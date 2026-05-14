Экономика

Государство продолжает системную работу по унификации потребительского рынка. В июне и июле вступают в силу новые национальные и межгосударственные стандарты. Регулятор переходит от хаотичного многообразия к четкой архитектуре качества. Это не просто бюрократические формулы. Это инструмент защиты интересов покупателя и прозрачности бизнес-процессов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гигиенический стандарт: параметры чистоты

С 1 июня вводится национальный стандарт для бумажной гигиенической продукции. Росстандарт фиксирует точные метрики для бумаги, салфеток и носовых платков. Теперь ширина рулона должна составлять не менее 90 миллиметров. Площадь листа туалетной бумаги закреплена на отметке 11 тысяч квадратных миллиметров. Для салфеток минимальный порог — 17 тысяч, а для платков — 40 тысяч.

Подобная стандартизация помогает избегать маркетинговых искажений, когда внешне идентичные товары имеют скрытые различия по объему сырья. Это своеобразный комплаенс качества, позволяющий выстраивать финансовое планирование для семьи, где каждый учитывает реальный расход ресурса, а не рекламную упаковку.

"Стандартизация здесь выступает защитным барьером. Она отсекает недобросовестных игроков, которые пытаются сэкономить на физических характеристиках изделий в ущерб конечному потребителю", — подчеркнула юрист Татьяна Федорова.

Пиво и медовуха: эталонные характеристики

С 1 июля рынок пивных напитков переходит на новый межгосударственный ГОСТ. Регулятор снижает требования к пене: теперь норма составляет 15 миллиметров высоты при стойкости в 1 минуту. Ранее действовали жесткие показатели в 30 миллиметров и 3 минуты. Изменения отражают современные технологические возможности производства.

Параметр Старый стандарт Новый стандарт
Высота пены 30 мм 15 мм
Стойкость пены 3 минуты 1 минута

Обновленный ГОСТ для медовухи также задает жесткие рамки. Документ регламентирует химические показатели и требования к маркировке. Вводится описание эталонного вкуса: кисловато-сладкий профиль с натуральным медовым ароматом. Регулирование потребительского кредитования и товарных рынков — звенья одной цепи. Государство создает предсказуемую среду.

"Для производителей это вопрос оптимизации процессов. Четкие правила игры снимают административные бары и делают аудит прозрачным", — разъяснил аудитор Павел Никитин.

"Синхронизация стандартов с рыночными реалиями неизбежна. Это помогает избежать парадокса, когда продукт соответствует советским нормам, но технологически устарел", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о стандартах

Кто устанавливает сроки вступления ГОСТов в силу?

Сроки определяет Росстандарт в соответствии с планами национальной стандартизации и необходимостью адаптации отраслей.

Обязательны ли ГОСТы к исполнению для всех компаний?

Соблюдение национальных стандартов является добровольным, если иное не установлено законодательством или договорами, однако они служат ориентиром высокого качества.

Почему требования к пивной пене были снижены?

Пересмотр нормативов позволяет привести требования в соответствие с современными ингредиентами и технологиями производства напитков.

Где можно ознакомиться с полным текстом нового ГОСТа?

Документы публикуются на официальных порталах Росстандарта и в электронных базах правовой информации.

Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, аудитор Павел Никитин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
