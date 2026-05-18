ИНН привяжут к банковскому счету: переводы россиян окажутся под новым контролем

Обязательная фиксация индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) при открытии и обслуживании всех банковских счетов граждан России, как ожидается, станет реальностью к 2027 году. Экономист, финансовый аналитик и публицист Александр Лежава в интервью изданию Pravda.Ru прокомментировал грядущие изменения, оценив их влияние на банковский сектор и финансовую дисциплину населения.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Ранее сообщалось о планах властей сделать ИНН обязательным атрибутом для любых банковских счетов в стране. Как пояснил директор по развитию финансовых продуктов в "Сравни" Магомед Гамзаев, нововведение затронет как вновь открываемые вклады, так и те, что уже находятся в распоряжении клиентов. Инициатива вписывается в общую тенденцию государства по усилению контроля над налогообложением доходов физических лиц и систематизации данных о финансовых потоках внутри национальной экономики.

По словам Лежавы, существенных потрясений для банковского сообщества ожидать не стоит, поскольку многие финансовые институты уже практиковали затребование подобной информации у своих клиентов в рамках привычных процедур расчетов. Эксперт полагает, что законодательное закрепление лишь унифицирует существующие подходы.

"С одной стороны, это упорядочение механизма сбора налогов и упрощение всей процедуры — налоговая служба четко видит, кто, кому и за что переводил деньги. С другой стороны, это ужесточение контроля за переводами между физическими лицами, что позволит отслеживать сомнительные транзакции и пресекать схемы ухода от налогообложения", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что цифровизация налогового администрирования неизбежно ведет к большей прозрачности транзакций. Подобные инструменты, направленные на контроль личных финансов, становятся частью макроэкономической стратегии государства.

Однако гражданам при планировании бюджета стоит помнить не только о налогах, но и о необходимости поиска эффективных путей инвестирования в надежные активы. В текущих реалиях, когда правительство внимательно следит за движением капитала, включая регулирование экспорта стратегического сырья, адаптация к новым правилам финансового учета становится необходимым навыком для каждого.

Читайте также