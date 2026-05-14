ФАС запретила доначисления за воду задним числом

Ресурсоснабжающие компании лишились кормушки. ФАС поставила крест на практике доначислений за воду "задним числом". Если счетчика не было — штрафовать за прошлые периоды запрещено. Точка. Это решение превратило привычные квитанции из инструмента вымогательства в документ с понятными правилами игры.
Жилищно-коммунальный рынок давно страдал от произвола. Водоканалы привыкли давить на потребителя, превращая отсутствие прибора учета в повод для долговых ям. Выставление повышающих коэффициентов за месяцы, ушедшие в историю — типичная деформация системы. Верховный Суд подтвердил: время течет только вперед. Требовать деньги за "прошлые грехи" — прямое нарушение.
"Доначисление за давно закрытые периоды — это попытка переложить собственные операционные риски на плечи жильцов. Юридически это ничтожно, так как период регулирования завершен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Калининградский "Водоканал" стал наглядным примером. Местное управление ФАС вскрыло схему "бумажных долгов". Итог — штраф почти в 7 миллионов рублей. Это мощный сигнал для всех региональных игроков. Обыватели часто нагружаются дополнительными обязательствами из-за хаоса в управлении, но сегодня правила меняются.
"Такая практика — прямое злоупотребление доминирующим положением. ФАС сейчас работает как жесткий фильтр, очищая рынок от попыток манипулировать тарифами в условиях роста налоговой нагрузки", — констатировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Ситуация
|Правовой статус
|Начисление коэффициента "задним числом"
|Незаконно
|Проверка тарифов по инициативе ФАС
|Обязательно
Многие выстраивают жесткие границы с организациями, требующими лишнее. Игнорировать наглые счета — право гражданина, если за ними нет реальной правовой базы. Антимонопольное ведомство перешло от слов к карательным мерам против тех, кто забыл, что такое закон.
"Массовость жалоб — лучший триггер для внепланового аудита. Если организация пытается компенсировать рост НДС через незаконные доначисления — это прямой путь к многомиллионным санкциям", — предупредила в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Да, вы имеете право потребовать перерасчет и возврат средств, так как само начисление признано незаконным.
Правовая позиция Верховного Суда является обязательной для исполнения ресурсоснабжающими организациями по всей стране.
Пишите жалобу в ФАС и прокуратуру. Принуждение к уплате несуществующих штрафов — административное правонарушение.
Ссылайтесь на решение Верховного Суда РФ по иску ФАС к "Водоканалу" Калининградской области.
