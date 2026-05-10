Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две работы и красный диплом: какой путь выбрала взрослая дочь Анны Седоковой в Америке
Справедливость в Голливуде: как Мерил Стрип обеспечила коллегам рекордные гонорары
Публичное унижение вместо юмора: Меган Маркл готовит бойкот американскому ТВ
Реальность против Голливуда: почему полицейские Майами подали в суд на Аффлека и Дэймона
Экономика в спирали: эксперт назвал способ заставить деньги вернуться в карманы
Невероятная энергия: популярный украинский шеф-повар рассказала о случайной встрече с Пугачёвой
Сорвались на ребёнка — ждите опеку: за что теперь наказывают нервных родителей
Экономика расхламления: почему россияне стали продавать даже семейные реликвии
Заканчивается столетний период борьбы за освобождение страны от ига самовластной бюрократии… — писала газета Русское слово 10 мая 1908 года

Человек труда снова в цене: зарплаты выросли там, где раньше платили копейки

Экономика » Производство

Российский рынок труда перегрет. Дефицит кадров диктует правила игры. Компании ведут агрессивный хантинг, пытаясь закрыть кадровые дыры в локомотивных отраслях экономики. Пока западные аналитики предрекали коллапс, реальный сектор и сфера услуг демонстрируют аномальный спрос на синих и белых воротничков. Система требует рук и мозгов прямо сейчас.

Рабочий процесс на предприятии
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рабочий процесс на предприятии

Ритейл: фронт борьбы за покупателя

Торговля удерживает лидерство по числу открытых позиций. Масштабирование маркетплейсов и развитие сетевого ритейла создали пылесос для трудовых ресурсов. Основной удар принимают на себя линейные сотрудники. Компании ищут кассиров, администраторов и консультантов. Это не просто найм, это попытка удержать операционную эффективность в условиях, когда потребитель становится все более требовательным.

"Ритейл сегодня — это не только полки с товаром, но и сложнейшая ИТ-инфраструктура. Однако без кассира на точке система встанет. Мы видим, как зарплаты в секторе растут, пытаясь догнать темпы, которыми характеризуется инфляция, чтобы сохранить привлекательность труда", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Работодатели вынуждены менять тактику. Вместо жестких требований к опыту — инвестиции в корпоративное обучение. Ритейл стал входными воротами для молодежи и тех, кто решил сменить сферу деятельности в зрелом возрасте. Прозрачность администрирования процессов позволяет быстро интегрировать новичков в рабочие циклы.

Промышленный хребет и стройка

Индустриальный сектор занимает вторую строчку в рейтинге востребованности. Экономика перестраивается на внутренние рельсы. Стране нужны те, кто умеет работать с металлом и станками. Слесари, токари, электрики — теперь это элита рабочего класса с соответствующими чеками. В инженерном звене наблюдается жесткая охота на конструкторов и технологов. Без них невозможно импортозамещение и технологический суверенитет.

Отрасль Самые востребованные позиции
Промышленность Слесари, токари, технологи, конструкторы
Строительство Электросварщики, сантехники, сметчики
Ритейл Кассиры, продавцы, администраторы залов

Строительная отрасль замыкает тройку лидеров. Здесь спрос сфокусирован на квалифицированных монтажниках и сварщиках. Кадровый голод в стройке — это риск срыва сроков по госконтрактам. Поэтому застройщики готовы переплачивать за профессионализм. Нередко зарплата опытного сварщика превышает доход офисного менеджера среднего звена.

"Налоговый режим и требования финмониторинга делают рынок труда прозрачнее. Компании уходят от серых выплат, чтобы удерживать кадры социальными гарантиями и легальным доходом. Это дисциплинирует бизнес", — отметил в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Логика дефицита: кто еще нужен рынку

Помимо топ-3, активность проявляют транспорт и логистика. Разворот экспортных потоков и развитие внутреннего сообщения требуют водителей, экспедиторов и диспетчеров. Медицина также остается в зоне высокого спроса. Врачи и средний медперсонал — критический ресурс, дефицит которого ощущается во всех субъектах. Даже в условиях, когда закредитованность населения растет, спрос на качественные услуги и товары не падает, что подстегивает рынок вакансий.

"В условиях кадрового дефицита мы наблюдаем 'рынок кандидата'. Соискатели стали тщательнее выбирать условия контрактов, обращая внимание на страховки и условия труда. Банковские переводы зарплат мониторятся строго, и любая задержка становится триггером для смены работы", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ситуация требует от государства и бизнеса точных решений. Нужно не только закрывать текущие вакансии, но и работать на опережение — внедрять автоматизацию и ИИ. В противном случае экономика упрется в демографический потолок. Пока же тренд очевиден: человек труда снова в цене.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему ритейл лидирует по количеству вакансий?

Это связано с высокой текучестью кадров в секторе и агрессивным расширением сетей. Кроме того, ритейл потребляет огромные ресурсы для обеспечения последней мили доставки.

Какие инженерные специальности наиболее востребованы?

В промышленном производстве критически не хватает конструкторов, технологов и механиков. Эти люди отвечают за создание и обслуживание производственных линий.

Как изменились требования к рабочим специальностям?

Современный слесарь или сварщик работает с высокотехнологичным оборудованием. Профессии требуют постоянного повышения квалификации и цифровой грамотности.

Влияет ли инфляция на выбор профессии соискателями?

Безусловно. Соискатели ищут сферы с регулярной индексацией выплат. Люди стремятся в отрасли с высокой маржинальностью, способные компенсировать рост цен на топливо и продукты.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, налоговый консультант Ирина Зайцева, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Хрущёвки задумывались как временное жильё: но панельные дома пережили расчёты советских инженеров
Экономика и бизнес
Хрущёвки задумывались как временное жильё: но панельные дома пережили расчёты советских инженеров
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Красота и стиль
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Садоводство, цветоводство
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Популярное
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста

В период завершения цветения жимолость сталкивается с критическим дефицитом ресурсов, влияющим на итоговый размер плодов и отсутствие характерной горечи.

Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Упражнение персик: как одним смешным движением сделать попу круглой, а осанку — королевской
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Зола, компост или азофоска? Идеальная смесь для мощных кустов сладкого перца
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Вместо долгих приседаний: как всего одно упражнение у опоры меняет форму бедер
Искусство стареть красиво: как грамотно сочетать домашние ритуалы и профессиональные уколы
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Сорняки между плитками исчезнут за сутки: домашний коктейль, который выжигает корни дотла
Последние материалы
Ушли в прогул: почему 24% россиян не предупредили работодателей об отпуске в мае 2026 года
Вы забудете о магазинных конфетах: как приготовить ириски классического качества на собственной кухне
Человек труда снова в цене: зарплаты выросли там, где раньше платили копейки
Публичное унижение вместо юмора: Меган Маркл готовит бойкот американскому ТВ
Ваш интернет-кабель знает больше, чем следует: новая неожиданная опасность скрытого прослушивания
Тёмные тайны СТО: что на самом деле происходит с вашим авто и как не переплатить за воздух
Реальность против Голливуда: почему полицейские Майами подали в суд на Аффлека и Дэймона
Экономика в спирали: эксперт назвал способ заставить деньги вернуться в карманы
Невероятная энергия: популярный украинский шеф-повар рассказала о случайной встрече с Пугачёвой
Никаких очередей или очередь в километр: почему внедрение биометрии в аэропортах Египта тревожит туристов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.