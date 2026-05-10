Банки продают чужие долги как ценные бумаги: рынок вырос в пять раз, но последствия только начинаются

Российский долговой рынок абсорбирует новые риски. Частные инвесторы массово скупают облигации, обеспеченные пулами потребительских кредитов. Этот механизм — секьюритизация — подозрительно напоминает события 2008 года, когда американская экономика рухнула из-за "мусорных" ипотечных бумаг. Однако сейчас регулятор действует на опережение. Пока рынок жилья стагнирует под гнетом ставок, банки нашли способ разгрузить балансы через беззалоговые займы. Рост сегмента поражает: в 2025 году объем взлетел в пять раз до 229 млрд рублей. В 2026-м аналитики ждут расширения до триллиона. Это не просто цифры. Это масштабная перекачка кредитных рисков из банковской системы в карманы населения.

Механика высвобождения капитала: зачем это банкам

Банки превращают долги россиян в товар. Процесс прост: тысячи потребительских ссуд упаковываются в единый пул, на который выпускаются облигации. Это позволяет финансовым институтам очистить капитал. Когда кредиты висят на балансе, они требуют создания огромных резервов. Доход по вкладам растет, но и затраты банков на удержание рисков увеличиваются. Секьюритизация превращает пассивный долг в живую ликвидность. Упрощение процедур и жесткое давление со стороны ЦБ заставили выйти на этот рынок даже консервативных гигантов вроде Сбера и Газпромбанка.

"Инструменты секьюритизации сегодня — это способ для банков соблюдать нормативы в условиях перегрева. Но инвесторам нужно понимать: они покупают не надежность банка, а платежеспособность соседа, взявшего кредит на телевизор", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Розничный азарт: кто оплачивает банкет

Изменился портрет держателя бумаг. Раньше банки сами выкупали свои выпуски, занимаясь "самообслуживанием". Сегодня 31% рынка занимают физические лица. Их привлекает премия: такие бонды дают на 2-4% больше доходности, чем классические корпоративные бумаги. Пока планирование бюджета 2026 года становится для многих квестом, инвесторы ищут спасения от инфляции в сложных структурах. Средний чек сделки колеблется от 1 до 3 млн рублей. Это уже не "песочница" для новичков, а зона ответственности квалифицированных игроков.

Признак Текущий рынок РФ (2025-2026) Базовый актив Потребительские кредиты (беззалоговые) Доля физлиц в покупках Около 31% и растет Роль регулятора Жесткие лимиты на долговую нагрузку (ПДН)

Качество пулов: где зарыты дефолты

Главная угроза — эрозия качества заемщиков. При ставках по кредитам в 28-35% дисциплина начинает хромать. В отдельных выпусках 2025 года просрочка достигала 1,8% в месяц. Это тревожный звонок. Когда дефицит кадров перестанет толкать зарплаты вверх, обслуживать такие долги станет невозможно. Если банки начнут "упаковывать" в облигации худшие кредиты, чтобы спасти свой баланс, риск ляжет на плечи частника. Банковское мошенничество и системные сбои только добавляют неопределенности в анализ этих активов.

"Мы видим сигналы накопления рисков. Если экономика замедлится, пулы потребкредитов могут посыпаться первыми. Инвесторам стоит ограничивать долю таких бумаг в портфеле до 10%", — предупредил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Защитные барьеры и позиция ЦБ

Российская модель секьюритизации структурно безопаснее американской образца 2008 года. У нас нет "матрешек", когда одни облигации переупаковываются в другие до полной потери прозрачности. Кроме того, банк-оригинатор обязан удерживать 5% (а ранее и 20%) самого рискованного транша. Если люди перестанут платить, первым деньги потеряет сам банк. ЦБ также внимательно следит за тем, чтобы доходы пенсионера или рядового вкладчика не были обнулены через непрозрачные фининструменты. В ближайшие месяцы регулятор введет дополнительные требования к резервам для банков, покупающих такие бумаги.

"Основная проблема США была в сокрытии рисков. В России состав пулов раскрывается регулярно. Но нужно следить за аппетитом банков к риску — он растет вместе с ключевой ставкой", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Сравнение с 2008 годом эффектно, но не совсем корректно. Финансовая система стала прозрачнее. Сегодня это не "скрытая мина", а инструмент перераспределения ликвидности. Несмотря на риск, инвесторы продолжают игру на повышение, пока налогообложение процентов вынуждает искать более доходные ниши. Главное — помнить, что любая премия к доходности — это плата за ваш возможный убыток. В эпоху цифрового контента, где даже цифровой контент становится активом, традиционные облигации требуют не меньшей бдительности.

Ответы на популярные вопросы о секьюритизации

Чем эти облигации опасны для обычного человека?

Главный риск — дефолт базовых заемщиков. Если люди массово перестанут гасить потребительские кредиты, инвесторы по облигациям не получат купонный доход или потеряют часть тела вложений. В отличие от вкладов, эти инвестиции не застрахованы АСВ.

Почему их сравнивают с кризисом 2008 года?

В США кризис начался с облигаций, обеспеченных ипотекой (MBS). В России сейчас бум бумаг на базе потребкредитов. Сходство в самой технологии "упаковки" долга, но российское регулирование намного жестче американского тех лет.

Кто выплачивает деньги инвестору?

Деньги приходят от конечных заемщиков — обычных граждан, которые платят по своим кредитам. Банк лишь собирает эти платежи и перераспределяет их держателям облигаций через специальное юридическое лицо (СФО).

Можно ли быстро продать такие бумаги?

Ликвидность этих инструментов ниже, чем у классических ОФЗ. Частному инвестору может быть сложно найти покупателя по выгодной цене в случае рыночной паники или резкого изменения ставок.

