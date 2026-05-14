В Госдуме обсуждают новые льготы: предпенсионерам могут вернуть утраченную поддержку

Российские власти имеют финансовую возможность для расширения пакета льгот гражданам предпенсионного возраста при наличии соответствующей политической воли.

Об этом заявил возглавляющий Центр социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров рассматривая предложения по внедрению бесплатного проезда, субсидий на оплату услуг ЖКХ и компенсаций за связь. Подобные меры поддержки на федеральном уровне ранее анонсировало издание "Российская газета".

Эксперт назвал обоснованным стремление законодателей усилить социальную защиту этой категории населения, так как после изменения возрастных порогов выхода на заслуженный отдых многие страховые пенсии стали недоступны в прежние сроки.

"Это хорошая идея, предпенсионерам, особенно после того, как повышали пенсионный возраст, стало крайне тяжело. Это бывшие пенсионеры, фактически. Они резко потеряли много возможных социальных льгот", — утверждает в своем комментарии Федоров.

Как информирует NewsInfo.Ru, аналитик считает затраты на инициативу весомыми, но вполне подъемными для государственной казны.

Перспективы принятия соответствующего законопроекта во многом зависят от позиции правящей партии в Государственной думе, хотя сама риторика усиления господдержки часто активизируется в электоральные периоды.

Сейчас важно внимательно следить за тем, как учитывается пенсионный стаж, чтобы граждане не теряли право на уже существующие преференции из-за бюрократических нюансов.

Федоров резюмировал, что предпенсионеры лишились значительного объема гарантий, и восстановление справедливости через новые субсидии станет важным гуманитарным жестом.

"Законодательное закрепление расширенного перечня льгот позволит нивелировать негативный эффект от переходного периода пенсионной реформы, обеспечив правовую защищенность наиболее уязвимых работников", — отметил в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ответы на популярные вопросы о льготах для предпенсионеров

Кто официально считается предпенсионером?

Это граждане, которым осталось не более пяти лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений реформы.

Какие федеральные льготы действуют сейчас?

На данный момент предпенсионеры имеют право на два оплачиваемых выходных для диспансеризации ежегодно и защиту от необоснованного увольнения.

Влияет ли статус на налоговые выплаты?

Да, предпенсионеры сохраняют право на "старые" налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество, которые ранее полагались только пенсионерам.

Могут ли регионы вводить свои меры поддержки?

Субъекты РФ вправе самостоятельно устанавливать дополнительные льготы, например, на проезд в общественном транспорте или изготовление зубных протезов.

