Банковский кризис подкрался через дорогие кредиты: ключевая ставка ударила по самому слабому звену

Экономика

Рост доли проблемных активов выше тревожного порога связан с долгим периодом высокой ключевой ставки, но сам по себе этот показатель еще не означает системный кризис всего банковского сектора. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Исмаил Исмаилов.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Ранее в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщалось, что доля проблемных активов в российской банковской системе превысила 10% — пороговое значение, за которым, по методологии Международного валютного фонда (МВФ), начинается системный банковский кризис. Индикатор держится выше этой отметки третий месяц подряд.

Исмаилов объяснил, что доля проблемных активов является важным, но не единственным индикатором состояния банковской системы. Оценивать ситуацию нужно через призму того, где именно концентрируются риски и какие сегменты рынка испытывают давление. Наиболее заметные сложности, по его словам, сейчас проявляются в корпоративном кредитовании.

"Долгий период высокой ключевой ставки привел к значительному удорожанию кредитных средств. Из-за этого у заемщиков возникли сложности с выполнением кредитных обязательств. Просрочки в такой ситуации являются достаточно логичным следствием проводившейся денежно-кредитной политики. Поэтому сам показатель проблемных активов нужно воспринимать как фактор, который заставляет насторожиться, но не как единственное доказательство системного кризиса", — отметил экономист.

Исмаилов предложил рассматривать ситуацию не как единый кризис всего банковского сектора, а как проявление разрыва между разными группами игроков. Крупные банки, по его оценке, сохраняют устойчивость и в последние годы показывали рекордные показатели прибыли. Поэтому ключевая проблема сейчас заключается не в состоянии рынка целиком, а в его фрагментации.

"У крупных кредитных организаций в целом ситуация неплохая. У них есть экосистемные продукты, и они работают не только на банковском рынке. В среднем сегменте есть отдельные сложности, но в целом положение тоже остается достаточно стабильным. Есть и растущий сегмент — например, дочерние структуры маркетплейсов, такие как Ozon Банк и Wildberries Банк. Поэтому говорить о едином кризисе для всего сектора было бы неверно", — указал он.

Основные проблемы, как отметил эксперт, сосредоточены у небольших банков. Именно там, по его словам, сконцентрирована значительная часть проблемных активов. В этой группе заметнее проявляются убытки и более шаткое положение по сравнению с крупными игроками.

"Небольшие банки действительно испытывают сейчас значительные сложности. Большинство проблемных активов сконцентрировано именно у них, и именно они находятся в наиболее шаткой позиции. Если посмотреть статистику ЦБ по кредитным организациям, которые находятся в убытках, то это прежде всего банки последнего эшелона по объему активов. Поэтому негативные факторы есть, но они не означают, что вся банковская система находится в кризисном состоянии", — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от изменения ключевой ставки. При ее постепенном снижении возможен отток части средств со вкладов и счетов. Однако этот риск может частично компенсироваться тем, что кредиты станут дешевле для заемщиков.

"Снижение ключевой ставки может привести к определенному оттоку средств со вкладов и счетов. Но с другой стороны, этот фактор будет нивелироваться удешевлением кредитов. Показатель проблемных активов выше десяти процентов является формальным сигналом, на который стоит обратить внимание. При этом он вполне логичен с учетом условий, в которых денежно-кредитная политика проводилась последние два-три года. Тревогу пока бить не стоит, но контролировать дальнейшие изменения и возможное ухудшение ситуации нужно внимательнее", — заключил Исмаилов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
