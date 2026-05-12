Валютный аттракцион щедрости: почему эксперты советуют срочно идти в обменники

Россиянам, планирующим зарубежные поездки в летний сезон, стоит задуматься о приобретении иностранной валюты в ближайшее время. Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация, когда стоимость американской валюты находится на локальных минимумах, что создает выгодное "окно" для частных покупателей. Эксперты полагают, что текущее снижение котировок позволяет существенно сэкономить бюджет по сравнению с прошлогодними значениями.

Специалист по фондовому рынку Кирилл Селезнев подчеркнул, что покупка долларов по текущему курсу оправдана для оплаты конкретных нужд: отпуска или импортных заказов. Даже если волатильность сохранится, приобретение активов по цене 74-76 рублей дает преимущество перед средними показателями прошлых лет, когда стоимость достигала 83-93 рублей. Как сообщает Газета.Ru, доллар демонстрирует нетипично длительный период ослабления, однако потенциальный разворот тренда вверх уже близок.

Тенденция к снижению подтверждается данными площадки Investing. com: 11 мая цена доллара на внебиржевых торгах опустилась ниже отметки в 74 рубля, достигая в пиковые моменты 73,7 рубля. На фоне этих цифр инвесторы рассматривают возможность укрепления рубля как временный фактор, зависящий от торгового баланса. Многие аналитики сходятся во мнении, что закупаться стоит именно той валютой, которая в данный момент стоит дешево, учитывая историческую устойчивость американского финансового инструмента.

"Текущая динамика курса обусловлена временным профицитом предложения валюты на внутреннем рынке, однако макроэкономические факторы давления на нацвалюту сохраняются", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов

Ответы на популярные вопросы о курсе доллара

Стоит ли ждать доллар по 60 рублей?

Вероятность такого сценария крайне мала из-за параметров федерального бюджета и необходимости поддержания доходов экспортеров. Текущие уровни в 74-76 рублей уже считаются экспертами предельно низкими для текущей экономической модели.

В какой валюте лучше хранить сбережения летом?

Для краткосрочных трат за рубежом оптимально покупать доллар или евро сейчас. Для долгосрочного сохранения капитала специалисты рекомендуют диверсификацию, включая в портфель золото или дружественные валюты, такие как юань.

Как курс влияет на цены на технику?

Цены на импортную электронику реагируют на изменение курса с лагом в 2-4 недели. Текущее укрепление рубля может замедлить инфляцию в сегменте потребительских товаров, если курс зафиксируется на этих отметках.

Почему доллар падает, несмотря на санкции?

Основными причинами являются высокие объемы экспортной выручки при сдержанном импорте, а также обязательная продажа валюты крупными компаниями. Это создает избыток предложения на внутреннем сегменте рынка.

