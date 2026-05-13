Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дистанция вместо помощи: как Иосиф Пригожин реагирует на финансовые проблемы сына Валерии
Ночной аэропорт и дефицит мест: изнанка многочасовой задержки рейса на Пхукете
Золотая сотка: стоимость земли в Казани достигла психологической отметки
Анна Глаубэ рассказала, как Милош Бикович едва не разрушил её брак: почему муж так остро отреагировал на съёмки
Экономия на отеле или лишние траты: скрытая сторона владения массивным автодомом
Крах ожиданий: Владимир Познер внезапно ушёл с выступления Слепакова в разгар шоу
Куда исчез майский гул: эксперты раскрыли тайну многолетнего цикла жизни хрущей
Реальность страшнее вымысла: как история пропавшей Агаты Кристи станет триллером
Лёгкая рука мастера: как избранница Тимати перенесла операцию по увеличению груди

Инженеры против курьеров: поможет ли перераспределение налогов промышленности

Экономика

Инициатива по введению дополнительного налогообложения для низкоквалифицированных работников может спровоцировать масштабный отток кадров из легального поля. По предварительным оценкам, рынок труда рискует потерять до двух миллионов специалистов, которые предпочтут теневую занятость усилению фискальной нагрузки.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Последствия фискального давления на самозанятых

Идея перераспределения средств от курьеров и таксистов в пользу стратегического машиностроения, предложенная крупным бизнесом, вызывает серьезные опасения у профильных экспертов. Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев сообщает Газета.Ru, что такая мера не решит проблему дефицита инженеров, но нанесет двойной удар по экономике. Вместе с тем, попытка искусственно регулировать численность персонала через налоги может привести к тому, что зарплаты мастеров маникюра и других сервисников в регионах уйдут в серую зону, разрушив доверие к режиму налога на профессиональный доход.

Правовой контекст и реакция рынка

"Введение дополнительных сборов фактически нарушает изначальные договоренности государства с самозанятыми о неизменности налоговых условий на десятилетний период. Это создаст опасный прецедент, который заставит граждан искать способы сокрытия выручки, а бизнес — перекладывать издержки на плечи покупателей через рост тарифов на логистику и услуги", -- подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Анатольевич Прохоров.

В свою очередь, аналитики указывают на невозможность эффективного администрирования такого налога без создания громоздких бюрократических структур. Стоит отметить, что дефицит кадров в промышленности обусловлен не только финансами, но и низким престижем рабочих специальностей. Если налоговая нагрузка вырастет на 5-10%, стоимость доставки для конечного потребителя может увеличиться на 15%, что подстегнет инфляционные ожидания на фоне общей трансформации экономики и изменения потребительского поведения.

Ответы на популярные вопросы о налогах для самозанятых

Кого затронет новый налог в случае его принятия?

Предполагается, что сбор коснется курьеров и представителей массовых профессий с низкой квалификацией, однако юридически отделить их от других категорий самозанятых крайне сложно.

На сколько может вырасти стоимость услуг доставки?

Эксперты прогнозируют рост цен на услуги маркетплейсов, такси и курьерских служб в диапазоне от 8% до 15% из-за перекладывания налоговых издержек на клиентов.

Почему налог не поможет решить проблему дефицита инженеров?

Нехватка кадров в машиностроении связана с качеством образования и низким уровнем зарплат в отрасли в сравнении с IT-сектором, а не только с отсутствием целевого финансирования.

Как это отразится на легализации доходов населения?

Существует риск, что до 30% самозанятых перестанут официально декларировать доходы или вовсе откажутся от регистрации, возвращаясь к практике наличных расчетов.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Домашние животные
Белый медведь стирается с лица земли: в Арктике рождается новый хищник-мутант
Популярное
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза

Жителям Дальнего Востока предложили альтернативу привычным курортам с прямым перелетом, упрощенным въездом и необычными достопримечательностями в сердце Азии.

Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
КСИР объявляет войну Трампу: в Иране начинается скрытый военный переворот
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Самый стойкий красавец: стебли не падают от дождя, а бутоны стоят до самых холодов
Придёт — не придёт? Тихий океан накопил энергию для взрыва: катастрофа может грянуть уже в июне
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Зачем платить за отели? РЖД превратили маршрут по Золотому кольцу в ленивый круиз
Последние материалы
Тикающие часы: как успеть спасти сердце в течение первого часа после боли
Стоп-кадр для старости: как 10-минутная зарядка перенастраивает гормоны и метаболизм женщины после 40
Тихая угроза в подреберье: как современные привычки разрушают работу органов
Не просто царапина: чем может закончиться случайный укус птицы в парке
Ночной аэропорт и дефицит мест: изнанка многочасовой задержки рейса на Пхукете
Золотая сотка: стоимость земли в Казани достигла психологической отметки
Выравнивание участка своими руками: пошаговая инструкция от колышков до идеального газона
Инженеры против курьеров: поможет ли перераспределение налогов промышленности
Анна Глаубэ рассказала, как Милош Бикович едва не разрушил её брак: почему муж так остро отреагировал на съёмки
Больше 1,4 млн не вернут: роковая ошибка вкладчиков, которая лишает денег при крахе банка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.