АЗС не пустуют, но рынок бензина пошатнулся: отпускной сезон может резко усилить проблему

Экономика

О дефиците бензина в рознице сейчас говорить нельзя: топливо остается на АЗС и топливных базах, однако рост потребления АИ-95, начало отпускного сезона и внеплановые ремонты НПЗ могут усилить нагрузку на рынок. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли сообщила, что перед началом высокого сезона потребления в России сформировался дефицит бензина АИ-95.

Юшков отметил, что сейчас нет оснований говорить о дефиците бензина в рознице: топливо остается на заправках и топливных базах. По его словам, ситуацию на бирже не следует напрямую переносить на автомобилистов. Повышенный спрос на биржевых торгах может говорить о напряжении на рынке, но сам по себе не означает, что бензина нет на АЗС.

"Сейчас речь идет скорее о биржевом дисбалансе, а не о розничном дефиците. В ежесуточных торгах на бирже спрос в определенный момент оказался выше, и это вызвало напряжение. Но такая ситуация не означает, что топливо исчезло для обычного потребителя. На АЗС бензин есть, на топливных базах он тоже пока сохраняется. Поэтому говорить о дефиците в рознице сейчас оснований нет", — пояснил специалист.

Эксперт обратил внимание, что главный вызов связан не с текущей ситуацией в рознице, а с будущим ростом потребления. В стране сохраняется долгосрочная тенденция увеличения спроса и на дизель, и на бензин. Дополнительное давление формируется внутри бензинового сегмента, где все заметнее растет потребление АИ-95.

"У нас действительно возрастает объем потребления топлива. Каждый год в стране потребляется больше и дизеля, и бензина. Внутри бензиновой сферы растет спрос именно на девяносто пятый бензин. Это связано с тем, что автопарк постепенно обновляется. Новые автомобили, как правило, потребляют именно АИ-95", — уточнил специалист.

Юшков связал возможное усиление нагрузки на рынок с началом отпускного сезона. С июня, по его словам, традиционно растет число поездок, а внутренний туризм все чаще опирается именно на автомобильные маршруты. Поэтому отрасли важно заранее учитывать сезонный спрос и готовиться к вероятному обновлению рекорда по потреблению топлива.

"Для отрасли здесь есть негативные тенденции — это внеплановые ремонты НПЗ из-за повреждений. Именно они могут создавать риск дефицита. В России всегда производили гораздо больше дизеля, чем бензина: часть дизельного топлива шла на экспорт, часть — на внутренний рынок. С бензином ситуация другая — даже в обычный год около 90% произведенного объема направлялось на внутренний рынок. Сейчас экспорт бензина вообще запрещен, поэтому весь произведенный объем остается для российских потребителей", — отметил эксперт.

Юшков добавил, что в прошлом году власти уже приняли меры, чтобы не допустить даже потенциального дефицита: отменили импортную пошлину на бензин и расширили сотрудничество с белорусскими НПЗ. Россия стала поставлять туда больше нефти и получать больше нефтепродуктов, включая бензин. В этом году эти механизмы уже отработаны, поэтому ключевой задачей остается безопасность НПЗ.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.