Технологические процессы пищевых производств демонстрируют прямую зависимость состава от текущей рыночной эффективности. Производители макаронных изделий начали массовое снижение доли белка в рецептуре. Показатели опустились до диапазона 10-12 г на 100 г продукта. Норматив, подразумевающий 13,5-14 г, игнорируется в угоду маржинальности.Фото: www.pexels.com by JÉSHOOTS is licensed under Бесплатное использованиеСпагетти
Снижение белковой составляющей — закономерный ответ на рост издержек. Бизнес вынужден оптимизировать экономику России через пересмотр рецептур. Потребитель видит результат в тарелке: изделия утрачивают структурную целостность, превращаясь в клейкую массу после термообработки.
"Стандарт ГОСТа — это не просто рекомендация, а жесткий технологический порог. При снижении содержания глютена продукт теряет способность держать форму. По факту, производитель замещает дорогую муку твердых сортов мягкой, что дает визуальный брак при варке", — констатировал в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам и качеству услуг Артём Рабов.
Макроэкономическая стабильность подразумевает прозрачность, но в потребительском секторе прозрачность часто размывается этикетками. Платформенный подход к мониторингу качества через ИИ-системы мог бы фиксировать такие отклонения мгновенно, однако администрирование остается инерционным. Каждая компания ищет способ снизить себестоимость, даже если это делает финансовые привычки населения чуть менее приятными.
|Параметр
|Стандарт (ГОСТ)
|Реальность (Текущие партии)
|Содержание белка
|13,5-14 г
|10-12 г
|Термическая стойкость
|Сохранение формы
|Липкость, деформация
"Когда производитель убирает белок, он меняет физико-химический профиль продукта. Нарушается логика взаимодействия крахмала и воды. Это попытка скрыть инфляционные издержки за счет ухудшения органолептических свойств", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Производители имеют право изменять рецептуру, если продукция выпускается по ТУ (техническим условиям), а не строго по ГОСТу. Важно проверять информацию на упаковке.
Это прямое следствие низкого содержания белка. Крахмал при варке выходит в воду быстрее, создавая клейкую структуру вместо эластичной связи, характерной для твердых сортов пшеницы.
Да. Снижение белка повышает гликемический индекс изделия, что приводит к быстрому скачку сахара в крови и менее длительному чувству насыщения.
Если фактический состав не соответствует заявленному на упаковке, вы имеете право на возврат средств через жалобу в Роспотребнадзор. Сохраняйте чек и фото продукта.
"Покупатель видит цену, но не видит скрытую девальвацию качества. Это игра в долгую на вымывание доверия к бренду, которую компании часто проигрывают из-за потери лояльной аудитории", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
