Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО

Всплеск недовольства работой микрофинансовых организаций (МФО) напрямую коррелирует с падением реальных доходовов населения и стремительным подорожанием товаров первой необходимости.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бизнесмен рассчитывает деньги

По данным экспертов, в первом квартале охват жалоб на МФО увеличился на 47,2%, что свидетельствует о системном кризисе платежеспособности. Когда привычный бюджет перестает покрывать базовые нужды, кредиты становятся единственным способом дотянуть до следующей выплаты зарплаты.

Финансовый советник Алексей Герасимов отмечает, что рост претензий обусловлен не только качеством сервиса, но и математической неизбежностью: чем больше закредитованность, тем выше процент дефолтов.

Как сообщается на сайте MoneyTimes со ссылкой на эксперта, заемщики, столкнувшиеся с просрочками, зачастую оказываются в ловушке из-за низкой финансовой грамотности.

"С каждым годом количество людей, которые должны банкам и микрофинансовым организациям, становится все больше и больше. В общей массе и количество жалоб увеличивается, это прямо пропорциональная зависимость", — говорит Герасимов.

Вместо конструктивного диалога с кредитором люди доверяют "раздолжателям" или оформляют новые микрозаймы, пытаясь закрыть старые дыры в бюджете.

"Растущая агрессивность МФО в маркетинге и упрощение процедуры выдачи денег создают иллюзию легкодоступного ресурса, которая разбивается о жестокую реальность штрафных санкций. Важно понимать, что обращение к посредникам часто приводит лишь к потере времени и накоплению новых пеней, в то время как механизмы легального судебного банкротства или банковской реструктуризации остаются недооцененными", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru банковский аналитик Алина Корнеева.

Специалист Алексей Герасимов выделил три основных пути выхода из ситуации: процедура признания несостоятельности через суд, помощь профессиональных консультантов или пересмотр графиков выплат.

Он напомнил, что клиенты часто переходят в сегмент микрозаймов после получения отказов в крупных банках, не осознавая тяжести долгового бремени. Нередко в договоры включаются скрытые услуги, превращающие небольшую сумму в неподъемный груз, отмечает MoneyTimes.

Ответы на популярные вопросы о займах в МФО

Почему количество жалоб на МФО выросло почти в полтора раза?

Основная причина — рост числа заемщиков, неспособных обслуживать долги из-за инфляции и стагнации доходов, что ведет к конфликтным ситуациям при взыскании.

Какие существуют законные способы списания микрозаймов?

К легальным методам относятся процедура банкротства физического лица через суд или МФЦ, а также официальная реструктуризация задолженности непосредственно у кредитора.

Почему люди продолжают брать займы под высокие проценты?

Чаще всего это происходит из-за отсутствия доступа к классическим банковским кредитам и необходимости срочно покрыть кассовые разрывы в личном бюджете.

Кто несет ответственность за условия в кредитном договоре?

Юридическую ответственность несет заемщик, подписавший документ, поэтому критически важно оценивать свою платежеспособность до момента заключения сделки.

Читайте также