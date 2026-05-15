Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бессмысленные удары по призракам: почему США не могут нащупать нервную систему Ирана
Цена идеальной улыбки: повальное увлечение брекетами разрушает костную ткань
США и Китай делят Европу без войны: причина в российском газе
Цифровой бунт: больше половины россиян мечтают о замене политиков на ИИ
Поле боя больше не будет прежним: СВО сломала прежнюю логику войны
Гадюки выходят из спячки: фатальные ошибки при укусе
Африка вместо пляжей: российские туристы массово меняют формат отдыха
Битва за клиента: как салоны красоты пытаются выжить
Мошенники используют стресс перед экзаменами для вымогательства денег у школьников

Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале 2026 года по МСФО составила 20 млрд рублей

Экономика

ПАО "Совкомбанк" (тикер: SVCB) опубликовал консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 1 квартал 2026 года.

Совкомбанк
Фото: Пресс-служба Совкомбанка is licensed under public domain
Совкомбанк

Чистая прибыль составила 20 млрд рублей, что на 57% выше результата годом ранее.

Регулярная чистая прибыль выросла на 24% до 17 млрд рублей, что отражает улучшение базовой доходности бизнеса без учёта разовых событий.

Чистая процентная маржа растёт четвёртый квартал подряд — с 4,3% до 7,0% год к году. Рентабельность капитала составила 20%, +5 п. п. за год.

Важным стратегическим событием квартала стало приобретение "Капитал Лайф Страхование Жизни" (далее — "Капитал Лайф").

Ключевые финансовые показатели

  • Чистый процентный доход вырос на 72% до 60 млрд рублей.
  • Чистая процентная маржа выросла до 7,0% с 4,3% годом ранее.
  • Стоимость фондирования (COF) снизилась до 12,8% с 17,4% годом ранее.
  • Чистые комиссионные доходы увеличились на 31% до 12 млрд рублей.
  • Операционные расходы выросли на 8% до 42 млрд рублей.
    Основные причины: индексация фонда оплаты труда, инвестиции в импортозамещение и развитие ИТ-инфраструктуры. Тем не менее, соотношение расходов и доходов (CIR) улучшилось до 51% против 68% годом ранее в силу опережающего роста операционных доходов.
  • Расходы на создание резервов выросли до 23 млрд рублей против 12 млрд рублей годом ранее. Стоимость риска (COR) увеличилась до 3,0% с 2,2%. Основная причина роста резервов — влияние высоких ставок и адаптация портфеля к макропруденциальным мерам Банка России. В корпоративном сегменте COR составил 1,2% против аномально низких 0,2% годом ранее.

Кредитный портфель и средства клиентов

Кредитный портфель нетто составил 2,9 трлн рублей, рост на 9% по сравнению с 31 марта 2025 года.

Сдержанная динамика активов обусловлена наращиванием достаточности капитала для сделки по "Капитал Лайф", а также ужесточением требований Банка России к банковскому сектору.

Корпоративный портфель увеличился на 19% год к году, до 1,6 трлн рублей, несмотря на сезонное снижение деловой активности в 1 квартале.

Розничный портфель остался на уровне марта 2025 года — 1,3 трлн рублей. Высокие ставки и замедление новых выдач сдержали рост этого сегмента. При этом ипотечный портфель вырос на 18% год к году.

Средства клиентов составили 3,0 трлн рублей. Средства физических лиц прибавили 9% год к году, до 1,3 трлн рублей. Средства юридических лиц выросли на 4% год к году, до 1,7 трлн рублей.

Портфель банковских гарантий не изменился с начала года — 1,1 трлн рублей.

Капитал и дивиденды

Капитал владельцев обыкновенных акций Банка достиг 408 млрд рублей: +16% год к году и +5% с конца 2025 года. Основной вклад внесли регулярная прибыль и эффект от сделки по "Капитал Лайф".

Рекомендацию по дивидендам за 2025 год Наблюдательный совет рассмотрит 27 мая 2026 года.

Сделка по "Капитал Лайф"

31 марта 2026 года Совкомбанк завершил сделку по приобретению ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" — одного из крупнейших участников российского рынка долгосрочного накопительного страхования жизни (третье место по сборам в этом сегменте и первое — по размеру агентской сети по продажам долгосрочного страхования жизни).

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Садоводство, цветоводство
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Последние материалы
Волчья стая — это не очередь за вожаком, а живой конвейер: почему их иерархия меняется каждые 500 метров
Цена идеальной улыбки: повальное увлечение брекетами разрушает костную ткань
Хватит выбрасывать деньги: одна настройка Android может удвоить время работы батареи
Инженерные гении за "железным занавесом": какие 5 главных брендов СССР тайно покорили мировой рынок
США и Китай делят Европу без войны: причина в российском газе
Цифровой бунт: больше половины россиян мечтают о замене политиков на ИИ
Поле боя больше не будет прежним: СВО сломала прежнюю логику войны
Забудьте о запретах: как превратить простую футболку в основу дорогого и стильного образа
Гадюки выходят из спячки: фатальные ошибки при укусе
Регион снял маску провинции — и показал другое лицо: что скрывает неизведанная Чувашия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.