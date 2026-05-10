Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жесткое воспитание легенды: почему шестеро детей Стинга не получат его капиталы
Ирония судьбы в миграционном центре: комик Сабуров не прошёл проверку знаний в РФ
Банки продают чужие долги как ценные бумаги: рынок вырос в пять раз, но последствия только начинаются
Две работы и красный диплом: какой путь выбрала взрослая дочь Анны Седоковой в Америке
Справедливость в Голливуде: как Мерил Стрип обеспечила коллегам рекордные гонорары
Человек труда снова в цене: зарплаты выросли там, где раньше платили копейки
Публичное унижение вместо юмора: Меган Маркл готовит бойкот американскому ТВ
Реальность против Голливуда: почему полицейские Майами подали в суд на Аффлека и Дэймона
Экономика в спирали: эксперт назвал способ заставить деньги вернуться в карманы

Ставки по вкладам достигли пика — те, кто знает секрет, забирают проценты и не теряют доступ к деньгам

Экономика » Финансы » Деньги

Банковская система России достигла пиковых значений доходности по депозитам. Однако агрессивный маркетинг финансовых институтов часто маскирует риски потери ликвидности. Экономисты предупреждают: бездумная фиксация средств на сверхдлинных вкладах лишает инвестора маневра в условиях волатильного рынка. Чтобы извлечь предельную выгоду, необходимо дробить капитал, используя тактику временных эшелонов.

Деньги
Фото: pixabay.com by velikorodov94 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Тактика "лестницы": как не заморозить кэш

Размещение всей суммы на одном счете — стратегическая ошибка. Регулятор планомерно зачищает рынок от серых схем, внедряя поведенческий надзор, но риск экстренной нужды в деньгах остается на стороне клиента. При досрочном расторжении договора накопленные проценты сгорают. Эксперты рекомендуют сегментировать портфель на три части: краткосрочную (до 3 месяцев), среднесрочную (полгода) и длинную (от года).

Краткосрочный сегмент (20-30% капитала) обеспечивает быстрый доступ к наличности. Если ключевая ставка совершит очередной рывок вверх, эти деньги можно будет оперативно переложить под более высокий процент. Среднесрочные вклады работают как стабилизатор, сохраняя доходность в период возможного охлаждения экономики.

"Разделение суммы между несколькими банками в пределах страхового лимита — это базовый гигиенический минимум. Но гораздо важнее диверсифицировать сроки. Дробление депозита позволяет изымать часть средств без обнуления доходности по остальным траншам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Маркетинговые капканы и длинные деньги

Банки активно продвигают вклады на 2-3 года с "красивыми" двузначными цифрами. Это попытка зафиксировать дешевую базу пассивов. Финансовые организации страхуются от роста ставок, а не заботятся о прибыли вкладчика. В условиях, когда налоговые изменения и внешние факторы давят на цены, длинный вклад может превратиться в "золотую клетку", где реальная доходность съедается инфляцией.

Тип депозита Приоритет инвестора
Срочный (без снятия) Максимальный процентный доход
Пополняемо-отзывной Оперативное управление ликвидностью

Для тех, у кого основной доход формируется за счет зарплаты, гибкость инструмента важнее лишнего процента. Иногда выгоднее открыть накопительный счет с ежедневным начислением на остаток, чем запереть деньги в банке под жесткие условия. Промедление в фиксации ставок также опасно: потолок доходности уже достигнут, и ожидание "лучшего момента" ведет к потере прибыли за период простоя средств.

"Клиенты часто игнорируют условия о капитализации. На длинных дистанциях эффективная ставка с ежемесячным зачислением процентов на счет оказывается выше, чем простая ставка с выплатой в конце срока", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Разумное сбережение сегодня — это не поиск самого высокого числа в рекламном буклете, а математический расчет рисков. Вложения в банковские продукты должны коррелировать с личным финансовым планом, будь то накопления на оплату ЖКХ или формирование подушки безопасности на случай споров о выплате алиментов. Системный подход превращает вклад из пассивного сейфа в рабочий финансовый инструмент.

"При выборе банка смотрите не только на лицензию, но и на нормативы достаточности капитала. Высокий процент у небольшого банка часто является признаком дефицита ликвидности", — объяснила в беседе с Pravda.Ru аналитик Алина Корнеева.

Ответы на популярные вопросы о банковских вкладах

Стоит ли открывать вклад на 3 года прямо сейчас?

Только если вы абсолютно уверены, что эти средства не понадобятся вам в ближайшее время. Сверхдлинные вклады сейчас часто имеют скрытые условия по эффективной ставке, которая может оказаться ниже ожидаемой из-за отсутствия капитализации.

Что лучше: один большой вклад или несколько мелких?

Несколько мелких. Это дает возможность закрыть один договор при необходимости, сохранив доходность по остальным. Также это позволяет не выходить за лимит страхового возмещения в 1,4 миллиона рублей.

Как инфляция влияет на доходность вклада?

Инфляция обесценивает тело вклада. Если реальный рост цен выше процентной ставки, вы теряете покупательную способность денег. В текущих условиях высокие ставки позволяют лишь частично компенсировать инфляционные риски.

Выгодно ли хранить деньги в валюте?

Доля валютных депозитов сейчас минимальна. Из-за высоких комиссий за обслуживание и низких ставок по "дружественным" валютам рублевые вклады остаются более прибыльным инструментом для внутреннего потребления.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, банковский аналитик Алина Корнеева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Садоводство, цветоводство
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Садоводство, цветоводство
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Новости спорта
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Красивее туи и цветет до осени: неприхотливый кустарник, который превратит ваш забор в яркую стену
Последние материалы
Место в Китае, где эндорфины зашкаливают: панды, чай и чистка ушей — и возвращаться уже не хочется
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Ирония судьбы в миграционном центре: комик Сабуров не прошёл проверку знаний в РФ
Банки продают чужие долги как ценные бумаги: рынок вырос в пять раз, но последствия только начинаются
Решетка — в мусор, ужин — в угли: 3 вида рыбы, которые созданы для углей, и 4 — для ведра
Элитный старт вождя ЛДПР: миф о голодном детстве Жириновского рассыпался в прах
Один день в неделю дороги будто пустеют: названы сутки с самым низким числом ДТП в стране
Две работы и красный диплом: какой путь выбрала взрослая дочь Анны Седоковой в Америке
Справедливость в Голливуде: как Мерил Стрип обеспечила коллегам рекордные гонорары
Ушли в прогул: почему 24% россиян не предупредили работодателей об отпуске в мае 2026 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.