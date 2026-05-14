Новые правила в магазинах: что изменилось для российских покупателей?

Российский ритейл переходит на жесткие алгоритмы контроля. Торговые сети обновляют внутренние регламенты, чтобы купировать потери от краж и исключить манипуляции на кассовых узлах. Прозрачность становится главным условием безопасности бизнеса, даже если она создает временные неудобства для рядового покупателя.

Технологии контроля на кассах

Системы самообслуживания теперь работают в режиме усиленной верификации. Весовые платформы стали "цифровыми сторожами". При малейшем рассинхронизме между базой данных и фактической массой товара касса блокируется. Продолжить покупку можно лишь после верификации сотрудником магазина. Это исключает риски потерь, которые часто возникают из-за ошибок или злого умысла при взвешивании весового товара.

"Автоматизация контроля веса — это не прихоть, а способ борьбы с флуктуациями выручки. Когда система видит расхождение, она мгновенно обрывает транзакцию, не позволяя совершить несанкционированный вынос. Ритейлеры стремятся минимизировать погрешность, ведь даже малый процент недосдачи в масштабах сети превращается в ощутимые убытки в условиях высоких ставок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артем Логинов.

Права и обязанности в торговом зале

Ритейлеры унифицировали правила поведения в зале. Потребление товаров до их оплаты официально переведено в категорию нарушений. Аналогичные меры приняты в отношении выборочных проверок чеков на выходе из зон самообслуживания. Персонал получил полномочия верифицировать содержимое корзин с фискальными данными.

Действие Статус Вскрытие упаковки до оплаты Запрещено Использование личных эко-сумок Разрешено

Контроль цен также стал жестче. Разрыв между ценником на полке и фискальным чеком подлежит автоматическому урегулированию в пользу покупателя. Использование покупателем собственных многоразовых контейнеров теперь официально легализовано как часть экологической политики брендов.

"С правовой точки зрения, проверки чеков — это попытка минимизировать риски неосновательного обогащения или прямого воровства. Однако они должны сопровождаться четким протоколом, чтобы не нарушать клиентский опыт. Если магазин берет на себя роль аудитора, он должен обеспечить безупречную работу ПО, исключающую случайные блокировки добросовестных покупателей", — отметила юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о правилах ритейла

Имеет ли право охранник требовать вскрыть сумку?

Охранник вправе лишь вежливо предложить предъявить чек и сверить товары, если сработала система или возникли подозрения. Досмотр личных вещей осуществляют только правоохранительные органы.

Что делать, если цена на кассе выше, чем на витрине?

Потребуйте реализации товара по цене, указанной на ценнике. Это закреплено в законодательстве как акцепт публичной оферты.

Законно ли запрещать съедать продукт до оплаты?

Да. Товар до оплаты является собственностью магазина. Потребление его без совершения сделки купли-продажи классифицируется как нарушение правил внутреннего распорядка.

Могу ли я прийти со своей тарой?

Да, ритейлеры официально разрешили приносить многоразовые мешочки и контейнеры для весовых товаров.

