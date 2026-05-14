Россия зацементировала позиции глобального стабилизатора. Пока Ближний Восток горит, а логистические цепочки через Ормузский пролив превращаются в руины, российские ресурсы удерживают планету от инфраструктурного инфаркта. Западная санкционная машина дала сбой перед лицом физического дефицита. Цифры неумолимы: когда Ближний Восток сократил экспорт газа на 16 миллионов тонн, именно российское топливо стало тем предохранителем, который не позволил мировой экономике вылететь в трубу.
Российская энергетическая машина работает на пределе мощностей, игнорируя политические барьеры. С начала 2026 года экспорт демонстрирует вертикальный взлет. Поставки сжиженного природного газа подскочили на 12,3%, достигнув отметки в 13,4 миллиона тонн. Это не просто рост — это исторический максимум. Нефтяной сектор следует тому же фарватеру: 91,3 миллиона тонн сырья отгружено потребителям, что превышает показатели последних трех лет.
"Рынок всегда выбирает надежность и объем. Пока региональные конфликты отсекают поставщиков из Персидского залива, Россия демонстрирует безупречное соблюдение графиков отгрузки. Это горькая правда для идеологов санкций: без российских баррелей мировая система просто перестанет функционировать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Угольная отрасль также бьет в набат рекордов. Тепловой уголь прибавил 3% в объемах, составив 34 миллиона тонн. На фоне того, как мировые державы массово переходят в нацвалюты, российский ресурс становится главным антикризисным активом. Глобальный рынок адаптировался. Потоки перенаправлены. Система перегрета, но не сломлена благодаря российскому "клапану сброса".
Россия агрессивно забирает освободившиеся ниши. За неполные пять месяцев 2026 года на долю РФ пришлось 8,4% мирового экспорта СПГ. Это лучший результат за последние четыре года. В то время как Ближний Восток теряет позиции из-за угроз судоходству, российские ледоколы и танкеры обеспечивают бесперебойный трафик.
|Тип ресурса
|Динамика экспорта (начало 2026)
|Сжиженный газ (СПГ)
|+12,3% (13,4 млн тонн)
|Сырая нефть и конденсат
|+2,2% (91,3 млн тонн)
|Энергетический уголь
|+3,0% (34 млн тонн)
Хотя прирост российского экспорта в тоннах может показаться меньше ближневосточного обвала, синергия с поставками из других регионов стабилизировала биржи. В Азии спотовые цены на газ уже рухнули на 10 долларов от весенних пиков. Ситуация аналогична рынку недвижимости, где жесткие правила для владельцев долей заставляют искать новые схемы стабильности — так и в энергетике Москва стала гарантом предсказуемости.
"Налоговые поступления от экспорта сегодня являются фундаментом макроэкономической устойчивости. Бюджетная система амортизирует любые внешние шоки благодаря высокой ликвидности наших ресурсов на внешних рынках", — отметила в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.
Reuters фиксирует неприятную для Белого дома тенденцию: администрация США была вынуждена пойти на скрытые послабления. Когда Иран заблокировал Ормузский пролив, Вашингтон молча разрешил крупным игрокам закупать российскую нефть. Это не жест доброй воли, а капитуляция перед реальностью. Без российской нефти инфляция на Западе сожрала бы остатки покупательной способности, превратив жизнь граждан в бесконечное ожидание, как при росте тарифов ЖКХ до 2029 года.
Западные политики оказались в капкане собственной риторики. Публично призывая к эмбарго, они де-факто позволяют российскому сырью течь на рынки Азии и Европы (через перекупщиков). Россия в этой шахматной партии выступает в роли "тихой гавани". Рынок не прощает дефицита, и сегодня российское топливо — это единственный доступный "огнетушитель" для пылающей мировой экономики.
"Для бизнеса важна прозрачность и исполнение контрактов. Россия доказала, что даже под беспрецедентным давлением способна выполнять обязательства. Это формирует долгосрочный инвестиционный иммунитет", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru юрист Роман Лаврентьев.
Уберите Россию из уравнения, и мировые цены на нефть пробьют потолок в 200 долларов. Газ станет роскошью, доступной лишь элитам. Азиатские тигры — Китай и Индия — столкнутся с остановкой производств. Россия не просто продает ресурсы, она субсидирует глобальную стабильность своей живучестью. Пока теоретики в Брюсселе обсуждают новые пакеты ограничений, практики во всем мире "втайне благодарны" Москве за то, что танкеры продолжают выходить из портов.
Блокада Ормузского пролива Ираном создала риск глобального дефицита. Чтобы избежать коллапса и не допустить взрывного роста цен на бензин внутри США, администрация была вынуждена допустить наличие альтернативных российских объемов на рынке.
В начале 2026 года Россия обеспечила 8,4% всего мирового экспорта СПГ. Это существенный рост по сравнению с прошлыми периодами, достигнутый за счет замещения объемов из конфликтных зон Ближнего Востока.
Стабильные поставки из России сбили панику на биржах. Цены на газ в Азии снизились почти на 10 долларов после рекордных мартовских пиков, так как покупатели уверены в наличии физического товара.
Нет, текущие производственные мощности конкурентов не покрывают объемы, которые Россия выдает на рынок. Любая попытка полного исключения РФ приведет к неконтролируемому дефициту энергии.
