцов на ежегодный отпуск во время декрета супруги
В Китае выбрали лучшие бензиновые модели для тех, кто не хочет чинить авто каждое лето
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Семь крымских городов, где за ночлег просят не зарплату, а чаевые — список для тех, кто умеет считать
Миллиардер против реальности: почему слова Пола Маккартни о лишениях возмутили фанатов

Сколько надо положить в банк, чтобы не работать? Цифры 2026 года заставят пересмотреть планы

Экономика » Финансы » Деньги

Жить на пассивный доход от банковского депозита в 2026 году становится математическим вызовом. Инфляционное давление и жесткая фискальная политика превращают классический вклад в инструмент сохранения, а не приумножения капитала. Чтобы обеспечить хотя бы физиологическое выживание, стандартного "миллиона под подушкой" уже категорически недостаточно. Система требует кратного увеличения объема ликвидности для поддержания привычного уровня потребления.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Математика выживания: порог входа в "рантье"

Для получения ежемесячного чека, равного прожиточному минимуму (20 644 рубля), гражданину потребуется аккумулировать на счету не менее 2,6 млн рублей. Это базовый уровень, который не учитывает амортизацию быта или непредвиденные расходы. При средней ставке доходности в 9,55% годовых, тело вклада должно быть монолитным. Любое изъятие средств мгновенно разрушает надстройку пассивного дохода, превращая инвестора в должника собственной бережливости.

"Разрыв между реальной доходностью депозитов и стоимостью потребительской корзины увеличивается. Вкладчики должны понимать: номинальная ставка — это лишь фасад, за которым скрывается необходимость постоянно докапитализировать счет для компенсации инфляции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Если же ориентироваться на среднюю зарплату по стране (103 612 рублей), капитал должен вырасти до 13,2 млн рублей. Это критическая точка перегрева ожиданий. Большинство россиян не обладают таким объемом свободной ликвидности. В условиях, когда банки режут проценты по долгосрочным продуктам, стратегия "положил и забыл" перестает работать. Требуется активное управление портфелем.

Налоговый фильтр: сколько заберет ФНС

Государство внимательно следит за движением частного капитала. В 2026 году фискальный ценз составит 160 тысяч рублей необлагаемого дохода. Все, что выше — облагается налогом 13% или 15%. Это создает "стеклянный потолок" для мелких рантье. Введение единых правил для всех участников рынка, включая тот факт, что ФНС заберет налог с вкладов ИП в новом порядке, подчеркивает стремление регулятора к полной прозрачности денежных потоков.

Целевой ежемесячный доход Необходимая сумма вклада (с учетом налогов)
Прожиточный минимум (20,6 тыс. руб.) ~2 600 000 руб.
Средняя зарплата (103,6 тыс. руб.) ~13 200 000 руб.
Желаемый доход (187,2 тыс. руб.) ~23 800 000 руб.

"Налоговое администрирование становится бесшовным. ФНС видит каждое начисление процентов в автоматическом режиме через банковские API. Попытки дробить вклады между банками для ухода от прогрессивной шкалы налога сегодня технически бессмысленны", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Инфляция ожиданий против реальности вкладов

Желаемый уровень жизни россиянина (около 187 тысяч рублей в месяц) требует наличия на счету почти 24 млн рублей. Это сопоставимо со стоимостью нескольких квартир в столице. Экономика переходит в режим, где труд ценится выше, чем пассивное владение капиталом. Рынок труда диктует свои правила: индексация зарплат опережает реальную доходность консервативных инструментов.

Для многих вклад — это способ зафиксировать вчерашний день, но не обеспечить завтрашний. При росте ключевой ставки вклады выигрывают, но как только цикл ужесточения монетарной политики заканчивается, реальная покупательная способность накоплений начинает таять. Без диверсификации активов риск остаться с обесцененной массой цифр на экране смартфона становится осязаемым.

Ответы на популярные вопросы о вкладах

Можно ли прожить на проценты, имея 1 млн рублей?

Нет. При текущих ставках доход составит около 8 000 рублей в месяц до налогов, что в 2,5 раза меньше прожиточного минимума.

Как рассчитывается налог на вклады в 2026 году?

Налог платится с суммы процентов, превышающей 160 000 рублей за год. Ставка составляет 13% или 15% при общем годовом доходе свыше 5 млн рублей.

Выгодно ли закрывать вклад досрочно для перекладывания под более высокий процент?

Только если разница в ставках превышает 3-4% и вклад открыт недавно. В большинстве случаев потеря накопленных процентов ("капитализации") перекрывает выгоду от новой ставки.

Что надежнее: накопительный счет или срочный вклад?

Вклады фиксируют ставку на весь срок, защищая от её снижения. Накопительные счета позволяют гибко управлять деньгами, но банк может изменить процент в любой день.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по налоговому праву Денис Прохоров, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Последние материалы
Валютные качели: какие риски для бюджета России создаёт избыточно крепкий курс рубля
Гены не приговор: как новая среда обитания может перевести стрелки ваших биологических часов
Миллиардер против реальности: почему слова Пола Маккартни о лишениях возмутили фанатов
Новая альтернатива Бали: этот дикий индийский пляж планирует перетянуть туристов
Ценовые щиты и полные резервуары: может ли Россия защитить свой рынок от взлетающих цен на нефть
Машина гремит на лежачих полицейских, а на СТО разводят руками — дедовский способ решает проблему
Новый агент 007: почему Том Фрэнсис стал фаворитом в гонке за роль легендарного шпиона
Муравьи и тля сразу исчезнут с грядок: копеечный раствор для защиты всего огорода
Питбайк на дорогах: где заканчивается спорт и начинается уголовная ответственность
Небо сжимается: почему россиянам сложнее планировать отпуск в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.