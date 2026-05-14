Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лас-Вегас готовит спорные Стероидные игры: ученые бьют тревогу из-за рисков здоровья
Ловушка ликвидности: почему рекордные 65 триллионов на вкладах не спасают бюджет
Дружба крепче родства: почему Людмила Аринина оставила наследство Ирине Пеговой
Эксперты против маркировки: чем опасны ультрапереработанные продукты на самом деле
Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости
Суды завалены исками к ТСЖ: почему мечта о честном управлении домом стала кошмаром
Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине
Зачем муравьи ходят по кругу до смерти?
Магия Банковой: Ермак советовался с гадалкой, как стирать врагов, пока страна катилась в пропасть

Инвестировать в золото или нет: эксперты раскрыли, почему вечная ценность не гарантирует прибыль

Экономика

Инвестиции в драгоценные металлы часто воспринимаются как безусловная гарантия доходности, однако эксперты призывают к осторожности при формировании портфеля.

Золотые слитки
Фото: Pravda.Ru by Никита Волков is licensed under Free for commercial use
Золотые слитки

Независимый финансовый советник Сергей Кикевич подчеркнул, что рассматривать слитки как актив, демонстрирующий перманентный рост и способный полностью заменить альтернативные финансовые инструменты, — стратегическая ошибка.

Повышенный спрос на физическое золото со стороны частных лиц фиксируется во всем мире, и российские вкладчики не стали исключением в этом стремлении обезопасить свои накопления.

Рост интереса к драгметаллам зачастую подогревается информационным шумом вокруг обновления ценовых максимумов. Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru со ссылкой на руководителя проекта "Рост Сбережений" Сергея Кикевича, в периоды ажиотажа инвесторы склонны переоценивать защитные свойства золота.

Специалист напомнил, что история знает длительные циклы стагнации: например, тем, кто приобрел актив в 1980 году, пришлось ждать тридцать лет только для того, чтобы цена вернулась к исходным значениям, а инвестиции в золото в начале 90-х на длинной дистанции проигрывали инфляции.

Главная ценность благородного металла заключается не в стабильном росте, а в низкой корреляции с фондовым рынком, что позволяет балансировать риски при падении котировок акций.

"История с золотом повторяется из года в год. Часто возникают времена хайпа, когда в средствах массовой информации только и видишь заголовки, что вот сейчас как они еще вырастут, это новые рекорды, они все время обновляются. Многие на это покупаются, начинают преувеличивать значимость золота в инвестициях", — отметил Кикевич.

Рациональная стратегия подразумевает включение драгметаллов в инвестиционный портфель лишь в качестве одного из компонентов, доля которого определяется индивидуально.

"Золото — это прежде всего средство сохранения, а не приумножения капитала в коротком периоде, поэтому физическая покупка слитков должна быть обоснована долгосрочными целями и защитой от системных кризисов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о золоте

Является ли золото гарантированной защитой от инфляции?

Нет, на определенных исторических отрезках темпы роста цен на золото могут значительно отставать от реальной инфляции, как это было в течение 20 лет после пиков 1980-х годов.

Какова главная роль золота в портфеле частного лица?

Основная функция актива — диверсификация и "вытягивание" портфеля в моменты паники на биржах, так как золото часто растет, когда акции и облигации резко теряют в цене.

Стоит ли покупать слитки на ценовых максимумах?

Эксперты предостерегают от покупок на волне хайпа, так как за рекордами часто следуют периоды коррекции и длительного восстановления стоимости.

Может ли золото полностью заменить акции и вклады?

Нет, золото не приносит дивидендов или процентного дохода, поэтому оно должно быть лишь частью диверсифицированной стратегии накопления.

Читайте также

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Садоводство, цветоводство
Забудьте о лопате: прогрессивные способы посадки картофеля для ленивых
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Недвижимость
Ошибка в ведрах стоит дома: инженер назвал формулу бетона М300, которая не даст трещин
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Популярное
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани

Живописное побережье Азовского моря скрывает серьезные проблемы, с которыми сталкиваются желающие переехать на юг или провести здесь отпуск в ближайшие годы.

Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Вашингтон внезапно пошёл на попятную: США просят вернуть всё как было в Ормузском проливе
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
Последние материалы
Бунт против воли Трампа: демократы попытаются выбить $1,3 млрд для Украины
Слишком легкий — значит пустой: как по весу вычислить плохой кондиционер в 2026 году
Звёздное бремя: почему особняк Аллы Пугачёвой в Истре потерял половину стоимости
Богатство - это не сумма на счету: секреты стабильных финансов
Суды завалены исками к ТСЖ: почему мечта о честном управлении домом стала кошмаром
Бирюзовый рай за 1200 рублей: русские Мальдивы с белым песком, где почти нет туристов
Арктика станет лабораторией будущего
Эксперты предупреждают: новый смартфон может шпионить даже после покупки в магазине
Хантавирус Андес выходит из-под контроля: ученые фиксируют тревожные изменения в передаче
Золотые гвозди: как недружественные пошлины заставят нас полюбить отечественные шкафы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.