Экономика

Центральный банк России зафиксировал официальный курс доллара на отметке 73,79 рубля, подтверждая устойчивый тренд на укрепление национальной валюты в середине мая. Динамика обусловлена сочетанием макроэкономической стабильности внутри страны и мягкой политики регулятора, направленной на стимулирование промышленного роста через доступное кредитование.

Дополнительную уверенность инвесторам придают сигналы о внешнеполитической открытости Москвы, что создает фундамент для формирования локального "дна" по иностранным валютам.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке стала мощным катализатором давления на американскую валюту, поскольку администрация Дональда Трампа столкнулась с затяжным характером военной операции. Дестабилизация ключевых логистических узлов вынуждает глобальных игроков пересматривать структуру расчетов, отказываясь от токсичных активов. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на экономиста Инну Литвиненко, защитный протекционизм и переход на национальные валюты в энергетических сделках заставляют доллар стабильно терять позиции на мировых рынках.

"Страны все чаще рассматривают расчеты в национальных валютах. Доллар стабильно теряет позиции как ключевая валюта международных торговых сделок. Протекционизм, защита своих экономических границ — все это в совокупности давит на доллар", — объяснила Литвиненко.

Восстановление глобальных цепочек поставок энергоресурсов может затянуться до конца года, что ограничивает потенциал отскока курса в краткосрочной перспективе. Однако сезонный фактор летних отпусков традиционно провоцирует рост спроса, создавая временный валютный аттракцион щедрости для тех, кто планирует закупки заранее. Эксперты отмечают, что текущие котировки в обменниках часто учитывают банковскую маржу, поэтому психологически комфортным уровнем для входа в актив остается диапазон 76–78 рублей, особенно на фоне возобновления интервенций Минфина по бюджетному правилу.

"Текущее укрепление рубля во многом носит конъюнктурный характер, и долгосрочные инфляционные ожидания заставляют инвесторов сохранять осторожность, несмотря на локальные минимумы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о курсе доллара

Почему доллар дешевеет в мае 2026 года?

Основными факторами выступают снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ, стабильный профицит торгового баланса и геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке, ослабляющая позиции США.

Стоит ли сейчас покупать валюту для поездок?

Экономисты рекомендуют использовать текущее окно возможностей до начала июня, так как стартующий сезон летних отпусков неизбежно подтолкнет спрос и стоимость валюты вверх.

Какой курс в обменниках считается выгодным?

Учитывая банковские спреды и закладываемые риски, покупка наличного доллара в диапазоне 76–78 рублей считается оправданной стратегией при официальном курсе около 74 рублей.

Как влияют закупки Минфина на рубль?

Возобновление операций в рамках бюджетного правила создает дополнительный спрос на валюту, что выступает естественным тормозом для чрезмерного укрепления рубля и может привести к росту курса после праздников.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
