Ловушка ликвидности: почему рекордные 65 триллионов на вкладах не спасают бюджет

Экономика

Российские домохозяйства накопили на депозитах рекордные 65 триллионов рублей. Эта цифра часто подается как признак процветания, но с точки зрения макроэкономики — это симптом глубокой финансовой инерции. Капитал, запертый на счетах-однодневках, теряет покупательную способность под давлением инфляции, вместо того чтобы работать на развитие экономики.

Подсчёт денег

Почему гигантские накопления подрывают ваш бюджет

Популярность вкладов — это покупка иллюзии безопасности. Человек доверяет банковской системе, однако забывает простую истину: ставка по вкладу почти всегда вторична относительно темпов роста цен. Как только регулятор корректирует монетарную политику, ваш актив начинает "худеть" в реальном выражении. Старые механизмы накопления больше не защищают семейный бюджет от обесценивания ресурсов.

"Инвестор, который держит все сбережения на депозите, — это донор инфляции. Деньги должны соответствовать горизонту целей: краткосрочные — ликвидны, долгосрочные — в активах с рыночной доходностью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Инструменты, которые меняют правила игры

Выход из "депозитного тупика" требует понимания риск-профиля. Использование инструментов денежного рынка, облигаций и ЦФА позволяет диверсифицировать риск. Помните, что банковские операции требуют контроля: любые цифровые следы должны быть защищены.

Инструмент Экономическая логика
Вклад Консервативная база для подушки безопасности.
Облигации Участие в долге государства или компаний с премией к ставке.

"Налоговые и социальные нюансы часто остаются "слепой зоной". Нужно помнить, что даже доход по вкладу способен опосредованно повлиять на социальные выплаты, лишая владельца определенных льгот", — разъяснила налоговый консультант Наталья Громова.

Переход к инвестиционным инструментам — это не авантюра, а дисциплина. Золотое правило гласит: сначала формируем ликвидную подушку, затем управляем избытком капитала.

"Денежный рынок или ОФЗ сегодня дают понимание прозрачности, которой лишены сложные схемы. Это база финансовой гигиены для граждан, работающих вдолгую", — констатировал макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о сбережениях

Как понять, что пора уходить с вкладов?

В тот момент, когда сумма на счете превышает объем ваших расходов за 6 месяцев, пора искать инструменты с доходностью выше инфляции.

Безопасны ли фонды денежного рынка?

Они обладают высокой ликвидностью, но их доходность рыночная, а не гарантированная законом, как у депозита.

Почему важно задействовать ИИС?

Это налоговая "оболочка", позволяющая возвращать часть уплаченного НДФЛ или увеличивать итоговую доходность капитала.

Что делать, если цена облигации упала?

При удержании бумаги до даты погашения рыночные колебания не влияют на получение номинала и купонов.

Экспертная проверка: финансовый консультант Кравцов Илья, налоговый консультант Наталья Громова, макроэкономист Артём Логинов
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
