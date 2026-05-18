Экономия или капкан: почему россияне массово скупают арестованные автомобили

Экономика

Рынок арестованного имущества переживает небывалый подъем. Интерес россиян к торгам залоговыми автомобилями вырос на 20%. Причина проста: высокая ключевая ставка и текущие цены делают покупку новой машины непосильной задачей для многих домохозяйств. Граждане ищут пути сохранить управление бюджетом в условиях растущей инфляции, рассматривая дисконт как единственный способ обновить личный транспорт.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина обнимает машину

Почему торги стали популярнее автосалонов

Механизм реализации арестованного имущества прост. Банки и лизинговые компании стремятся оперативно закрыть кредитные долги. Актив выставляется на аукцион с дисконтом. Часто экономия достигает 50% от рыночной стоимости. Например, Chery Tiggo 8 2022 года выпуска, оцениваемый на вторичном рынке в 2 миллиона рублей, на торгах уходит за 1 миллион. Подобная математика вынуждает частных покупателей детально изучать площадки, где реализуются залоговые единицы.

"Инвесторы в таких сделках ориентируются на дельту между ценой лота и среднерыночным предложением. В условиях жесткой денежно-кредитной политики и дорогих кредитов, ликвидность вторичного рынка падает. Аукционные продажи становятся для финансовых организаций единственным способом быстро конвертировать залог в живые деньги", — прокомментировал экономист Артём Логинов.

Скрытые дефекты: цена экономии

Погоня за дешевизной сопряжена с техническими рисками. В лотах попадаются «утопленники» или машины после серьезных ДТП. Расходы на восстановление могут быть внушительными, однако и при таком сценарии финальная стоимость часто оказывается на 30–40% ниже рыночной. При выборе защитных активов в 2026 году автомобиль остается спорным инструментом, требующим глубокой экспертизы перед покупкой.

Характеристика Торги/Залог
Первоначальная цена Ниже рынка (дисконт)
Состояние ЛКП/Кузова Требует независимой проверки

"Юридическая чистота сделки при банкротстве компании-владельца требует особого надзора. Если в цепочке отчуждения есть пробелы или оспариваемые сделки, покупатель рискует втянуться в многолетние тяжбы. Аукцион не гарантирует отсутствие обременений в будущем", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист по банкротству юрлиц Кирилл Малышев.

Ответы на популярные вопросы о залоговых авто

Где искать списки автомобилей, выставленных на торги?

Информацию публикуют на специализированных электронных торговых площадках и на государственных ресурсах, где размещаются данные о банкротстве физических и юридических лиц.

Можно ли вернуть авто, если оно оказалось неисправным?

Возврат лота после завершения торгов практически невозможен. Все риски технического состояния объекта аукциона переходят к победителю в момент подписания акта приема-передачи.

Требуется ли специальная квалификация для участия?

Для участия необходима электронная подпись и наличие аккредитации на конкретной площадке, где проходит аукцион.

Насколько высока конкуренция среди покупателей?

В текущем году активность выросла на 20%, что значительно усложняет получение лота по стартовой цене, так как количество желающих сэкономить превышает объем предложения.

"Высокий спрос на дефицитные активы провоцирует рост цен внутри самих торгов. Нередко эмоции берут верх над расчетом, и итоговая цена приближается к рыночной, что нивелирует выгоду", — предупредила финансовый аналитик Никита Волков.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по банкротству юрлиц Кирилл Малышев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
