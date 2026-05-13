Игрушки вместо акций: почему пластиковые кирпичики приносят больше золота

Экономика

Инвестиционный портфель сегодня требует диверсификации за пределами классических активов. Статистика показывает парадоксальный результат. Пластиковый конструктор обходит по доходности золото, криптовалюты и акции компаний голубых фишек. Исследователи проанализировали тысячи наборов за тридцатилетний цикл. Средняя годовая доходность достигла 11%.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ЛЕГО

"Инвесторы зачастую игнорируют активы с высокой ликвидностью на вторичном рынке из-за их кажущейся несерьезности. Однако математика роста стоимости таких объектов превосходит динамику цен на многие биржевые индексы, особенно в периоды турбулентности, когда мировые центробанки оказались бессильны перед системным распадом рынков", — резюмировал макроэкономист Артём Логинов.

Механика дефицита и маржа

Рост капитализации наборов обусловлен жесткими правилами производителя. Новые LEGO находятся в официальной рознице не более двух лет. После выхода из широкой продажи предложение на рынке фиксируется. Спрос, напротив, сохраняет восходящую траекторию.

Яркая иллюстрация — Cafe Corner. В 2007 году набор продавали за 140 долларов. Спустя годы цена превысила 3000 долларов. Инвесторы охотятся за ограниченными сериями, связанными с архитектурой, фильмами и редкими лицензиями.

"Капитализация брендовых лимитированных коллекций подчиняется тем же законам, что и фиксированное ценообразование на маркетплейсах, где дефицит диктует итоговую стоимость сделки. Инвесторы должны учитывать не только начальную стоимость, но и сроки ротации товара, чтобы вовремя выйти в кэш", — отметил финансовый аналитик Никита Волков.

Тип набора Ценовой диапазон (вторичный рынок)
Архитектурные серии $500 – $2500
Спецвыпуски (кино/космос) $1500 – $5000+

Основную покупательскую аудиторию составляют взрослые коллекционеры. Они формируют спрос на редкие позиции, рассматривая конструктор как своего рода инвестиционный теневой финансовый инструмент, где физическая сохранность упаковки критически важна для итоговой оценки активов.

Ответы на популярные вопросы о рынке коллекционных наборов

Всегда ли наборы растут в цене?

Нет. Рост обеспечен только ограниченным тиражом. Массовые серии, доступные годами, имеют низкий инвестиционный потенциал.

Какова роль состояния коробки?

Для инвестора коробка — это сертификат качества. Нарушение целостности упаковки обесценивает лот на 50% и более.

Где искать информацию о ликвидности моделей?

Существуют специализированные трекинговые индексы, фиксирующие динамику продаж на мировых аукционах.

В чем риск хранения?

Основной риск — высокая влажность и изменение рыночных предпочтений фанатов, что может привести к стагнации цены.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, оценщик бизнеса Антон Дорофеев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
