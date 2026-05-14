Инвестировать в золото или нет: эксперты раскрыли, почему вечная ценность не гарантирует прибыль

Инвестиции в драгоценные металлы часто воспринимаются как безусловная гарантия доходности, однако эксперты призывают к осторожности при формировании портфеля.
Независимый финансовый советник Сергей Кикевич подчеркнул, что рассматривать слитки как актив, демонстрирующий перманентный рост и способный полностью заменить альтернативные финансовые инструменты, — стратегическая ошибка.
Повышенный спрос на физическое золото со стороны частных лиц фиксируется во всем мире, и российские вкладчики не стали исключением в этом стремлении обезопасить свои накопления.
Рост интереса к драгметаллам зачастую подогревается информационным шумом вокруг обновления ценовых максимумов. Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru со ссылкой на руководителя проекта "Рост Сбережений" Сергея Кикевича, в периоды ажиотажа инвесторы склонны переоценивать защитные свойства золота.
Специалист напомнил, что история знает длительные циклы стагнации: например, тем, кто приобрел актив в 1980 году, пришлось ждать тридцать лет только для того, чтобы цена вернулась к исходным значениям, а инвестиции в золото в начале 90-х на длинной дистанции проигрывали инфляции.
Главная ценность благородного металла заключается не в стабильном росте, а в низкой корреляции с фондовым рынком, что позволяет балансировать риски при падении котировок акций.
"История с золотом повторяется из года в год. Часто возникают времена хайпа, когда в средствах массовой информации только и видишь заголовки, что вот сейчас как они еще вырастут, это новые рекорды, они все время обновляются. Многие на это покупаются, начинают преувеличивать значимость золота в инвестициях", — отметил Кикевич.
Рациональная стратегия подразумевает включение драгметаллов в инвестиционный портфель лишь в качестве одного из компонентов, доля которого определяется индивидуально.
"Золото — это прежде всего средство сохранения, а не приумножения капитала в коротком периоде, поэтому физическая покупка слитков должна быть обоснована долгосрочными целями и защитой от системных кризисов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.
Нет, на определенных исторических отрезках темпы роста цен на золото могут значительно отставать от реальной инфляции, как это было в течение 20 лет после пиков 1980-х годов.
Основная функция актива — диверсификация и "вытягивание" портфеля в моменты паники на биржах, так как золото часто растет, когда акции и облигации резко теряют в цене.
Эксперты предостерегают от покупок на волне хайпа, так как за рекордами часто следуют периоды коррекции и длительного восстановления стоимости.
Нет, золото не приносит дивидендов или процентного дохода, поэтому оно должно быть лишь частью диверсифицированной стратегии накопления.
