Вклады больше не спасают: куда россияне срочно переводят миллионы после снижения ставок

Экономика

Российский банковский сектор столкнулся с заметным оттоком ликвидности. В марте 2026 года объем средств на срочных вкладах граждан сократился почти на 300 миллиардов рублей.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

Подобная динамика зафиксирована впервые за последние три с половиной года, что свидетельствует о завершении периода аномально высокого спроса на классические инструменты сбережения.

Эксперты связывают происходящее с корректировкой денежно-кредитной политики и поиском более эффективных способов защиты капитала.

Снижение доходности депозитов вынудило вкладчиков пересмотреть свои финансовые стратегии и начать перераспределение свободных ресурсов.

Заместитель председателя правления СДМ-Банка Вячеслав Андрюшкин в комментарии NewsInfo. Ru пояснил, что текущая ситуация обусловлена не падением доверия к системе, а чистой математикой выгоды.

По его мнению, после того как ключевая ставка пошла вниз, доходность депозитов перестала перекрывать инвестиционные ожидания многих крупных держателей капитала.

Многие россияне предпочли забрать средства, чтобы реализовать отложенные потребности в приобретении недвижимости, транспортных средств или драгоценных металлов.

Как сообщает сайт MoneyTimes со ссылкой на финансиста, изменение рыночной конъюнктуры делает альтернативные активы более привлекательными.

"У человека есть, к примеру, десять миллионов рублей. Он думает, что мне с ними сделать. По депозитам сколько я получу? Двадцать процентов годовых. О, да, хорошо. А теперь ставка по депозитам стала, условно, тринадцать. Ну а тринадцать уже не так интересно, как если я куплю квартиру и начну ее сдавать в аренду", — пояснил Андрюшкин, описывая логику смены модели поведения вкладчиков.

"Мы наблюдаем естественную миграцию капитала из стагнационных банковских продуктов в реальный сектор экономики и твердые активы, что при снижении ставок является классическим макроэкономическим сценарием", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Существенная доля накоплений теперь направляется на потребление или покупку инвестиционных объектов, которые ранее игнорировались из-за сверхдоходности банковских счетов. Клиенты банков все чаще выбирают накопительные счета или золото, стремясь сохранить мобильность своих средств в условиях меняющегося рынка.

По словам Андрюшкина, речь идет не о притоке "новых" денег, а о ротации уже сформированных резервов населения.

Ответы на популярные вопросы о снижении ставок по вкладам

Почему россияне начали забирать деньги из банков в 2026 году?

Основной причиной стало снижение ключевой ставки ЦБ, которое повлекло за собой падение доходности по вкладам. Инвесторы начали искать альтернативные инструменты с более высокой окупаемостью.

Куда перетекают средства с депозитов?

Граждане перераспределяют накопления в покупку жилой недвижимости, автомобилей, а также в защитные активы, такие как золото и другие драгоценные металлы.

Означает ли отток средств кризис доверия к банкам?

Нет, эксперты подчеркивают, что это рациональное экономическое поведение. Люди не боятся за сохранность денег, а просто оптимизируют свою прибыль в условиях меняющихся ставок.

Станут ли вклады снова популярными?

Интерес к депозитам вернется, если рыночные условия изменятся или если доходность по ним снова начнет существенно превышать инфляционные ожидания и доходность от аренды недвижимости.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
