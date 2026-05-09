Цена за сохранность вкладов: 2,7 миллиона россиян узнают, сколько государство заберёт у них из кармана

Российская банковская система готовится к масштабному изъятию ликвидности в пользу государства. По итогам 2026 года Федеральная налоговая служба (ФНС) направит уведомления о необходимости уплаты налога на процентные доходы от 2 млн до 2,7 млн граждан. Регуляторная машина работает по четкой формуле: необлагаемый порог жестко привязан к ключевой ставке ЦБ РФ. Сегодня этот лимит зафиксирован на уровне 160 тысяч рублей. Всё, что банк начислил сверх этой суммы, подлежит налогообложению по ставке 13% или 15%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Механика фискального фильтра: как считают налог

Государство использует налог на вклады как инструмент тонкой настройки экономики, изымая излишнюю денежную массу у состоятельных слоев населения. База для расчета — максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца в отчетном году. В январе текущего цикла пик составил 16%, что и сформировало льготный вычет. Если Банк России продолжит курс на смягчение политики, порог останется неизменным. Для сравнения: в прошлые периоды лимит достигал 210 тысяч рублей, что делало налог практически незаметным для среднего класса.

"ФНС видит все ваши счета в режиме реального времени через систему автоматического обмена данными с банками. Дробление вкладов по разным организациям больше не работает как способ ухода от прогрессивной шкалы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Минфин ожидает пополнение казны на 320 млрд рублей. Это "горькое лекарство" для рынка, обеспечивающее макроэкономическую стабильность. Эксперты, впрочем, более консервативны и прогнозируют сборы в районе 305 млрд рублей, учитывая возможный переток средств в альтернативные инструменты, такие как инвестиции в бизнес или фондовый рынок. Однако для большинства граждан, чей средний депозит не превышает 419 тысяч рублей, этот сбор останется гипотетическим обременением.

Профиль плательщика: кто попал в зону риска

Основные плательщики — это владельцы депозитов от 1,4 млн рублей. По данным АСВ, таких вкладчиков в системе около 5,3%. Важно понимать: налог платится не с тела вклада, а с прибыли. При ставке в 16% годовых двухмиллионный депозит принесет 320 тысяч рублей дохода. Из них 160 тысяч защищены вычетом, а с остатка придется отдать государству около 21 тысячи рублей. Это плата за высокую доходность, которую обеспечил жесткий курс регулятора. Те, кто хранит деньги на текущих счетах со ставкой менее 1%, полностью освобождены от фискального внимания.

Параметр Значение за 2026 год Необлагаемый лимит (при ставке 16%) 160 000 рублей Прогноз количества плательщиков 2,1 — 2,7 млн человек Типичный размер налога для физлица 2 000 — 10 000 рублей Крайний срок оплаты 1 декабря 2027 года

"Налог на вклады — это справедливая цена за государственные гарантии сохранности капитала. В отличие от рискованных схем, вклады застрахованы, а налог лишь корректирует сверхдоходность от высокой ставки", — подчеркнул в беседе с PravdaRu финансовый консультант Кравцов Илья.

Легальная минимизация: стратегии защиты капитала

Рациональное поведение вкладчика подразумевает использование всех доступных институциональных окон. Первый способ — семейное распределение активов. Лимит в 160 тысяч рублей рассчитывается индивидуально на каждого налогового резидента. Перевод части средств супругу или родителям позволяет эффективно удвоить или утроить необлагаемую базу. Второй путь — инструменты долгосрочного планирования. При многолетних вкладах доход можно перераспределять между налоговыми периодами, "добирая" неиспользованные лимиты прошлых лет.

"Если у гражданина висят долги, например, задолженность по коммуналке, ФНС может инициировать взыскание налога в упрощенном порядке через списание со счетов", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по тарифам ЖКХ Рабов Артём.

Для тех, кто стремится к максимальной защите бюджета, актуальным инструментом остается планирование бюджета с учетом будущих фискальных выплат. Не стоит забывать, что средства на эскроу-счетах, необходимые для защиты сделок с недвижимостью, налогом не облагаются. Это создает определенный стимул для перетока капиталов в реальный сектор экономики и стройку, что выгодно государству в долгосрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы о налоге на вклады

Нужно ли подавать декларацию самостоятельно?

Нет. Банки обязаны передавать информацию о выплаченных процентах в ФНС автоматически. Налоговая служба сама рассчитает сумму и пришлет уведомление в личный кабинет налогоплательщика или почтой по аналогии с транспортным или имущественным налогом.

Облагаются ли налогом валютные вклады?

Да. Процентный доход по валютным депозитам пересчитывается в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на день выплаты. Полученная сумма суммируется с остальными процентными доходами гражданина за отчетный год.

Действуют ли льготы для пенсионеров?

Специальных льгот по налогу на доходы от вкладов для пенсионеров или многодетных семей на данный момент не предусмотрено. Налог рассчитывается на одинаковых условиях для всех категорий граждан, за исключением случаев наследования.

Что будет, если не заплатить до 1 декабря?

За каждый день просрочки будут начисляться пени в размере 1/300 от текущей ключевой ставки. Кроме того, ФНС может применить меры принудительного взыскания, включая блокировку счетов и запрет на выезд за границу.

Читайте также