Массовые увольнения и кадровый дефицит: парадокс российского рынка труда

Экономика

Сочетание массовых увольнений и рекордно низкой безработицы в России объясняется критическим кадровым голодом, который продолжает доминировать в экономике.

Женщина работает над проектом "Феникс" в марте 2026 года
Фото: Pravda.Ru by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина работает над проектом "Феникс" в марте 2026 года

Доктор экономических наук и сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев пояснил, что текущая ситуация провоцирует парадокс: предприятия вынуждены оптимизировать штат из-за замедления темпов роста ВВП, однако высвободившиеся специалисты моментально поглощаются рынком.

На фоне общего дефицита ресурсов компании активно ищут новых управленцев и инженеров, открывая вакансии с высокими зарплатами для поддержания операционной деятельности.

Согласно данным, на которые ссылается издание Газета. Ru, показатели незанятого населения в стране достигли исторических минимумов. Игорь Николаев связывает этот тренд не только с демографическими факторами, но и с попытками бизнеса сократить издержки на оплату труда в условиях околонулевого роста экономики.

Несмотря на то что MoneyTimes.Ru приводит оценку эксперта о незначительном росте безработицы на 2,4%, этот эффект остается практически незаметным для макроэкономической статистики.

"Экономическая ситуация изменилась. Сейчас экономика первый квартал текущего года минус ноль целых три десятых по ВВП. Околонулевой рост, даже небольшой минус. Пересматривается прогноз социально-экономического развития, экономическая ситуация ухудшилась. На уровне конкретных предприятий ситуация экономическая стала более тяжелой", — отмечает Николаев.

Трансформация кадрового состава приводит к тому, что работодатели все чаще ценят опыт, и седых волос в офисах перестают стесняться, отдавая приоритет возрастным специалистам.

"Несмотря на статистическое благополучие, любое сокращение штата должно проходить в строгом соответствии с ТК РФ, особенно в периоды экономической нестабильности, когда компании пытаются маскировать оптимизацию под дисциплинарные взыскания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

По мнению Николаева, текущий избыток вакансий нельзя считать однозначно позитивным сигналом, так как он тормозит развитие промышленного сектора.

Экономист добавил, что приток соискателей на биржи труда минимален, а масштабный дефицит нивелирует любые локальные сокращения.

Подобные структурные сдвиги наблюдаются не только внутри страны: например, из-за изменения геополитического ландшафта в приграничных с Россией районах закрываются сотни иностранных фирм, что также меняет глобальные трудовые цепочки.

Ответы на популярные вопросы о безработице и увольнениях

Почему при увольнениях безработица остается низкой?

Основной причиной является кадровый дефицит. Высвобождающиеся сотрудники быстро находят новые места, так как спрос на специалистов значительно превышает предложение.

Как состояние ВВП влияет на рынок труда?

Замедление роста ВВП или его падение заставляет предприятия сокращать операционные расходы. Одной из первых под оптимизацию попадает статья расходов на персонал и оплату труда.

Является ли низкая безработица признаком здоровой экономики?

Не всегда. В текущих условиях это скорее признак дефицита ресурсов, который ограничивает возможности бизнеса для расширения и производства новых товаров.

Стоит ли ожидать массового всплеска безработицы в ближайшее время?

Эксперты полагают, что пока потребность в кадрах остается столь высокой, резкого роста числа незанятых граждан не произойдет, несмотря на локальные трудности отдельных предприятий.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
