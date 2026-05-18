Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бизнес в ответе за здоровье: работодателям упростили медосмотры персонала
Битва за звук: почему аналоговый винил начал вытеснять цифровой стриминг
Минздрав РФ рассматривает возможность продления возраста молодежи до 39 лет
Ядовитая пыль под ногами: как привычка курить на даче открывает путь опасной инфекции
От Швеции до Москвы: найденное в столице эре Карла XI удивило археологов
Небеса разверзлись: Москва побила вековой рекорд по количеству выпавших осадков
Новая реальность: отцы в декрете спасают семейный бюджет
Путь к здоровью по реке: плавучая поликлиника отправляется на помощь жителям
Больше чем просто суп: почему размер порции окрошки критически важен летом

Беречь каждый грамм: почему правительство жестко ограничило экспорт драгметаллов

Экономика

Российская Федерация продлевает ограничения на экспорт лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Запретительная мера распространяется на периоды до ноября 2026 года. Действующий регламент, установленный ранее, терял актуальность 31 мая текущего года. Правительство демонстрирует приверженность жесткому администрированию товарных потоков, ограничивая вывоз сырья, критически важного для функционирования внутреннего промышленного контура.

Золото
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Золото

Ограничительный список включает лом и отходы драгметаллов, а также материалы, плакированные этими элементами. Дополнительно регулятор накладывает вето на экспорт отходов электротехнической и электронной продукции. Это оборудование служит основным источником вторичных редкоземельных и драгоценных металлов. Рационализировать такие ресурсы необходимо внутри государства, где ключевая ставка ЦБ напрямую влияет на доступность оборотного капитала для перерабатывающих предприятий.

"Вывоз подобных отходов фактически обескровливает нашу промышленность. Мы вынуждены импортировать то, что успешно выбрасываем через таможенные границы в составе лома. Продление запрета — это необходимая санитарная мера для защиты внутреннего технологического суверенитета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Стратегический ресурс внутри периметра страны

Системный подход к государственным активам подразумевает создание условий для их глубокой переработки локальными игроками. Когда логистика ресурсов становится прозрачной, а налоговое поле — предсказуемым, как в случае с оптимизацией взыскания долгов с ЕНС граждан, эффективность экономики растет. Удержание сырья внутри страны позволяет загрузить мощности отечественных аффинажных заводов.

Параметр контроля Характеристика режима
Объект Лом, отходы, электроника
Срок действия До 30 ноября 2026

"С юридической точки зрения это не просто запрет, а временная корректировка правил игры. Для компаний, завязанных на экспорт вторичного сырья, это сигнал переориентировать свои контракты на внутренний рынок. Альтернатив нет, если мы хотим сохранить ликвидность активов внутри РФ", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Данная стратегия снижает зависимость от колебаний мировых цен на сырьевые товары, включая продукты сельского хозяйства, где логистические факторы также определяют маржинальность бизнеса. Технократический подход минимизирует риски дефицита металлов для наукоемких отраслей промышленности.

"В условиях глобальной нестабильности экспорт лома превращается в прямую угрозу национальной безопасности. Переработка внутри РФ позволяет извлекать высокую добавленную стоимость, вместо того чтобы продавать полуфабрикаты за бесценок конкурентам", — предположил в беседе с Pravda.Ru промышленные аналитик и риск-менеджер Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о запрете экспорта

Почему именно ноябрь 2026 года выбран финальной датой?

Срок выбран для завершения цикла перевода всех цепочек поставок на внутренние рельсы и создания достаточных резервов для отечественной приборостроительной отрасли.

Распространяется ли запрет на личные украшения?

Регулирование касается промышленного лома и отходов; частные изделия, не классифицируемые как отходы, под действие данной ограничительной меры не попадают.

Что делать компаниям, имеющим действующие экспортные контракты?

Бизнесу необходимо оперативно пересмотреть логистические цепочки и переадресовать товарные потоки внутренним потребителям, избегая нарушения государственных директив.

Как государство планирует отслеживать перемещение сырья?

Контроль осуществляется через системы цифрового таможенного администрирования, интегрированные с реестрами ФНС для исключения "серых" схем перевалки.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, риск-менеджер Максим Ковалёв
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Новости спорта
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Льготный стаж в 2026 году: кому разрешат выйти на пенсию на 5–10 лет раньше срока
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Впадут в стресс и не взойдут: 7 культур, которые категорически нельзя сеять в мае
Последние материалы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Ядовитая пыль под ногами: как привычка курить на даче открывает путь опасной инфекции
Один прием с маслом — и лепешки становятся хрустящими, как в дорогой пекарне
Росстат считает одно, люди чувствуют другое: Банк России раскрыл главный секрет инфляции
От Швеции до Москвы: найденное в столице эре Карла XI удивило археологов
Секрет тонкой талии раскрыт: добавьте это движение в ходьбу и живот начнет исчезать быстрее
Сумасшедший аромат на всю кухню: как необычно запечь яйца с сыром и беконом
Популярная стрижка превратит прическу в жуткий шлем: роковая ошибка, которая утяжелит лицо
Небеса разверзлись: Москва побила вековой рекорд по количеству выпавших осадков
Новая реальность: отцы в декрете спасают семейный бюджет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.