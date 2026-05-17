Школьникам Башкирии готовы платить с 14 лет: какие вакансии доступны уже этим летом

Летние каникулы в Башкирии становятся для молодежи периодом активного заработка и профессионального старта. С начала 2026 года региональные кадровые центры зафиксировали обращение более 1,5 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет, из которых 1077 уже приступили к своим обязанностям.

По сравнению с прошлым годом показатель трудоустройства юных граждан вырос на 19%, что свидетельствует о высоком интересе подрастающего поколения к ранней самореализации и первичной финансовой грамотности.

Правовые рамки четко регламентируют условия труда несовершеннолетних: дети до 14 лет могут быть задействованы лишь в творческих и спортивных сферах при согласии опекунов, в то время как 16-летние имеют право подписывать договоры самостоятельно.

Как отмечает издание mkset.ru со ссылкой на директора Кадрового центра "Работа России" РБ Ридана Ахьямова, временная занятость является ключевым этапом профориентации. С наиболее ответственными ребятами работодатели планируют в дальнейшем заключать договоры на целевое обучение.

"При оформлении подростка важно учитывать, что работа не должна мешать учебному процессу или создавать угрозу физическому и нравственному развитию. Законодательство строго ограничивает продолжительность смены — например, 14-летние могут работать не более 4 часов в день во время каникул, что исключает переутомление", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Финансовая сторона вопроса регулируется МРОТ, который в Башкирии с января 2026 года установлен на уровне 31 156 рублей для полного рабочего дня, однако из-за сокращенных смен подростки обычно получают оплату по часовой ставке от 205 рублей.

Дополнительным стимулом выступает государственная поддержка: при официальном оформлении через Центр занятости регион доплачивает школьникам 2142 рубля в месяц.

Список доступных вакансий в Уфе и районах республики включает позиции вожатых, ассистентов в библиотеках и рекламных агентов, что позволяет получить практический опыт без риска столкнуться с тяжелыми условиями труда.

Ответы на популярные вопросы о трудоустройстве подростков

Со скольких лет можно работать без согласия родителей?

Официально заключать трудовой договор самостоятельно, без обязательного письменного разрешения матери или отца, подростки могут по достижении 16 лет.

Какую максимальную доплату можно получить от государства?

При официальном обращении в службу занятости Башкирии подросток получает ежемесячную региональную надбавку в размере 2142 рубля сверх основной зарплаты.

Нужна ли медицинская справка для летней подработки?

Да, для трудоустройства несовершеннолетних обязательна справка по форме 086у, подтверждающая отсутствие противопоказаний к выполнению конкретных видов работ.

Может ли школьник работать во время учебного года?

Да, но с более жесткими ограничениями по времени: для лиц от 14 до 16 лет смена не должна превышать 2,5 часа, а для подростков от 16 до 18 лет — 4 часов в день.

