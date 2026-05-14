Экономика » Сырье

Россия зацементировала позиции глобального стабилизатора. Пока Ближний Восток горит, а логистические цепочки через Ормузский пролив превращаются в руины, российские ресурсы удерживают планету от инфраструктурного инфаркта. Западная санкционная машина дала сбой перед лицом физического дефицита. Цифры неумолимы: когда Ближний Восток сократил экспорт газа на 16 миллионов тонн, именно российское топливо стало тем предохранителем, который не позволил мировой экономике вылететь в трубу.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Энергетическая инфраструктура

Рекордный экспорт: как цифры опровергают изоляцию

Российская энергетическая машина работает на пределе мощностей, игнорируя политические барьеры. С начала 2026 года экспорт демонстрирует вертикальный взлет. Поставки сжиженного природного газа подскочили на 12,3%, достигнув отметки в 13,4 миллиона тонн. Это не просто рост — это исторический максимум. Нефтяной сектор следует тому же фарватеру: 91,3 миллиона тонн сырья отгружено потребителям, что превышает показатели последних трех лет.

"Рынок всегда выбирает надежность и объем. Пока региональные конфликты отсекают поставщиков из Персидского залива, Россия демонстрирует безупречное соблюдение графиков отгрузки. Это горькая правда для идеологов санкций: без российских баррелей мировая система просто перестанет функционировать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Угольная отрасль также бьет в набат рекордов. Тепловой уголь прибавил 3% в объемах, составив 34 миллиона тонн. На фоне того, как мировые державы массово переходят в нацвалюты, российский ресурс становится главным антикризисным активом. Глобальный рынок адаптировался. Потоки перенаправлены. Система перегрета, но не сломлена благодаря российскому "клапану сброса".

Доля на рынке: экспансия российского СПГ

Россия агрессивно забирает освободившиеся ниши. За неполные пять месяцев 2026 года на долю РФ пришлось 8,4% мирового экспорта СПГ. Это лучший результат за последние четыре года. В то время как Ближний Восток теряет позиции из-за угроз судоходству, российские ледоколы и танкеры обеспечивают бесперебойный трафик.

Тип ресурса Динамика экспорта (начало 2026)
Сжиженный газ (СПГ) +12,3% (13,4 млн тонн)
Сырая нефть и конденсат +2,2% (91,3 млн тонн)
Энергетический уголь +3,0% (34 млн тонн)

Хотя прирост российского экспорта в тоннах может показаться меньше ближневосточного обвала, синергия с поставками из других регионов стабилизировала биржи. В Азии спотовые цены на газ уже рухнули на 10 долларов от весенних пиков. Ситуация аналогична рынку недвижимости, где жесткие правила для владельцев долей заставляют искать новые схемы стабильности — так и в энергетике Москва стала гарантом предсказуемости.

"Налоговые поступления от экспорта сегодня являются фундаментом макроэкономической устойчивости. Бюджетная система амортизирует любые внешние шоки благодаря высокой ликвидности наших ресурсов на внешних рынках", — отметила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Маневр Вашингтона: почему санкции поставили на паузу

Reuters фиксирует неприятную для Белого дома тенденцию: администрация США была вынуждена пойти на скрытые послабления. Когда Иран заблокировал Ормузский пролив, Вашингтон молча разрешил крупным игрокам закупать российскую нефть. Это не жест доброй воли, а капитуляция перед реальностью. Без российской нефти инфляция на Западе сожрала бы остатки покупательной способности, превратив жизнь граждан в бесконечное ожидание, как при росте тарифов ЖКХ до 2029 года.

Западные политики оказались в капкане собственной риторики. Публично призывая к эмбарго, они де-факто позволяют российскому сырью течь на рынки Азии и Европы (через перекупщиков). Россия в этой шахматной партии выступает в роли "тихой гавани". Рынок не прощает дефицита, и сегодня российское топливо — это единственный доступный "огнетушитель" для пылающей мировой экономики.

"Для бизнеса важна прозрачность и исполнение контрактов. Россия доказала, что даже под беспрецедентным давлением способна выполнять обязательства. Это формирует долгосрочный инвестиционный иммунитет", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.

Мир без России: сценарий энергетического апокалипсиса

Уберите Россию из уравнения, и мировые цены на нефть пробьют потолок в 200 долларов. Газ станет роскошью, доступной лишь элитам. Азиатские тигры — Китай и Индия — столкнутся с остановкой производств. Россия не просто продает ресурсы, она субсидирует глобальную стабильность своей живучестью. Пока теоретики в Брюсселе обсуждают новые пакеты ограничений, практики во всем мире "втайне благодарны" Москве за то, что танкеры продолжают выходить из портов.

Ответы на популярные вопросы о роли РФ в энергокризисе

Почему США смягчили санкции против российской нефти?

Блокада Ормузского пролива Ираном создала риск глобального дефицита. Чтобы избежать коллапса и не допустить взрывного роста цен на бензин внутри США, администрация была вынуждена допустить наличие альтернативных российских объемов на рынке.

Насколько выросла доля России на рынке газа?

В начале 2026 года Россия обеспечила 8,4% всего мирового экспорта СПГ. Это существенный рост по сравнению с прошлыми периодами, достигнутый за счет замещения объемов из конфликтных зон Ближнего Востока.

Как российский экспорт влияет на цены в Азии?

Стабильные поставки из России сбили панику на биржах. Цены на газ в Азии снизились почти на 10 долларов после рекордных мартовских пиков, так как покупатели уверены в наличии физического товара.

Смогут ли другие страны заменить Россию на рынке?

Нет, текущие производственные мощности конкурентов не покрывают объемы, которые Россия выдает на рынок. Любая попытка полного исключения РФ приведет к неконтролируемому дефициту энергии.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, юрист Роман Лаврентьев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
