Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иллюзия премиума: треть отелей в России незаконно завышают свой статус
Правительство РФ продлило гаражную амнистию
Антифриз или масло: что на самом деле спасает двигатель от критического перегрева
От пены до салфеток: какие изменения в ГОСТах ожидают покупателей летом
Конец долларовой эпохи: почему мировые державы массово переходят в нацвалюты
Море вместо лекарств: жена Константина Крюкова заговорила о месяцах невыносимой боли
Унёс эту тайну с собой: единственный человек, которого Молчанов не успел разговорить
Романтика бесплатных благ в ЖКХ закончилась — в квитанциях грядут перемены, которые ударят по карману
Скальпель против лишнего веса: почему даже мини-желудок не подарит вечную стройность

Новые правила в магазинах: что изменилось для российских покупателей?

Экономика

Российский ритейл переходит на жесткие алгоритмы контроля. Торговые сети обновляют внутренние регламенты, чтобы купировать потери от краж и исключить манипуляции на кассовых узлах. Прозрачность становится главным условием безопасности бизнеса, даже если она создает временные неудобства для рядового покупателя.

Оплата покупок в магазине
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Оплата покупок в магазине

Технологии контроля на кассах

Системы самообслуживания теперь работают в режиме усиленной верификации. Весовые платформы стали "цифровыми сторожами". При малейшем рассинхронизме между базой данных и фактической массой товара касса блокируется. Продолжить покупку можно лишь после верификации сотрудником магазина. Это исключает риски потерь, которые часто возникают из-за ошибок или злого умысла при взвешивании весового товара.

"Автоматизация контроля веса — это не прихоть, а способ борьбы с флуктуациями выручки. Когда система видит расхождение, она мгновенно обрывает транзакцию, не позволяя совершить несанкционированный вынос. Ритейлеры стремятся минимизировать погрешность, ведь даже малый процент недосдачи в масштабах сети превращается в ощутимые убытки в условиях высоких ставок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артем Логинов.

Права и обязанности в торговом зале

Ритейлеры унифицировали правила поведения в зале. Потребление товаров до их оплаты официально переведено в категорию нарушений. Аналогичные меры приняты в отношении выборочных проверок чеков на выходе из зон самообслуживания. Персонал получил полномочия верифицировать содержимое корзин с фискальными данными.

Действие Статус
Вскрытие упаковки до оплаты Запрещено
Использование личных эко-сумок Разрешено

Контроль цен также стал жестче. Разрыв между ценником на полке и фискальным чеком подлежит автоматическому урегулированию в пользу покупателя. Использование покупателем собственных многоразовых контейнеров теперь официально легализовано как часть экологической политики брендов.

"С правовой точки зрения, проверки чеков — это попытка минимизировать риски неосновательного обогащения или прямого воровства. Однако они должны сопровождаться четким протоколом, чтобы не нарушать клиентский опыт. Если магазин берет на себя роль аудитора, он должен обеспечить безупречную работу ПО, исключающую случайные блокировки добросовестных покупателей", — отметила юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о правилах ритейла

Имеет ли право охранник требовать вскрыть сумку?

Охранник вправе лишь вежливо предложить предъявить чек и сверить товары, если сработала система или возникли подозрения. Досмотр личных вещей осуществляют только правоохранительные органы.

Что делать, если цена на кассе выше, чем на витрине?

Потребуйте реализации товара по цене, указанной на ценнике. Это закреплено в законодательстве как акцепт публичной оферты.

Законно ли запрещать съедать продукт до оплаты?

Да. Товар до оплаты является собственностью магазина. Потребление его без совершения сделки купли-продажи классифицируется как нарушение правил внутреннего распорядка.

Могу ли я прийти со своей тарой?

Да, ритейлеры официально разрешили приносить многоразовые мешочки и контейнеры для весовых товаров.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артем Логинов, юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Последние материалы
Романтика бесплатных благ в ЖКХ закончилась — в квитанциях грядут перемены, которые ударят по карману
После пятидесяти не гоняют, а кайфуют — 5 кроссоверов, в которых не болит спина и не пустеет кошелёк
Новые правила в магазинах: что изменилось для российских покупателей?
Жизнь в консервной банке: зачем на БАМе строили улицы из бочек и как в них выживали в -40
Скальпель против лишнего веса: почему даже мини-желудок не подарит вечную стройность
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Парадоксальный рекорд: почему поставки американской обуви в Россию бьют исторические максимумы
Не спешите кормить детейлинг-центры: химический яд из аптеки вернёт фарам новизну быстрее полировки
Скрытая угроза дешёвых квадратов: что на самом деле прячут застройщики под вывеской -30%
Паника не поможет: простой алгоритм действий при взломе аккаунта на Госуслугах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.