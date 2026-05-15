Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале 2026 года по МСФО составила 20 млрд рублей

ПАО "Совкомбанк" (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 1 квартал 2026 года.
Чистая прибыль составила 20 млрд рублей, что на 57% выше результата годом ранее.
Регулярная чистая прибыль выросла на 24% до 17 млрд рублей, что отражает улучшение базовой доходности бизнеса без учёта разовых событий.
Чистая процентная маржа растёт четвёртый квартал подряд — с 4,3% до 7,0% год к году. Рентабельность капитала составила 20%, +5 п. п. за год.
Важным стратегическим событием квартала стало приобретение "Капитал Лайф Страхование Жизни" (далее — "Капитал Лайф").
Кредитный портфель нетто составил 2,9 трлн рублей, рост на 9% по сравнению с 31 марта 2025 года.
Сдержанная динамика активов обусловлена наращиванием достаточности капитала для сделки по "Капитал Лайф", а также ужесточением требований Банка России к банковскому сектору.
Корпоративный портфель увеличился на 19% год к году, до 1,6 трлн рублей, несмотря на сезонное снижение деловой активности в 1 квартале.
Розничный портфель остался на уровне марта 2025 года — 1,3 трлн рублей. Высокие ставки и замедление новых выдач сдержали рост этого сегмента. При этом ипотечный портфель вырос на 18% год к году.
Средства клиентов составили 3,0 трлн рублей. Средства физических лиц прибавили 9% год к году, до 1,3 трлн рублей. Средства юридических лиц выросли на 4% год к году, до 1,7 трлн рублей.
Портфель банковских гарантий не изменился с начала года — 1,1 трлн рублей.
Капитал владельцев обыкновенных акций Банка достиг 408 млрд рублей: +16% год к году и +5% с конца 2025 года. Основной вклад внесли регулярная прибыль и эффект от сделки по "Капитал Лайф".
Рекомендацию по дивидендам за 2025 год Наблюдательный совет рассмотрит 27 мая 2026 года.
31 марта 2026 года Совкомбанк завершил сделку по приобретению ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" — одного из крупнейших участников российского рынка долгосрочного накопительного страхования жизни (третье место по сборам в этом сегменте и первое — по размеру агентской сети по продажам долгосрочного страхования жизни).
