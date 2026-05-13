Инженеры против курьеров: поможет ли перераспределение налогов промышленности

Инициатива по введению дополнительного налогообложения для низкоквалифицированных работников может спровоцировать масштабный отток кадров из легального поля. По предварительным оценкам, рынок труда рискует потерять до двух миллионов специалистов, которые предпочтут теневую занятость усилению фискальной нагрузки.

Фото: freepik.com

Последствия фискального давления на самозанятых

Идея перераспределения средств от курьеров и таксистов в пользу стратегического машиностроения, предложенная крупным бизнесом, вызывает серьезные опасения у профильных экспертов. Управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев сообщает Газета.Ru, что такая мера не решит проблему дефицита инженеров, но нанесет двойной удар по экономике. Вместе с тем, попытка искусственно регулировать численность персонала через налоги может привести к тому, что зарплаты мастеров маникюра и других сервисников в регионах уйдут в серую зону, разрушив доверие к режиму налога на профессиональный доход.

Правовой контекст и реакция рынка

"Введение дополнительных сборов фактически нарушает изначальные договоренности государства с самозанятыми о неизменности налоговых условий на десятилетний период. Это создаст опасный прецедент, который заставит граждан искать способы сокрытия выручки, а бизнес — перекладывать издержки на плечи покупателей через рост тарифов на логистику и услуги", -- подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по налоговому праву Денис Анатольевич Прохоров.

В свою очередь, аналитики указывают на невозможность эффективного администрирования такого налога без создания громоздких бюрократических структур. Стоит отметить, что дефицит кадров в промышленности обусловлен не только финансами, но и низким престижем рабочих специальностей. Если налоговая нагрузка вырастет на 5-10%, стоимость доставки для конечного потребителя может увеличиться на 15%, что подстегнет инфляционные ожидания на фоне общей трансформации экономики и изменения потребительского поведения.

Ответы на популярные вопросы о налогах для самозанятых

Кого затронет новый налог в случае его принятия?

Предполагается, что сбор коснется курьеров и представителей массовых профессий с низкой квалификацией, однако юридически отделить их от других категорий самозанятых крайне сложно.

На сколько может вырасти стоимость услуг доставки?

Эксперты прогнозируют рост цен на услуги маркетплейсов, такси и курьерских служб в диапазоне от 8% до 15% из-за перекладывания налоговых издержек на клиентов.

Почему налог не поможет решить проблему дефицита инженеров?

Нехватка кадров в машиностроении связана с качеством образования и низким уровнем зарплат в отрасли в сравнении с IT-сектором, а не только с отсутствием целевого финансирования.

Как это отразится на легализации доходов населения?

Существует риск, что до 30% самозанятых перестанут официально декларировать доходы или вовсе откажутся от регистрации, возвращаясь к практике наличных расчетов.

