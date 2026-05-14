ЦБ закрывает дверь перед носом у заёмщиков — одни даже не заметят, другие потеряют шанс на квартиру

Экономика » Финансы

Банк России перешел к фазе жесткой фильтрации ипотечного портфеля. С 1 июля регулятор вводит макропруденциальные лимиты, которые фактически отсекают заемщиков с долговой нагрузкой выше 80%. Это не просто техническая правка, а попытка охладить перегретый рынок жилья. Главная цель — предотвратить системный кризис, когда объем плохих долгов станет критическим для банковского сектора.

Логика ограничений: почему ЦБ закручивает гайки

Регулятор действует на опережение. Доля просроченной ипотеки достигла 1%, а объем проблемной задолженности к концу 2025 года подскочил до 205 млрд рублей. Суды завалены исками о выселении: в первом полугодии удовлетворено почти 90% таких обращений. Центробанк видит в этом угрозу финансовой стабильности. Новые лимиты ограничат выдачу кредитов тем, кто тратит на долги почти весь доход или не имеет накоплений на первый взнос.

"Решение об ужесточении макропруденциальных лимитов принято для того, чтобы ограничить выдачи наиболее рискованной ипотеки. Мы не ожидаем взрывного роста отказов, так как банки уже начали самостоятельно снижать долю таких кредитов в своих портфелях", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Для понимания масштаба: в I квартале 2026 года лишь 4% выданных кредитов имели показатель долговой нагрузки (ПДН) выше 80%. Регулятор просто фиксирует текущий тренд и закрывает возможность для банков агрессивно наращивать рискованные активы в будущем. Это горькое лекарство для застройщиков, но необходимая мера для защиты экономики от пузыря на рынке недвижимости.

Рассрочка и аренда: девелоперы ищут лазейки

Когда классическая ипотека становится недоступной, рынок мутирует. Девелоперы массово внедряют рассрочку, доля которой в сделках выросла до 16%. Это инструмент для тех, кто может закрыть долг за 2-3 года до сдачи дома. Однако аналитики предупреждают: риск расторжения таких сделок в 2026 году может вырасти до 30%. Люди переоценивают свои финансовые возможности при отсутствии жесткого банковского скоринга.

Параметр Ипотека (рыночная) Рассрочка девелопера
Средний срок 20-30 лет 2-3 года
Первый взнос от 20% 30-50%
Переплата Высокая (зависит от ставки) Минимальная или отсутствует

Ещё одна схема — аренда с правом выкупа. Это позволяет заехать в квартиру без крупного взноса, но объект остается в залоге у продавца. Юридическая прозрачность таких сделок остается низкой. В случае финансовых трудностей заемщик рискует потерять и жилье, и все внесенные платежи. Это вынужденный выбор для 38% покупателей, не прошедших банковский фильтр.

"Важно понимать, что при банкротстве застройщика или самого гражданина такие альтернативные схемы могут лишить человека защиты, которую дает закон о долевом строительстве. Всегда проверяйте чистоту договора через эскроу-счета", — предупредил в беседе с Pravda.Ru консультант по налоговому комплаенсу Ирина Зайцева.

Подводные камни "дешевых" предложений

Застройщики становятся "продавцами ставок", предлагая субсидированные программы. Но чудес не бывает: низкий процент часто маскирует завышение цены объекта на 20-30%. При попытке перепродать такую квартиру собственник столкнется с реальностью — рыночная стоимость окажется ниже остатка по кредиту. Это ловушка для тех, кто не умеет считать полную стоимость владения активом.

Некоторые пытаются обойти систему, оформляя потребительские кредиты на первоначальный взнос. Это путь к гарантированному банкротству. Суммарная долговая нагрузка в таких случаях зашкаливает, а малейшее снижение доходов ведет к потере имущества. Эксперты советуют использовать высокие ставки по депозитам для накопления капитала, а не лезть в долги при текущей макроэкономической конъюнктуре. Источник издание Известия.

"Стратегически ужесточение правил предотвращает будущие социальные драмы. Единственно верный совет в текущих условиях — создавать накопления и приобретать жилье, соразмерное реальным возможностям, а не желаниям", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по банкротству Наталья Круглова.

Ответы на популярные вопросы об ипотечных правилах

Как новые лимиты повлияют на одобрение ипотеки?

Банки станут чаще отказывать тем, у кого на платежи по всем кредитам уходит более 50-80% дохода. Также под удар попадают заемщики с минимальным первоначальным взносом в 10-15%. Регулятор поощряет финансовую дисциплину и наличие собственных накоплений.

Выгодно ли сейчас брать рассрочку от застройщика?

Рассрочка выгодна только в том случае, если у вас есть стабильный высокий доход или вы планируете продать старое жилье в течение 1-2 лет. В долгосрочной перспективе рассрочка рискованнее ипотеки из-за коротких сроков и отсутствия жестких госгарантий защиты при просрочках платежа.

Стоит ли связываться с траншевой ипотекой?

Траншевая ипотека удобна на этапе строительства, так как позволяет платить копейки до сдачи дома. Однако нужно четко понимать, какой будет нагрузка после перехода на стандартные платежи. Часто это требует рефинансирования, которое может быть недоступно при сохранении высоких ставок в экономике.

Как защитить себя от потери квартиры при банкротстве?

При процедуре банкротства ипотечное жилье обычно изымается. Однако сейчас обсуждается механизм замещающего жилья, который позволит сохранить крышу над головой при определенных условиях. Важно не допускать просрочек свыше 90 дней, чтобы дело не дошло до суда.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, юрист по банкротству Наталья Круглова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
