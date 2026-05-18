Беречь каждый грамм: почему правительство жестко ограничило экспорт драгметаллов

Российская Федерация продлевает ограничения на экспорт лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Запретительная мера распространяется на периоды до ноября 2026 года. Действующий регламент, установленный ранее, терял актуальность 31 мая текущего года. Правительство демонстрирует приверженность жесткому администрированию товарных потоков, ограничивая вывоз сырья, критически важного для функционирования внутреннего промышленного контура.

Золото

Ограничительный список включает лом и отходы драгметаллов, а также материалы, плакированные этими элементами. Дополнительно регулятор накладывает вето на экспорт отходов электротехнической и электронной продукции. Это оборудование служит основным источником вторичных редкоземельных и драгоценных металлов. Рационализировать такие ресурсы необходимо внутри государства, где ключевая ставка ЦБ напрямую влияет на доступность оборотного капитала для перерабатывающих предприятий.

"Вывоз подобных отходов фактически обескровливает нашу промышленность. Мы вынуждены импортировать то, что успешно выбрасываем через таможенные границы в составе лома. Продление запрета — это необходимая санитарная мера для защиты внутреннего технологического суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Стратегический ресурс внутри периметра страны

Системный подход к государственным активам подразумевает создание условий для их глубокой переработки локальными игроками. Когда логистика ресурсов становится прозрачной, а налоговое поле — предсказуемым, как в случае с оптимизацией взыскания долгов с ЕНС граждан, эффективность экономики растет. Удержание сырья внутри страны позволяет загрузить мощности отечественных аффинажных заводов.

Параметр контроля Характеристика режима Объект Лом, отходы, электроника Срок действия До 30 ноября 2026

"С юридической точки зрения это не просто запрет, а временная корректировка правил игры. Для компаний, завязанных на экспорт вторичного сырья, это сигнал переориентировать свои контракты на внутренний рынок. Альтернатив нет, если мы хотим сохранить ликвидность активов внутри РФ", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Данная стратегия снижает зависимость от колебаний мировых цен на сырьевые товары, включая продукты сельского хозяйства, где логистические факторы также определяют маржинальность бизнеса. Технократический подход минимизирует риски дефицита металлов для наукоемких отраслей промышленности.

"В условиях глобальной нестабильности экспорт лома превращается в прямую угрозу национальной безопасности. Переработка внутри РФ позволяет извлекать высокую добавленную стоимость, вместо того чтобы продавать полуфабрикаты за бесценок конкурентам", — предположил в беседе с Pravda.Ru промышленные аналитик и риск-менеджер Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о запрете экспорта

Почему именно ноябрь 2026 года выбран финальной датой?

Срок выбран для завершения цикла перевода всех цепочек поставок на внутренние рельсы и создания достаточных резервов для отечественной приборостроительной отрасли.

Распространяется ли запрет на личные украшения?

Регулирование касается промышленного лома и отходов; частные изделия, не классифицируемые как отходы, под действие данной ограничительной меры не попадают.

Что делать компаниям, имеющим действующие экспортные контракты?

Бизнесу необходимо оперативно пересмотреть логистические цепочки и переадресовать товарные потоки внутренним потребителям, избегая нарушения государственных директив.

Как государство планирует отслеживать перемещение сырья?

Контроль осуществляется через системы цифрового таможенного администрирования, интегрированные с реестрами ФНС для исключения "серых" схем перевалки.

