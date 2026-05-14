ВЭБ.РФ закрыл книгу заявок по дебютному и уникальному для России выпуску облигаций

ВЭБ.РФ успешно закрыл книгу заявок по дебютному и уникальному для российского рынка выпуску облигаций с номиналом, индексируемым на прирост индекса RUONIA.

Объем выпуска составил 150 млрд рублей, что стало рекордом за всю историю размещения рыночных корпоративных облигаций на российском рынке. Срок обращения выпуска — 3 года 1 месяц. По выпуску предусмотрена выплата фиксированного купона на уровне 1,85% годовых, купонный период — 188 дней.

Высокий реальный спрос со стороны инвесторов, достигший порядка 170 млрд рублей на пике, позволил эмитенту снизить ставку купона совокупно на 15 б. п. относительно первоначально ориентира (не выше 2,00% годовых) и увеличить объем размещения со 100 до 150 млрд рублей.

Книга заявок была сформирована с участием банков, управляющих, страховых и инвестиционных компаний и НПФ. Существенный объем спроса поступил со стороны частных инвесторов — более 30 млрд рублей.

Расчеты по выпуску запланированы на 15.05.2026 на Московской Бирже.

Организаторы выпуска — Газпромбанк, Локо-Банк, Банк ДОМ. РФ, Совкомбанк.

"Это не просто инновация, и не просто сделка рекордного объема. С этим выпуском наш рынок совершил переход на новую орбиту, где все группы инвесторов захотели создать то, что всем выгодно, не копируя ни чей опыт, а опираясь на собственные наработки и решения. При этом создан алгоритм, на основе которого можно финансировать в перспективе и крупные проекты на инвестиционной стадии за счет рынка капитала. ВЭБ. РФ здесь выступил буквально в роли института развития в том числе и долгового рынка страны", — прокомментировал Денис Шулаков, первый вице-президент Банка ГПБ (АО).