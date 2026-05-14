Одна устаревшая фраза в резюме способна испортить впечатление даже о сильном кандидате

Использование шаблонной фразы "уверенный пользователь ПК" в современном резюме способно скорее навредить карьере, чем привлечь работодателя.

Как сообщил руководитель Международного кадрового агентства АМАЛКО Гарри Мурадян, подобные формулировки выглядят анахронизмом, поскольку владение компьютером сегодня считается базовой гигиенической нормой, а не конкурентным преимуществом.

В условиях, когда алгоритмы ИИ проводят первичный скрининг откликов, соискателям важно фокусироваться на конкретных измеримых достижениях и актуальных технологических навыках.

Цифровая трансформация рынка труда привела к тому, что нейросети оценивают профили кандидатов на основе системности изложения и плотности ключевых компетенций.

По словам Мурадяна, искусственный интеллект анализирует длительность работы, отсутствие необоснованных пауз в стаже и релевантность функционала открытой вакансии. Чтобы успешно преодолеть автоматические фильтры, специалистам необходимо адаптировать формат резюме под требования скоринговых моделей, избегая при этом искажения реальных фактов своей биографии.

Особое внимание ИИ уделяет тому, насколько емко упаковано профессиональное позиционирование соискателя. Как отмечается на сайте NewsInfo.Ru со ссылкой на Гарри Мурадяна, алгоритмы игнорируют визуальные изыски оформления, концентрируясь на сути выполненных задач.

"Лишние фразы в резюме действительно создают цифровой шум, мешая нейросетям выделить главное, что особенно критично, когда поиск работы затягивается на долгие месяцы из-за высокой конкуренции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Чрезмерно активный отклик со стороны соискателей, которые зачастую не вчитываются в описание вакансии, вынуждает рекрутеров ужесточать критерии отбора и доверять первичную селекцию роботам-посредникам.

"Если в резюме пишешь "уверенный пользователь ПК", то это как бы странно, потому что бывают неуверенные пользователи ПК. В восемьдесят лет "уверенный пользователь ПК" это наверно, отчасти, достижение. Но писать такое в резюме, нет", — подчеркнул Мурадян, указывая на неуместность элементарных навыков в CV квалифицированного спецалиста.

Ответы на популярные вопросы о найме через ИИ

Почему фразу про владение ПК считают лишней?

Сегодня этот навык подразумевается по умолчанию для любого офисного сотрудника, и его упоминание может свидетельствовать об отсутствии более значимых профессиональных компетенций.

Как искусственный интеллект проверяет резюме?

Алгоритмы сопоставляют описание опыта кандидата с портретом идеального сотрудника, уже работающего в компании, а также ищут совпадения по ключевым словам и результатам деятельности.

Стоит ли использовать ИИ для написания сопроводительного письма?

Это допустимо для структурирования информации, однако финальный текст должен оставаться честным и персонализированным, чтобы соответствовать реальному рыночному позиционированию кандидата.

Как обойти автоматические фильтры рекрутинговых систем?

Необходимо максимально конкретно описывать свои обязанности и достижения, избегать клише и адаптировать каждое резюме под специфику конкретной отрасли и вакансии.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
