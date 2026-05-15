Бензин дорожает быстрее инфляции — аналитики назвали сроки, когда цена пробьёт психологическую отметку

Экономика » Сырье » Нефть

Российский топливный рынок входит в зону высокой турбулентности. Сочетание сезонного пика потребления и внеплановых остановок крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) создает предпосылки для дефицита самого востребованного ресурса — бензина марки АИ-95. Ситуация усугубляется техническими инцидентами на объектах инфраструктуры, вызванными внешним воздействием.

Заправочный пистолет в баке
Логика дефицита: почему пустеют резервуары

Рынок топлива сегодня напоминает перегретый котел. Экономика сталкивается с классическим "ножницами": предложение сокращается из-за ремонтов на заводах, а спрос со стороны аграриев и отпускников только растет. Статистика беспристрастна. Реализация АИ-92 на бирже просела почти на 9%. АИ-95 держится "в плюсе" лишь на 1,5%, что при текущем потреблении означает фактическое вымывание складских запасов. Это горькое лекарство для рынка, привыкшего к стабильности.

"Мы фиксируем опасную концентрацию рисков. Сужение предложения при отсутствии гибкого импорта неизбежно ведет к разбалансировке. Сейчас первоочередная задача регулятора — обеспечить прозрачное администрирование остатков, чтобы купировать спекулятивный перегрев", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется тем, что энергетический щит страны требует не только добычи сырья, но и его глубокой переработки. Любой сбой в работе ректификационных колонн превращается в домино: отгрузки встают, оптовые цены летят вверх, а розничные АЗС вынуждены работать с нулевой или отрицательной маржой.

Ценовое ралли: прогнозы на июль

Расчеты аналитиков неутешительны. К середине лета стоимость литра АИ-95 может закрепиться в диапазоне 76,50-76,90 рубля. В отдельных субъектах федерации, зависящих от сложной логистики, рост может достигнуть 23%. Это не просто цифры на табло, а прямая угроза инвестиционной стратегии малого бизнеса, завязанного на перевозках. Расходы на логистику будут немедленно переложены на конечного потребителя.

Показатель Текущий тренд / Прогноз
Продажи АИ-92 (биржевые) Снижение на 8,9%
Ожидаемая цена АИ-95 76,50 — 76,90 руб./литр
Риск дефицита (сезонный) Экстремально высокий (июль-август)

Возгорания на крупнейших предприятиях, включая недавний инцидент в Астрахани, вырывают из производственной цепочки целые блоки. Внеплановые работы — это эвфемизм для экстренного восстановления мощностей после атак БПЛА. Каждая такая атака — удар по кошельку налогоплательщика, так как восстановление требует дефицитных комплектующих и времени.

"Рынок нефтепродуктов сейчас крайне чувствителен к любым новостям с заводов. Даже локальный пожар на ГПЗ в Астрахани провоцирует нервозность трейдеров. Если не ограничить экспорт и не насытить внутренний рынок в ручном режиме, мы увидим пустые стелы на независимых АЗС", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Инфраструктурный износ и внешние факторы

Проблема не только в дронах. Государство планомерно повышает стоимость коммунальных услуг и энергоресурсов для промышленности. Это создает дополнительное давление на себестоимость переработки. Когда к этому добавляется физическое разрушение установок бензинового риформинга, система начинает гнить с головы — с невозможности обеспечить баланс спроса и предложения без резкого скачка цен.

"Любые перебои с поставками — это повод для проверки ФАС. Однако антимонопольные меры не заменят физические объемы литров в цистернах. Бизнесу стоит готовиться к режиму жесткой экономии и возможным лимитам на мелкооптовые партии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Держать цены искусственно долго не получится. Либо нас ждет "сухой" пистолет на заправке, либо плавное приведение ценников к рыночным реалиям. В условиях перегрева экономики регулятор выберет второй вариант. Это позволит избежать дефицита в обмен на инфляционный импульс. Магистральный путь к стабилизации лежит через цифровизацию контроля и ускоренное восстановление гражданской инфраструктуры, пострадавшей от атак со стороны Украины.

Ответы на популярные вопросы о дефиците бензина

Стоит ли сейчас запасаться бензином в канистрах?

Это не имеет смысла. Топливо имеет ограниченный срок хранения, а бытовые запасы не решат проблему долгосрочного роста цен. Кроме того, это создает дополнительные риски пожарной безопасности.

Почему дорожает именно АИ-95, а не АИ-92?

Технологический цикл производства АИ-95 сложнее. Именно установки для выпуска высокооктанового бензина чаще всего страдают при технических сбоях на НПЗ, что создает локальный дефицит именно этой марки.

Поможет ли запрет экспорта бензина?

Это временная мера. Запрет может насытить рынок на коротком горизонте (2-4 недели), но он лишает компании валютной выручки, необходимой для закупки оборудования для ремонта заводов.

Связано ли подорожание бензина с курсом доллара?

Связь косвенная. Даже если курс доллара упадет, внутренние цены на бензин вряд ли снизятся из-за роста акцизов и логистических издержек внутри страны.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, юрист Роман Лаврентьев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
