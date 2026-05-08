Сдал ЕГЭ на 100 баллов, а премию не дадут? Омским школьникам резко ужесточают условия выплат

Власти Омской области рассматривают возможность трансформации системы поощрения талантливых выпускников, связывая денежные выплаты с кадровыми потребностями региона. Согласно проекту правительственного указа, право на получение единовременных премий за высокие результаты единого государственного экзамена может стать исключительной прерогативой тех абитуриентов, которые подпишут договор о целевом обучении.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дети сдают экзамен

Ранее поощрение выплачивалось всем высокобалльникам без дополнительных обязательств, однако новая инициатива направлена на удержание квалифицированной молодежи и их последующее трудоустройство на омских предприятиях.

Размер финансовой поддержки напрямую зависит от достигнутых академических успехов: для поступающих по результатам трех предметов суммы варьируются от 30 до 120 тысяч рублей. Максимальная выплата полагается тем, кто набрал более 270 баллов, а для творческих направлений, где учитываются два экзамена, предусмотрены поощрения от 20 до 80 тысяч рублей. Как сообщает gorod55.ru, ключевым условием в документе значится "заключение договора целевого обучения, предусматривающего последующее трудоустройство на территории Омской области", что фактически превращает премию в инвестицию в будущие кадры.

Подобные меры отражают общую тенденцию на рынке, где растет спрос на навыки работы с нейросетями и высокотехнологичные компетенции, требующие ранней профориентации. В прошлом году в регионе 25 человек достигли стобалльного результата, подтвердив высокий уровень подготовки в местных лицеях и гимназиях. При этом российская высшая школа остается привлекательной не только для соотечественников — сегодня качественные российские дипломы в тренде и у иностранных абитуриентов, что усиливает конкуренцию за бюджетные места.

"Привязка социальных выплат к целевым договорам — это прагматичный шаг по защите регионального ВВП от утечки человеческого капитала. В условиях кадрового дефицита государство стремится гарантировать возвратность бюджетных инвестиций в образование через обязательную отработку специалистов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о целевом обучении и премиях

Кто сможет получить премию по новым правилам?

Выплата будет доступна только выпускникам, набравшим высокие баллы ЕГЭ и заключившим договор о целевом обучении с последующим трудоустройством в Омской области.

Какой минимальный порог баллов установлен для выплат?

Для стандартных направлений (по 3 предметам) начисление начинается от 240 баллов, для творческих специальностей (по 2 предметам) — от 160 баллов.

Является ли этот указ уже вступившим в силу?

На данный момент документ носит статус проекта указа правительства Омской области и проходит стадию обсуждения.

Какова максимальная сумма выплаты высокобалльнику?

Наибольший размер премии составляет 120 тысяч рублей для выпускников, набравших суммарно 270 и более баллов по трем учебным дисциплинам.

