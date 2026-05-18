Экономика

Россия при грамотном подходе к управлению экономикой способна полностью нивелировать последствия мирового энергетического кризиса, считает финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Эксперт пояснил Pravda.Ru, что наличие в стране избыточных запасов нефти и газа позволяет государству обеспечить внутреннюю стабильность, несмотря на глобальные колебания рынков.

Станки-качалки для нефтедобычи
Фото: flickr.com by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Станки-качалки для нефтедобычи

Ранее стало известно, что мировой энергетический кризис, обостряющийся из-за геополитического напряжения на Ближнем Востоке, переходит в новую стадию на фоне подготовки к летнему сезону, отмечает The Financial Times. По некоторым прогнозам, стоимость нефти марки Brent может достигнуть отметки в 180 долларов за баррель, что вынудило десятки стран внедрить экстренные инструменты защиты своих национальных хозяйств. 

По словам Беляева, для предотвращения внешних шоков необходимо использовать рыночные механизмы регулирования, в частности, заградительные пошлины на экспорт ресурсов. Такая мера позволяет оградить внутренний рынок от резкого роста цен, с которыми сталкиваются другие страны. Зачастую обсуждение подобных инициатив наталкивается на критику из-за опасений сокращения доходов от экспорта.

"Если подходить к кризису разумно, то Россию он не должен коснуться никоим образом. Страна, которая добывает нефть и газ в избыточном количестве, достаточном для экспорта, не должна пострадать. Даже в случае повышения мировых цен на энергоносители при грамотном управлении экономикой вводятся заградительные пошлины, которые защищают внутренний рынок от внешних шоков", — отметил он.

Аналитик подчеркивает фундаментальную разницу между эффективностью государственного управления и погоней за сиюминутной прибылью от продажи углеводородов. По словам эксперта, истинная сила экономики заключается не столько в экспортных выручках, сколько в качестве внутреннего производства ВВП. Снижение показателей на внешних рынках при правильном подходе компенсируется ростом промышленной активности внутри страны, что особенно актуально в условиях, когда системные сбои на заводах провоцируют дефицит топлива.

Беляев настаивает на необходимости применения инструментов, стимулирующих рост валового внутреннего продукта. В контексте сложившейся глобальной нестабильности, когда цены на газ в Европе взлетают из-за опасений по поводу поставок, такая стратегия становится не просто экономической опцией, а вопросом суверенитета. В то время как многие государства пытаются спастись от кризиса, в мире назревает структурная коррозия мировой финансовой системы, подталкивающая центробанки к пересмотру своих подходов к резервам.

"Снизить экспортные доходы мы, конечно, можем, но суть экономики не в том, что она получает от экспорта. Это дилетантский, примитивный подход к пониманию экономики. Сила экономики заключается во внутреннем производстве, в объеме производимого ВВП и эффективности его создания", — пояснил экономист.

Экспертная проверка: Риск-менеджер Илья Гусев, Банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
