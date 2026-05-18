Экономика

Технологические процессы пищевых производств демонстрируют прямую зависимость состава от текущей рыночной эффективности. Производители макаронных изделий начали массовое снижение доли белка в рецептуре. Показатели опустились до диапазона 10-12 г на 100 г продукта. Норматив, подразумевающий 13,5-14 г, игнорируется в угоду маржинальности.

Фото: www.pexels.com by JÉSHOOTS is licensed under Бесплатное использование
Спагетти

Снижение белковой составляющей — закономерный ответ на рост издержек. Бизнес вынужден оптимизировать экономику России через пересмотр рецептур. Потребитель видит результат в тарелке: изделия утрачивают структурную целостность, превращаясь в клейкую массу после термообработки.

"Стандарт ГОСТа — это не просто рекомендация, а жесткий технологический порог. При снижении содержания глютена продукт теряет способность держать форму. По факту, производитель замещает дорогую муку твердых сортов мягкой, что дает визуальный брак при варке", — констатировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам и качеству услуг Артём Рабов.

Взгляд регулятора на состав продукта

Макроэкономическая стабильность подразумевает прозрачность, но в потребительском секторе прозрачность часто размывается этикетками. Платформенный подход к мониторингу качества через ИИ-системы мог бы фиксировать такие отклонения мгновенно, однако администрирование остается инерционным. Каждая компания ищет способ снизить себестоимость, даже если это делает финансовые привычки населения чуть менее приятными.

Параметр Стандарт (ГОСТ) Реальность (Текущие партии)
Содержание белка 13,5-14 г 10-12 г
Термическая стойкость Сохранение формы Липкость, деформация

"Когда производитель убирает белок, он меняет физико-химический профиль продукта. Нарушается логика взаимодействия крахмала и воды. Это попытка скрыть инфляционные издержки за счет ухудшения органолептических свойств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о качестве продуктов

Насколько законно изменение состава макарон?

Производители имеют право изменять рецептуру, если продукция выпускается по ТУ (техническим условиям), а не строго по ГОСТу. Важно проверять информацию на упаковке.

Почему макароны становятся липкими?

Это прямое следствие низкого содержания белка. Крахмал при варке выходит в воду быстрее, создавая клейкую структуру вместо эластичной связи, характерной для твердых сортов пшеницы.

Влияет ли белок на пользу для здоровья?

Да. Снижение белка повышает гликемический индекс изделия, что приводит к быстрому скачку сахара в крови и менее длительному чувству насыщения.

Как защитить свои права потребителю?

Если фактический состав не соответствует заявленному на упаковке, вы имеете право на возврат средств через жалобу в Роспотребнадзор. Сохраняйте чек и фото продукта.

"Покупатель видит цену, но не видит скрытую девальвацию качества. Это игра в долгую на вымывание доверия к бренду, которую компании часто проигрывают из-за потери лояльной аудитории", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Экспертная проверка: эксперт по тарифам и качеству услуг Артём Рабов, макроэкономист Артём Логинов, эксперт по защите прав потребителей Татьяна Федорова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
