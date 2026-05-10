Человек труда снова в цене: зарплаты выросли там, где раньше платили копейки

Российский рынок труда перегрет. Дефицит кадров диктует правила игры. Компании ведут агрессивный хантинг, пытаясь закрыть кадровые дыры в локомотивных отраслях экономики. Пока западные аналитики предрекали коллапс, реальный сектор и сфера услуг демонстрируют аномальный спрос на синих и белых воротничков. Система требует рук и мозгов прямо сейчас.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рабочий процесс на предприятии

Ритейл: фронт борьбы за покупателя

Торговля удерживает лидерство по числу открытых позиций. Масштабирование маркетплейсов и развитие сетевого ритейла создали пылесос для трудовых ресурсов. Основной удар принимают на себя линейные сотрудники. Компании ищут кассиров, администраторов и консультантов. Это не просто найм, это попытка удержать операционную эффективность в условиях, когда потребитель становится все более требовательным.

"Ритейл сегодня — это не только полки с товаром, но и сложнейшая ИТ-инфраструктура. Однако без кассира на точке система встанет. Мы видим, как зарплаты в секторе растут, пытаясь догнать темпы, которыми характеризуется инфляция, чтобы сохранить привлекательность труда", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Работодатели вынуждены менять тактику. Вместо жестких требований к опыту — инвестиции в корпоративное обучение. Ритейл стал входными воротами для молодежи и тех, кто решил сменить сферу деятельности в зрелом возрасте. Прозрачность администрирования процессов позволяет быстро интегрировать новичков в рабочие циклы.

Промышленный хребет и стройка

Индустриальный сектор занимает вторую строчку в рейтинге востребованности. Экономика перестраивается на внутренние рельсы. Стране нужны те, кто умеет работать с металлом и станками. Слесари, токари, электрики — теперь это элита рабочего класса с соответствующими чеками. В инженерном звене наблюдается жесткая охота на конструкторов и технологов. Без них невозможно импортозамещение и технологический суверенитет.

Отрасль Самые востребованные позиции Промышленность Слесари, токари, технологи, конструкторы Строительство Электросварщики, сантехники, сметчики Ритейл Кассиры, продавцы, администраторы залов

Строительная отрасль замыкает тройку лидеров. Здесь спрос сфокусирован на квалифицированных монтажниках и сварщиках. Кадровый голод в стройке — это риск срыва сроков по госконтрактам. Поэтому застройщики готовы переплачивать за профессионализм. Нередко зарплата опытного сварщика превышает доход офисного менеджера среднего звена.

"Налоговый режим и требования финмониторинга делают рынок труда прозрачнее. Компании уходят от серых выплат, чтобы удерживать кадры социальными гарантиями и легальным доходом. Это дисциплинирует бизнес", — отметил в беседе с Pravda.Ru налоговый консультант Ирина Зайцева.

Логика дефицита: кто еще нужен рынку

Помимо топ-3, активность проявляют транспорт и логистика. Разворот экспортных потоков и развитие внутреннего сообщения требуют водителей, экспедиторов и диспетчеров. Медицина также остается в зоне высокого спроса. Врачи и средний медперсонал — критический ресурс, дефицит которого ощущается во всех субъектах. Даже в условиях, когда закредитованность населения растет, спрос на качественные услуги и товары не падает, что подстегивает рынок вакансий.

"В условиях кадрового дефицита мы наблюдаем 'рынок кандидата'. Соискатели стали тщательнее выбирать условия контрактов, обращая внимание на страховки и условия труда. Банковские переводы зарплат мониторятся строго, и любая задержка становится триггером для смены работы", — рассказал в беседе с Pravda.Ru эксперт по трудовому праву Максим Ковалёв.

Ситуация требует от государства и бизнеса точных решений. Нужно не только закрывать текущие вакансии, но и работать на опережение — внедрять автоматизацию и ИИ. В противном случае экономика упрется в демографический потолок. Пока же тренд очевиден: человек труда снова в цене.

Ответы на популярные вопросы о рынке труда

Почему ритейл лидирует по количеству вакансий?

Это связано с высокой текучестью кадров в секторе и агрессивным расширением сетей. Кроме того, ритейл потребляет огромные ресурсы для обеспечения последней мили доставки.

Какие инженерные специальности наиболее востребованы?

В промышленном производстве критически не хватает конструкторов, технологов и механиков. Эти люди отвечают за создание и обслуживание производственных линий.

Как изменились требования к рабочим специальностям?

Современный слесарь или сварщик работает с высокотехнологичным оборудованием. Профессии требуют постоянного повышения квалификации и цифровой грамотности.

Влияет ли инфляция на выбор профессии соискателями?

Безусловно. Соискатели ищут сферы с регулярной индексацией выплат. Люди стремятся в отрасли с высокой маржинальностью, способные компенсировать рост цен на топливо и продукты.

