Брак ради денег? Экономисты жестко высказались о вычете на свадебные торжества

Идея внедрения налогового вычета за свадебные торжества вызывает скепсис в экспертном сообществе и вряд ли получит практическое воплощение.
Кандидат экономических наук Евгений Сивков полагает, что данная инициатива лишена экономического обоснования и служит декоративным информационным поводом. Подобные предложения регулярно звучат в публичном поле, однако редко трансформируются в реальные поправки к законодательству, не оказывая влияния на экономику 2026 года.
Специалист подчеркнул, что механизмы и конечные цели проекта остаются размытыми: неясно, направлена ли мера на демографическое стимулирование или просто на частичное покрытие праздничных смет.
"Это какая-то смешная инициатива, она под собой не несет никакого ни экономического смысла. Задача какая?" — сказал Сивков.
Сивков выразил уверенность, что обсуждение носит отвлекающий характер, и за ним не последуют конкретные шаги со стороны регуляторов, особенно на фоне того, как алгоритмы вычислят любые попытки обхода фискальных правил.
Антропологический и социальный аспекты также подверглись критике: создание семьи основывается на чувствах, а не на финансовых преференциях от государства.
Как соообщается на сайте MoneyTimes, Сивков считает введение льготы этически сомнительным, поскольку это может подтолкнуть людей к браку ради выгоды, а не по любви. Кроме того, реализация идеи потребует от молодоженов сложной бюрократической волокиты с подтверждением чеков, что обесценивает возможный профит.
Вместо точечных бонусов стране требуются системные решения, способные предотвратить отток в тень доходов молодых специалистов и реально поддержать домохозяйства.
"С точки зрения администрирования свадебный вычет — это кошмар для налоговой службы, так как расходы на свадьбу часто носят неофициальный характер. Гораздо эффективнее было бы пересмотреть общие ставки для молодых семей, а не пытаться субсидировать банкеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.
В настоящее время это лишь предложение, которое не имеет статуса законопроекта и подвергается жесткой критике со стороны экономистов.
Предполагалось, что в него войдут официальные траты на организацию праздника, аренду помещений и услуги подрядчиков, подтвержденные документально.
Эксперты полагают, что финансовая мотивация не является решающей при принятии решения о создании семьи и не заменит системную поддержку.
Основная проблема заключается в необходимости сбора большого количества отчетной документации и отсутствия внятной экономической цели у государства.
