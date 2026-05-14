ФАС запретила доначисления за воду задним числом

Экономика

Ресурсоснабжающие компании лишились кормушки. ФАС поставила крест на практике доначислений за воду "задним числом". Если счетчика не было — штрафовать за прошлые периоды запрещено. Точка. Это решение превратило привычные квитанции из инструмента вымогательства в документ с понятными правилами игры.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Счета за коммунальные услуги

Жилищно-коммунальный рынок давно страдал от произвола. Водоканалы привыкли давить на потребителя, превращая отсутствие прибора учета в повод для долговых ям. Выставление повышающих коэффициентов за месяцы, ушедшие в историю — типичная деформация системы. Верховный Суд подтвердил: время течет только вперед. Требовать деньги за "прошлые грехи" — прямое нарушение.

"Доначисление за давно закрытые периоды — это попытка переложить собственные операционные риски на плечи жильцов. Юридически это ничтожно, так как период регулирования завершен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Цена самоуправства монополистов

Калининградский "Водоканал" стал наглядным примером. Местное управление ФАС вскрыло схему "бумажных долгов". Итог — штраф почти в 7 миллионов рублей. Это мощный сигнал для всех региональных игроков. Обыватели часто нагружаются дополнительными обязательствами из-за хаоса в управлении, но сегодня правила меняются.

"Такая практика — прямое злоупотребление доминирующим положением. ФАС сейчас работает как жесткий фильтр, очищая рынок от попыток манипулировать тарифами в условиях роста налоговой нагрузки", — констатировал в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ситуация Правовой статус
Начисление коэффициента "задним числом" Незаконно
Проверка тарифов по инициативе ФАС Обязательно

Многие выстраивают жесткие границы с организациями, требующими лишнее. Игнорировать наглые счета — право гражданина, если за ними нет реальной правовой базы. Антимонопольное ведомство перешло от слов к карательным мерам против тех, кто забыл, что такое закон.

"Массовость жалоб — лучший триггер для внепланового аудита. Если организация пытается компенсировать рост НДС через незаконные доначисления — это прямой путь к многомиллионным санкциям", — предупредила в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о начислениях за воду

Можно ли вернуть деньги, если уже оплатил доначисленный коэффициент?

Да, вы имеете право потребовать перерасчет и возврат средств, так как само начисление признано незаконным.

Распространяется ли запрет на все регионы России?

Правовая позиция Верховного Суда является обязательной для исполнения ресурсоснабжающими организациями по всей стране.

Что делать, если Водоканал угрожает отключением за неуплату "штрафного" коэффициента?

Пишите жалобу в ФАС и прокуратуру. Принуждение к уплате несуществующих штрафов — административное правонарушение.

Где искать подтверждение незаконности для своей претензии?

Ссылайтесь на решение Верховного Суда РФ по иску ФАС к "Водоканалу" Калининградской области.

Экспертная проверка: юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
