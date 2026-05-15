Корзина на маркетплейсе обманывает кошелек: россияне теряют деньги и не сразу это замечают

Мелкие импульсивные покупки в интернете могут наносить бюджету больший урон, чем крупные заказы: технику, детские товары или дорогую одежду люди чаще выбирают осознанно, а не по случайному желанию. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина.

Ранее зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди") в кулуарах форума "Россия — Исламский мир: KazanForum" заявил ТАСС, что механизм самозапрета можно расширить на крупные онлайн-покупки и на высокорисковые финансовые операции.

Никитина скептически оценила идею добровольного самозапрета на крупные покупки в интернете. По ее мнению, такие траты большинство людей все же планирует заранее, особенно если речь идет о заметной сумме для семейного бюджета. Гораздо больший риск создают не единичные дорогие заказы, а частые мелкие покупки.

"Такая инициатива вряд ли даст заметный эффект, потому что основной урон бюджету чаще наносят мелкие импульсивные покупки в интернете. Крупные приобретения большинство людей все же планирует заранее, особенно если сумма существенная. Дорогие товары редко покупают онлайн спонтанно, без сравнения цен, характеристик и отзывов. Более полезными могли бы быть меры по повышению финансовой грамотности, в том числе образовательные программы для детей", — пояснила она.

Никитина напомнила, что самозапрет на кредиты оказался более понятным и полезным инструментом. В случае с кредитными картами дополнительный барьер действительно может остановить человека от импульсивного решения. С крупными онлайн-покупками ситуация иная: такие траты обычно проходят через этап выбора, сравнения и оценки необходимости.

"Самозапрет по кредитам действительно оказался толковым инструментом. Бывает, человек заказывает кредитную карту, ее уже привозят, а он даже не помнит, что раньше оформил запрет. Это хорошо, потому что на следующий день он импульсивно не получает кредитку. С крупными покупками в интернете целевая аудитория, на мой взгляд, очень маленькая, поэтому эффективнее было бы делать инициативы для более широкого круга людей", — отметила специалист.

При этом более перспективным направлением Никитина считает ограничения не на крупные заказы, а на частые мелкие покупки. Именно такие траты человек обычно не воспринимает как серьезную нагрузку на бюджет, хотя в сумме они могут занимать значительную часть расходов. Особенно это касается маркетплейсов, где решение о покупке часто принимается быстро и без долгого анализа.

"Маленькие покупки по 100, 200 или 300 рублей могут заметно влиять на бюджет и доходить до 40% расходов. В этом случае самозапрет мог бы помочь, если человек сам видит у себя проблему импульсивных покупок. Это не означает, что он больше никогда не сможет ничего купить: ограничение можно снять через два-три дня. Такой временной барьер дает возможность остановиться и понять, действительно ли покупка нужна", — объяснила эксперт.

Она добавила, что эффективнее было бы ограничивать не все покупки, а конкретные категории, где у человека чаще возникают лишние траты, например косметику, парфюмерию или другие необязательные товары. Такой самозапрет мог бы снизить число импульсивных заказов и поддержать на этапе контроля расходов. Но полностью проблему покупательской зависимости он не решает: с причинами такого поведения все равно нужно работать отдельно.