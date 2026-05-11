Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Почки лопаются от давления как шарики: новый препарат обещает разорвать смертельный круг
Lada Vesta взлетела в цене, а в регионах нашли японца дешевле на целую зарплату — и он не развалится
Сокровища внутри скорлупы: в Китае нашли яйца динозавров, заполненные сверкающими кристаллами
Простой анализ крови предскажет риск смерти: учёные нашли молекулы, знающие будущее человека
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
На курортах Турции и Крыма зафиксировали странную эпидемию: люди возвращаются с отёками и кашлем
Скрестить ежа с ужом: как инженеры АвтоВАЗа превращают идеи Renault в новую модель Niva
Красивая квартира превращается в склад хлама: все начинается с одной ошибки после переезда

Метаморфозы благосостояния: как дефицит рабочих рук изменил статистику Башкирии

Экономика

В Башкирии зафиксировано значительное сокращение числа граждан, чьи доходы не достигают прожиточного минимума. Согласно актуальным статистическим данным, за последние семь лет доля населения, находящегося за чертой бедности, снизилась почти в два раза.

Бизнесмен рассчитывает деньги
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бизнесмен рассчитывает деньги

Траектория снижения уровня бедности

По состоянию на 2025 год доля малоимущих жителей республики составила 7,1%, в то время как еще в 2018 году этот показатель достигал 12,2%. Положительная динамика наблюдалась на протяжении всего отчетного периода, за исключением незначительного колебания в 2019 году, после чего цифры начали неуклонно падать. Вместе с тем стоит отметить, что реальное благосостояние семей часто определяется не статистическими процентами, а способностью формировать накопления и справляться с повседневными тратами без страха перед инфляцией. Опубликованные цифры выглядят оптимистично, однако эксперты призывают учитывать специфику методик расчета, подчеркивая, что выход за формальную границу бедности не всегда означает качественное изменение жизни, сообщает mkset.ru.

"Снижение доли малоимущих в отчетах может быть связано с ростом дефицита кадров, который вынуждает бизнес поднимать зарплаты даже низкоквалифицированному персоналу. Однако важно понимать, что инфляция на товары первой необходимости часто обгоняет рост номинальных доходов, из-за чего покупательная способность населения остается стагнирующей", — отметила в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Михайловна Костина.

Скрытая бедность и социальное самочувствие

Специалисты указывают на существование так называемой "скрытой бедности", которая особенно характерна для сельских территорий. В таких районах люди могут не считать себя нищими благодаря наличию подсобного хозяйства, хотя фактически имеют крайне ограниченный доступ к качественной медицине и современным бытовым удобствам. Кроме того, серьезное давление на кошельки граждан оказывает высокая кредитная нагрузка. Стоит подчеркнуть, что многие жители республики признаются в необходимости жить от зарплаты до зарплаты, несмотря на формальный рост доходов. В свою очередь, изменение привычек потребления приводит к тому, что для многих категорий граждан донашивание стало нормой в условиях текущего кризиса. Влияние на ситуацию оказывают и строгие банковские правила: сегодня потребкредит или ипотека оцениваются регуляторами жестче, что ограничивает финансовые маневры для тех, кто находится на грани прожиточного минимума.

Ответы на популярные вопросы о бедности в Башкирии

Какой доход считается порогом бедности в республике?

Официальной границей считается прожиточный минимум, который в 2025 году в Башкортостане составил около 14 000 рублей на человека.

Почему официальная статистика может расходиться с самоощущением людей?

Статистика не учитывает кредитные обязательства, траты на лекарства и опережающий рост цен на базовые продукты питания (молоко, хлеб, яйца).

Какая категория граждан чаще всего попадает в группу риска?

В зоне риска остаются многодетные семьи и "работающие бедные" — сотрудники, чей оклад лишь незначительно превышает минимальный размер оплаты труда.

Как изменился уровень бедности за последние 7 лет?

По данным Башстата, показатель сократился с 12,2% в 2018 году до 7,1% к началу 2025 года.

Читайте также

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Садоводство, цветоводство
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Садоводство, цветоводство
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Популярное
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго

В мае ягодные кустарники особенно нуждаются в поддержке для закладки будущего урожая, и простой домашний метод поможет укрепить их корневую систему.

Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Убираем лишнее дома: как простые движения рук и корпуса меняют контуры тела без перегрузок
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Пуля в голову его не взяла: история 30-метрового монстра, которого официально признала наука
Не выбрасывайте бабушкины серьги: 5 украшений из сундука, которые стали главным трендом 2026 года
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Охота на слизней началась: как обычный кирпич поможет очистить от них огород за две недели
Последние материалы
Невидимые враги иммунитета: 9 повседневных привычек, которые делают вас уязвимыми
Набор выживания: 5 документов, которые должны лежать в бардачке, даже если у вас есть Госуслуги
Фитнес для занятых: как избавиться от дряблости и усталости, имея лишь метр свободного пола
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Жир исчезнет за 5 минут: спиртовой раствор, который спасет кухонные фасады без царапин
Минус 5 лет без парикмахера: как один перенос пробора меняет лицо и возвращает волосам объем
Двигатель греется? 5 проверенных способов навсегда избавиться от воздуха в антифризе
Второй шанс для маткапитала: правила возврата средств для повторного использования
Вкусная аптека в чашке: как грамотно подобрать травяной сбор под конкретные цели организма
Секрет лебединой шеи: как вернуть коже упругость за 5 минут в день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.