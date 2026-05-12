Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Опаснее гриппа, но не станет пандемией: что известно о вспышке хантавирусной инфекции
Цена милосердия: почему наследство Людмилы Арининой досталось Ирине Пеговой, а не родне
Маленькое счастье в доме: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух представили нового члена семьи
Трактор доверили американцу из НХЛ: Скотт Гордон готовит революцию в Челябинске
Частые подъемы ночью говорят не о бессоннице: этот симптом может выдать опасное заболевание

Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники

Экономика

Россиянам, планирующим зарубежные поездки в летний сезон, стоит задуматься о приобретении иностранной валюты в ближайшее время. Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация, когда стоимость американской валюты находится на локальных минимумах, что создает выгодное "окно" для частных покупателей. Эксперты полагают, что текущее снижение котировок позволяет существенно сэкономить бюджет по сравнению с прошлогодними значениями.

Пачка купюр
Фото: https://pixabay.com by frycyk01 is licensed under Free
Пачка купюр

Специалист по фондовому рынку Кирилл Селезнев подчеркнул, что покупка долларов по текущему курсу оправдана для оплаты конкретных нужд: отпуска или импортных заказов. Даже если волатильность сохранится, приобретение активов по цене 74-76 рублей дает преимущество перед средними показателями прошлых лет, когда стоимость достигала 83-93 рублей. Как сообщает Газета.Ru, доллар демонстрирует нетипично длительный период ослабления, однако потенциальный разворот тренда вверх уже близок.

Тенденция к снижению подтверждается данными площадки Investing. com: 11 мая цена доллара на внебиржевых торгах опустилась ниже отметки в 74 рубля, достигая в пиковые моменты 73,7 рубля. На фоне этих цифр инвесторы рассматривают возможность укрепления рубля как временный фактор, зависящий от торгового баланса. Многие аналитики сходятся во мнении, что закупаться стоит именно той валютой, которая в данный момент стоит дешево, учитывая историческую устойчивость американского финансового инструмента.

"Текущая динамика курса обусловлена временным профицитом предложения валюты на внутреннем рынке, однако макроэкономические факторы давления на нацвалюту сохраняются", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о курсе доллара

Стоит ли ждать доллар по 60 рублей?

Вероятность такого сценария крайне мала из-за параметров федерального бюджета и необходимости поддержания доходов экспортеров. Текущие уровни в 74-76 рублей уже считаются экспертами предельно низкими для текущей экономической модели.

В какой валюте лучше хранить сбережения летом?

Для краткосрочных трат за рубежом оптимально покупать доллар или евро сейчас. Для долгосрочного сохранения капитала специалисты рекомендуют диверсификацию, включая в портфель золото или дружественные валюты, такие как юань.

Как курс влияет на цены на технику?

Цены на импортную электронику реагируют на изменение курса с лагом в 2-4 недели. Текущее укрепление рубля может замедлить инфляцию в сегменте потребительских товаров, если курс зафиксируется на этих отметках.

Почему доллар падает, несмотря на санкции?

Основными причинами являются высокие объемы экспортной выручки при сдержанном импорте, а также обязательная продажа валюты крупными компаниями. Это создает избыток предложения на внутреннем сегменте рынка.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Еда и рецепты
Замешиваю и сразу на сковороду: чайник кипит, гора пирожков уже на столе. Руки чистые, а муки на столе нет
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Выходим на первую прогулку: пошаговая стратегия превращения домашнего кота в смелого исследователя
Последние материалы
Модные диеты под ударом: как ЗОЖ-привычки приводят к гормональным сбоям и стрессу
Пентагон выставил счёт, который шокировал даже Вашингтон: Иран уже обошёлся США в $29 млрд
Эти места кузова сделают ваш "китаец" ржавым задолго до срока
Красный,подходящий всем: идеальная текстура 2026 года, чтобы не перекрашивать по пять раз в день
Исповедь легенды: как Владимир Пресняков победил зависимость ради будущих детей
Эксперты бьют тревогу: рост цен и бедность толкают россиян в кредитную яму МФО
Свобода движений в маленькой квартире: как убрать лишнее и начать по-настоящему отдыхать
Кто ответит за ДТП с курьерами: власти готовят новые штрафы и контроль для служб доставки
Дома в Подмосковье отдают со скидкой 15%: почему загородное жилье начало дешеветь
Брюссель полез в опасную зону: Каллас внезапно выдвинула России новое требование
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.