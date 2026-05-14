Конец долларовой эпохи: почему мировые державы массово переходят в нацвалюты

Центральный банк России зафиксировал официальный курс доллара на отметке 73,79 рубля, подтверждая устойчивый тренд на укрепление национальной валюты в середине мая. Динамика обусловлена сочетанием макроэкономической стабильности внутри страны и мягкой политики регулятора, направленной на стимулирование промышленного роста через доступное кредитование.
Дополнительную уверенность инвесторам придают сигналы о внешнеполитической открытости Москвы, что создает фундамент для формирования локального "дна" по иностранным валютам.
Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке стала мощным катализатором давления на американскую валюту, поскольку администрация Дональда Трампа столкнулась с затяжным характером военной операции. Дестабилизация ключевых логистических узлов вынуждает глобальных игроков пересматривать структуру расчетов, отказываясь от токсичных активов. Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на экономиста Инну Литвиненко, защитный протекционизм и переход на национальные валюты в энергетических сделках заставляют доллар стабильно терять позиции на мировых рынках.
"Страны все чаще рассматривают расчеты в национальных валютах. Доллар стабильно теряет позиции как ключевая валюта международных торговых сделок. Протекционизм, защита своих экономических границ — все это в совокупности давит на доллар", — объяснила Литвиненко.
Восстановление глобальных цепочек поставок энергоресурсов может затянуться до конца года, что ограничивает потенциал отскока курса в краткосрочной перспективе. Однако сезонный фактор летних отпусков традиционно провоцирует рост спроса, создавая временный валютный аттракцион щедрости для тех, кто планирует закупки заранее. Эксперты отмечают, что текущие котировки в обменниках часто учитывают банковскую маржу, поэтому психологически комфортным уровнем для входа в актив остается диапазон 76–78 рублей, особенно на фоне возобновления интервенций Минфина по бюджетному правилу.
"Текущее укрепление рубля во многом носит конъюнктурный характер, и долгосрочные инфляционные ожидания заставляют инвесторов сохранять осторожность, несмотря на локальные минимумы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Основными факторами выступают снижение ставки рефинансирования ЦБ РФ, стабильный профицит торгового баланса и геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке, ослабляющая позиции США.
Экономисты рекомендуют использовать текущее окно возможностей до начала июня, так как стартующий сезон летних отпусков неизбежно подтолкнет спрос и стоимость валюты вверх.
Учитывая банковские спреды и закладываемые риски, покупка наличного доллара в диапазоне 76–78 рублей считается оправданной стратегией при официальном курсе около 74 рублей.
Возобновление операций в рамках бюджетного правила создает дополнительный спрос на валюту, что выступает естественным тормозом для чрезмерного укрепления рубля и может привести к росту курса после праздников.
