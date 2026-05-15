Совкомбанк Лизинг представляет уникальную услугу КАСКО в рассрочку

Совкомбанк Лизинг запустил новую услугу для своих клиентов — "КАСКО в рассрочку". Это новое на рынке лизинга решение, которое позволяет оплачивать годовой полис КАСКО равными ежемесячными платежами без увеличения стоимости полиса по сравнению с единовременной оплатой.

Фото: Пресс-служба Совкомбанка Совкомбанк

До сих пор клиентам приходилось выбирать между разовой оплатой КАСКО, что означало единовременное отвлечение суммы из оборота или включением его стоимости в лизинговый договор, что вело к увеличению общей переплаты. Новая услуга "КАСКО в рассрочку" от Совкомбанк Лизинга решает эти проблемы, предлагая принципиально иной подход. Уникальность услуги заключается в специальной структуре платежей: стоимость КАСКО фиксируется и распределяется на равные части, но при этом не включается в лизинговые платежи. Это позволяет сохранить фиксированную стоимость полиса и избежать увеличения общей переплаты по договору лизинга. Важно отметить, что выбранный клиентом способ оплаты (единовременная оплата или рассрочка) не влияет на тариф полиса для лизингополучателя.

"Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и ищем решения, которые делают лизинг еще более доступным и удобным инструментом для бизнеса. Запуск услуги "КАСКО в рассрочку" — это наш ответ на запрос рынка о более гибких финансовых решениях. Теперь клиенты могут распределить платежи за КАСКО на весь срок лизинга без переплаты. Это уникальное предложение, которое укрепляет наши позиции как инновационной компании, задающей новые стандарты сервиса в лизинговой отрасли", — отметил Алексей Казак, генеральный директор ООО "Совкомбанк Лизинг".

Ключевые преимущества услуги

Рассрочка вместо разового платежа. Клиенту больше не нужно единовременно оплачивать полную стоимость КАСКО. Теперь он может распределить её на равные ежемесячные платежи на весь срок лизинга, сохраняя фиксированную стоимость полиса.

Финансовая эффективность. Стоимость КАСКО не включается в лизинговые платежи, что позволяет избежать общего удорожания по договору лизинга.

Полная прозрачность. Услуга предоставляется без каких-либо переплат, удорожаний и скрытых комиссий.

Простота и скорость оформления. Процесс подключения услуги интегрирован в процедуру оформления лизинга и не требует от клиента дополнительных сложных действий.

Надежный страховой партнер. На старте программы полис оформляется через Совкомбанк Страхование, что гарантирует клиентам высокое качество сервиса и надежность защиты.

Услуга доступна для новых клиентов Совкомбанк Лизинга при оформлении лизинга всех типов транспортных средств.

Больше информации об услуге тут.

Erid 2SDnjekCxHg Реклама ПАО "Совкомбанк" ИНН: 4401116480