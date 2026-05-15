Сценарий двух лет без роста дал трещину: экономика России получила неожиданный шанс

Российская экономика начала преодолевать спад и может перейти к устойчивому росту в 2026 году благодаря изменению внешней конъюнктуры, укреплению рубля и росту интереса к российским поставкам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российский рубль

Ранее лидер "Справедливой России" депутат Госдумы Сергей Миронов заявил RTVI, что экономического роста в России не будет еще два года.

Колташов не согласился с оценкой, что Россия может остаться без роста. Он обратил внимание, что спад в ключевых сферах уже был зафиксирован в начале года, но нынешняя ситуация отличается от той, которая складывалась ранее. По его оценке, экономика переходит к новой фазе, а поэтому прогнозы о длительной стагнации не отражают текущую динамику.

"Российская экономика уже начала выходить из кризиса. Спад промышленного производства, торговли и деловой активности был зафиксирован в первом квартале 2026 года. Сейчас конъюнктура для России резко изменилась. Поэтому будет экономический рост. Российская экономика уже сейчас на глазах разворачивается к новому экономическому росту", — отметил он.

Экономист связал улучшение перспектив с изменением внешнеэкономических условий. В отличие от 2025 года, когда российский экспорт сталкивался с серьезными ограничениями и давлением, сейчас, по его словам, ситуация стала более благоприятной. Специалист также указал на факторы, которые начинают поддерживать не только предприятия, но и домашние хозяйства.

"Если весь 2025 год для российского экспорта создавались огромные проблемы, в том числе благодаря президенту США Дональду Трампу, то теперь выросли цены на российские углеводороды и удобрения. Есть повышенный интерес к российским поставкам как таковым. Это касается и поставок продовольственных товаров. Идет укрепление рубля, что потихоньку начинает облегчать положение домашних хозяйств и фирм. Наш президент потребовал, чтобы правительство перешло к устойчивому экономическому росту", — пояснил Колташов.

Экономист считает, что заявление Миронова могло быть рассчитано на усиление негативных ожиданий в обществе. Сам прогноз о двух годах без роста он счел не соответствующим текущему развороту экономики.